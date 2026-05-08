Mạo danh hoạt động ý nghĩa để giăng bẫy

Xuất hiện hàng loạt giải chạy mạo danh các cơ quan, đơn vị uy tín (Ảnh chụp màn hình)

Các fanpage này thường sử dụng tên gọi gắn với những giá trị tích cực như “chạy vì cộng đồng”, “lan tỏa yêu thương”, “gây quỹ từ thiện”… kèm theo hình ảnh đông người tham gia, logo giả mạo của các tổ chức uy tín hoặc các sự kiện lớn. Chúng thường “ăn theo” các dịp lễ lớn để tạo độ tin cậy, khiến nhiều người lầm tưởng đây là hoạt động chính thống.

Người dùng mạng xã hội được kêu gọi tham gia bằng cách đơn giản như đăng ký miễn phí, gửi ảnh cá nhân đang chạy bộ hoặc chia sẻ bài viết để nhận quà. Chính sự dễ dàng và “ý nghĩa nhân văn” đã khiến không ít người nhiệt tình hưởng ứng.

Sau khi người dùng hỏi về cách thức tham gia, các đối tượng lừa đảo yêu cầu người dùng gửi ảnh đã từng tham gia chạy, đi bộ ở bất cứ đâu. Sau đó, các đối tượng sẽ phản hồi với nội dung như: “Bạn đã được chọn là người chiến thắng”, “Ảnh của bạn nằm trong danh sách được nhận quà”, hoặc “Bạn đủ điều kiện nhận phần thưởng tri ân”.

Những phần quà được quảng bá thường rất hấp dẫn như tiền mặt, giày thể thao, đồng hồ thông minh, hoặc các voucher giá trị cao. Đánh vào tâm lý thích nhận quà miễn phí, nhiều người không ngần ngại tiếp tục làm theo hướng dẫn. Từ đây, kịch bản lừa đảo bắt đầu được triển khai bài bản.

“Tưởng là giải chạy thật nên tôi nhắn tin hỏi, sau khi tôi gửi thông tin và một tấm hình đã từng tham gia chạy, trang fanpage đó liền thông báo tôi được giải 5 triệu đồng và yêu cầu tham gia nhóm zalo để nhận giải. Sau khi được add vào nhóm zalo, tôi thấy có nhiều dấu hiệu lừa đảo, như dẫn dụ tham gia nhiệm vụ tiếp theo để đổi quà cao hơn... nên tôi sợ quá, thoát nhóm”, chị Hoàng Phương ở phường Mỹ Thượng cho biết.

Để nhận thưởng, người tham gia được yêu cầu cung cấp thêm thông tin cá nhân, thậm chí cả mã xác thực gửi về điện thoại. Một số trường hợp khác, đối tượng gửi đường link lạ, yêu cầu người dùng truy cập để “xác nhận thông tin” hoặc “nhận quà”.

Thực chất, đây là các đường link giả mạo, có thể dẫn đến các trang web đánh cắp dữ liệu đăng nhập. Khi người dùng nhập thông tin tài khoản, mật khẩu, hoặc mã OTP, kẻ gian lập tức chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Sau khi chiếm được tài khoản, chúng tiếp tục sử dụng để nhắn tin lừa đảo bạn bè, người thân của nạn nhân, hoặc phục vụ cho các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Các đối tượng không chỉ dùng thủ thuật công nghệ mà còn rất giỏi thao túng tâm lý. Chúng tạo cảm giác cấp bách bằng những câu như “chỉ còn 30 phút để nhận quà”, “nếu không xác nhận sẽ bị hủy phần thưởng”… khiến người dùng mất cảnh giác.

Việc sử dụng ngôn từ thân thiện, chuyên nghiệp, thậm chí giả danh nhân viên tổ chức cũng khiến nhiều người tin tưởng. Không ít trường hợp chỉ đến khi bị mất tài khoản hoặc tiền mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy.

Một trong những nguyên nhân khiến chiêu trò này lan rộng là do các fanpage lừa đảo được đầu tư chạy quảng cáo, xuất hiện liên tục trên bảng tin của người dùng. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng đây là hoạt động chính thống, đã được kiểm duyệt.

Các fanpage thường được lập mới, không có thông tin rõ ràng, ít tương tác thật nhưng lại có lượng “like” lớn bất thường. Nội dung đăng tải na ná nhau, thay đổi tên gọi liên tục để tránh bị phát hiện.

Người dùng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trực tuyến, đặc biệt là những chương trình có dấu hiệu “quá dễ để nhận quà”; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua mạng xã hội; không truy cập vào các đường link lạ, không rõ nguồn gốc; cảnh giác với các chương trình yêu cầu thao tác phức tạp để nhận quà miễn phí...