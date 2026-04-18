"Rửa tiền" cho đường dây lừa đảo, lĩnh 3 năm 6 tháng tù

HNN.VN - Ngày 21/4, TAND khu vực 2 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Chúc (SN 2004, trú tại TP. Hồ Chí Minh) 3 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”.

 Nguyễn Gia Chúc trước tòa 

Theo cáo trạng, tháng 11/2024, do cần tiền trả nợ và chi tiêu, Chúc tìm việc qua Facebook và quen một tài khoản tên “NH L Chí Hào”, tự xưng làm việc tại Campuchia. Người này giới thiệu công việc chuyển tiền liên quan đến các hoạt động lừa đảo và chi trả tiền đánh bạc.

Để tham gia, Chúc mở 7 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và làm hộ chiếu sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tại đây, bị cáo làm việc trong một công ty không rõ tên ở khu tổ hợp Titan (thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng), cùng nhóm khoảng 40 người khác.

Công việc của Chúc là thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo. Từ tháng 2/2025, bị cáo cung cấp mã QR các tài khoản để nhận tiền do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt từ bị hại, sau đó xác thực sinh trắc học và chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc. Dù biết rõ là tiền phạm pháp, Chúc vẫn tham gia để kiếm tiền, với thu nhập 14 - 18 triệu đồng/tháng.

Một nạn nhân là anh L.Đ.P (SN 1985, trú tại TP. Huế) bị lừa qua tài khoản Facebook “Bảo Ngọc” tham gia kinh doanh online giả mạo. Tin tưởng sau khi nhận hoa hồng ban đầu, anh đã 9 lần chuyển hơn 236 triệu đồng vào tài khoản của Chúc trong khoảng thời gian từ 24/2 đến 6/3/2025. Trong vụ việc này, Chúc thu lợi bất chính 38 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, bị cáo tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Ngày 15/3/2025, khi nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Chúc bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tiếp tay cho các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt Nguyễn Gia Chúc 3 năm 6 tháng tù.

THÁI SƠN
