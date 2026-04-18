Cảnh báo “bẫy lừa đảo” du lịch mùa cao điểm

Khách đến Huế tham quan các điểm di tích và trải nghiệm du lịch

Nhiều chiêu trò lừa đảo

Mới đây, ngành du lịch thành phố phát cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo gia tăng, đặc biệt trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa cao điểm du lịch hè. Ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Du lịch cho biết, mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo, nhưng tình trạng lừa đảo du lịch nhắm vào du khách vẫn đáng lo ngại, với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là trong môi trường số.

Hiện nay, các đối tượng đưa ra khá nhiều chiêu trò, nổi bật nhất là các fanpage và website giả mạo. Trong đó, đối tượng lừa đảo sử dụng trang mạng xã hội giả danh khách sạn, resort, công ty lữ hành kể cả gắn dấu tích xanh giả hoặc website nhái gần như y hệt trang chính thức, sau đó yêu cầu chuyển tiền đặt cọc khi du khách liên hệ mua dịch vụ.

Một hình thức khác là các đối tượng dùng các link (đường dẫn) lạ đánh cắp tài khoản. Đường link gửi qua zalo, messenger hoặc email yêu cầu du khách đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc mạng xã hội. Chỉ một lần nhấp vào, thông tin của khách có thể bị chiếm đoạt.

Bà Châu Thị Hoàng Mai, Giám đốc điều hành Khách sạn Alba Spa và Alba Hotel cho biết, các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, có lượng khách đặt phòng qua mạng lớn rất thường hay bị các đối tượng lừa đảo. Các đối tượng xây dựng các trang fanpage giả, sử dụng thông tin, hình ảnh giống trang chính thức. “Điều đáng nói là dù doanh nghiệp chúng tôi liên tục báo cáo giả mạo (report) nhưng số lượng fanpage giả tiếp tục xuất hiện rất nhanh và nhiều”, bà Mai chia sẻ.

Theo ngành du lịch, một hình thức khác cũng khá phổ biến là giả danh nhân viên hỗ trợ. Các đối tượng lừa đảo tự xưng là nhân viên hãng tàu, xe khách, máy bay hoặc công ty du lịch tại Huế để liên hệ “hỗ trợ”, thực chất là để chiếm đoạt tiền hoặc thông tin cá nhân. Ngoài ra, lợi dụng tâm lý ưa chuộng giá rẻ của một bộ phận khách, các đối tượng đưa ra các tour, combo giá rẻ bất thường, dẫn dụ đưa người có nhu cầu đi du lịch vào “bẫy”.

Ông Minh cho biết, một hình thức đáng báo động khác là hoạt động mua bán “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch”. Đây là mô hình cho phép khách hàng mua trước quyền nghỉ dưỡng tại khách sạn hoặc khu resort trong thời gian nhất định, thường 7 ngày mỗi năm, hoặc theo mùa, nhiều năm tùy theo thỏa thuận hợp đồng.

Thời gian qua, từng có người dân tố giác một số công ty kinh doanh “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các công ty bán “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân đã mời chào khách hàng bằng hình thức gọi điện mời tham dự hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng để nhận voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn. Khách mời đến công ty theo lịch hẹn được giới thiệu về sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” bằng các gói du lịch với số tiền lớn tùy theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm). Tại đây, khách được giới thiệu các ưu đãi hấp dẫn và lời hứa hẹn sinh lời, có thể chuyển nhượng nếu không còn nhu cầu khiến nhiều người vội vàng ký, đặt cọc mà chưa đọc kỹ hợp đồng.

Khi khách hàng không được hưởng đúng quyền lợi như bên cung cấp dịch vụ đã cam kết hoặc quảng cáo, phát sinh thêm nhiều khoản phí thường niên; khách hàng không thể bán lại cho người khác... Lúc đến công ty để thanh lý hợp đồng và đòi lại tiền họ mới nhận ra trong nội dung bản hợp đồng “cài” nhiều điều khoản bảo vệ lợi ích đơn phương cho bên cung cấp dịch vụ, gây bất lợi cho khách hàng...

Điều này cũng gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác định dấu hiệu tội phạm và bảo vệ đương sự khi xảy ra tranh chấp, khiếu nại. Một số công ty kinh doanh “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng bằng thủ đoạn thường xuyên thay đổi tên công ty, đổi trụ sở hoạt động, thậm chí đóng cửa không còn hoạt động, không liên lạc được với đại diện theo pháp luật...

Thận trọng trước “bẫy lừa đảo”

Trước diễn biến phức tạp liên quan các chiêu trò lừa đảo du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã nhiều lần đưa thông tin cảnh báo về các “bẫy lừa đảo” trong lĩnh vực du lịch. Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch qua các kênh không rõ nguồn gốc. Để đảm bảo an toàn, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam khuyến cáo du khách chỉ đặt dịch vụ thông qua website chính thức, doanh nghiệp uy tín, có đầy đủ thông tin pháp lý, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh và không truy cập các đường link lạ, cung cấp thông tin bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào. Du khách cần hạn chế chia sẻ công khai thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển trên mạng xã hội để tránh bị lợi dụng. Các thông tin về tour, combo du lịch, đặc biệt là những sản phẩm có giá rẻ hơn bình thường phải được tìm hiểu kỹ.

Ông Minh cho biết, thực tế, khi du khách bị mắc bẫy lừa đảo, vấn đề xử lý rất khó bởi những thủ đoạn từ các đối tượng thường đưa khách vào vai trò “tự nguyện” giao dịch. Sở Du lịch khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt là các tour du lịch giá rẻ, những thông tin về du lịch chưa rõ ràng hay hoạt động “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch”. Người dân và du khách cần tìm hiểu kỹ về tư cách pháp lý, nghiên cứu kỹ hợp đồng trước khi ký kết, đặc biệt chú ý đến các điều khoản liên quan đến quyền lợi của khách hàng, trách nhiệm của doanh nghiệp, giá trị hợp đồng và các loại chi phí liên quan, cũng như điều khoản chấm dứt hợp đồng, tránh bị lợi dụng gây thiệt hại lợi ích của bản thân.