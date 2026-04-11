Thứ Tư, 15/04/2026 15:35

Vẽ dự án “ma”, rao bán đất nông nghiệp, cặp đôi lĩnh án nghiêm khắc

HNN.VN - Ngày 15/4, Tòa án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (SN 1988) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1978, cùng trú phường An Cựu, TP. Huế).

Giăng bẫy “làm ăn sinh lời”, người phụ nữ chiếm đoạt gần 2 tỷ đồngTăng cường bảo vệ trẻ em trước các hành vi dụ dỗ, lừa đảo qua mạngBắt đối tượng lừa bán vàng trên Facebook, chiếm đoạt hơn 372 triệu đồngCảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản

 Các bị cáo Toàn và Quỳnh trước tòa 

Theo cáo trạng, Toàn và Quỳnh có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng và cùng hoạt động kinh doanh. Lợi dụng “cơn sốt” đầu tư bất động sản trong năm 2021, hai bị cáo đã bàn bạc, thống nhất mua các thửa đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm có diện tích lớn, sau đó tự ý “vẽ” bản đồ phân lô, tách thửa trái phép để rao bán.

Mặc dù biết rõ các thửa đất không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô bán nền, nhưng Toàn và Quỳnh vẫn đưa ra thông tin gian dối như “đang làm thủ tục lên đất ở”, “sắp tách sổ”, thuê người san lấp mặt bằng, đo đạc, dựng cột mốc, làm đường nội bộ… rồi đăng tải bản vẽ, hình ảnh trên mạng xã hội nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-10/2021, hai bị cáo đã thực hiện 5 vụ lừa đảo liên quan đến nhiều thửa đất tại xã Thủy Bằng (nay là phường Thủy Xuân, TP. Huế) và khu vực lân cận. Các bị cáo trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền của nhiều người dân. Tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 5,75 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thanh Toàn còn đưa ra thông tin gian dối về khả năng “làm sổ đỏ”, “chuyển đổi mục đích sử dụng đất” để chiếm đoạt thêm tiền của một số bị hại.

Quá trình điều tra xác định, phần lớn các thửa đất đều là đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp hoặc đất chưa có quy hoạch chi tiết, không đủ điều kiện tách thửa, chuyển mục đích sử dụng. Các bị hại dù biết đất chưa phải đất ở nhưng do tin tưởng vào thông tin “sẽ chuyển đổi được” nên đã giao tiền đặt cọc.

Sau khi vụ án bị phát hiện, các bị cáo đã khắc phục được phần lớn hậu quả, trả lại hơn 5,12 tỷ đồng, còn lại phải tiếp tục bồi thường 630 triệu đồng cho các bị hại.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất ổn định thị trường bất động sản và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Toàn 7 năm 3 tháng tù và bị cáo Nguyễn Như Quỳnh 7 năm tù về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

THÁI SƠN
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia chia sẻ cách chống lừa đảo khi Thông tư 08 về SIM chính chủ có hiệu lực

Chưa đầy một tuần nữa, ngày 15/4 tới đây, Thông tư 08 quy định về việc xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động sẽ chính thức có hiệu lực. Đây được kỳ vọng là "tấm khiên" vững chắc nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân, triệt phá vấn nạn SIM rác, ngăn chặn hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi.

Mua 3 viên hồng phiến, nhận 39 tháng tù

Ngày 8/4, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm trực tuyến xét xử bị cáo Nguyễn Đình Hiếu (SN 1994, trú tổ dân phố Đông An, phường Phong Thái, TP. Huế) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ba thế hệ cùng sa lưới vì “ổ” ma túy trong nhà riêng ở Huế

Ngày 6/4, TAND khu vực 2 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Thị Ngọc Huệ (SN 1959), Trần Thị Ngọc Hà (SN 1987), Trần Quốc Danh (SN 2007) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Văn Thông (SN 1985) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

