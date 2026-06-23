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Thể thao trong nước

Hơn 100 vận động viên tranh tài tại Hội thao ngành Thi hành án dân sự

ClockThứ Bảy, 27/06/2026 15:45
HNN.VN - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2026), ngày 27/6, cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) thành phố tổ chức khai mạc Hội thao toàn ngành mở rộng. Sự kiện thu hút hơn 100 vận động viên đến từ 9 đoàn, tạo nên không khí thi đua sôi nổi và tinh thần thể thao đoàn kết.

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Hội thao thu hút 9 đoàn tham dự với hơn 100 vận động viên 

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo THADS thành phố, đại diện các phòng chuyên môn, THADS khu vực cùng lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp thành phố và đại diện một số cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn. Các đội tranh tài ở 4 môn: Cầu lông, bóng bàn, bóng đá và kéo co.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Công Hiền, Phó Trưởng cơ quan THADS thành phố Huế nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; đồng thời là cơ hội thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa cán bộ, công chức và người lao động trong, ngoài hệ thống THADS.

Thông qua ngày hội thể thao này, ban tổ chức kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng môi trường làm việc gắn kết, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ giúp đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

VIỆT ANH
 Từ khóa: Hội thaongành thi hành án dân sựtòa ánviện kiểm sátPhan Công Hiềnđá bóngcầu lông
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