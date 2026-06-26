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ClockThứ Sáu, 26/06/2026 17:23

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây tai nạn

HNN.VN - Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Nhóm đối tượng còn gây tai nạn giao thông khiến một người dân đang lưu thông trên đường bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế ra quyết định khởi tố 14 bị can liên quan đến vụ việc

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 23/6, Tổ 1311 Công an TP. Huế tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực phía Nam cầu Phú Xuân (phường Thuận Hóa). Vụ việc xảy ra giữa xe mô tô do anh H.A. (sinh năm 1970, trú tại phường Phú Xuân) điều khiển và một xe máy Honda Wave không gắn biển số do hai thanh niên điều khiển. Sau khi va chạm, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, anh H.A. bị thương và được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ việc có một nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy, chạy tốc độ cao, mang theo hung khí và di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Trong đó, đối tượng điều khiển xe Honda Wave đã tông vào xe của anh H.A. gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các phường khẩn trương điều tra, truy xét. Đến nay, lực lượng công an đã triệu tập, làm việc với 18 đối tượng liên quan, tất cả cùng trú tại TP. Huế.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng do Nguyễn Tấn Anh K. (sinh năm 2009, trú tại phường Hóa Châu) và Nguyễn Văn Đức T. (sinh năm 2011, trú tại phường Phú Xuân) cầm đầu đã bàn bạc, chuẩn bị xe mô tô, tháo biển số và mang theo nhiều hung khí như dao phóng lợn, mã tấu, vỏ chai bia. Nhóm này sau đó tụ tập thành đoàn, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, chiếm dụng lòng đường và mang hung khí di chuyển trên nhiều tuyến phố.

Riêng đối tượng Nguyễn Gia H. (sinh năm 2009, trú tại phường Hóa Châu) được xác định là người điều khiển xe gây tai nạn cho anh H.A. Sau khi xảy ra va chạm, đối tượng đã bỏ mặc người bị nạn và rời khỏi hiện trường. Hành vi này có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can, trong đó, bắt tạm giam 2 đối tượng và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 đối tượng. Đồng thời, đang tiếp tục truy xét đối tượng còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông ankhởi tốnhóm thanh thiếu niênlạng láchđánh võnggây tai nạn
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