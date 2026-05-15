  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 10/06/2026 15:43

Lĩnh án 16 năm tù vì giả danh cán bộ địa chính, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

HNN.VN - Ngày 10/6, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú phường Thủy Xuân) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Mạo danh hoạt động ý nghĩa để giăng bẫy"Rửa tiền" cho đường dây lừa đảo, lĩnh 3 năm 6 tháng tùVẽ dự án “ma”, rao bán đất nông nghiệp, cặp đôi lĩnh án nghiêm khắcGiăng bẫy “làm ăn sinh lời”, người phụ nữ chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Võ Nguyễn Hoàng Nguyên trước tòa   

Theo cáo trạng, dù đã nghỉ việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), nhưng từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2024, do nợ nần chồng chất, Nguyên vẫn giả danh cán bộ để lừa đảo. Bị cáo tự giới thiệu mình có khả năng thực hiện nhanh các thủ tục như phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp sổ đỏ.

Tin tưởng vỏ bọc này, 37 người dân trên địa bàn đã giao tiền và hồ sơ cho Nguyên. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt lên đến hơn 10,45 tỷ đồng. Để né tránh bị phát hiện, Nguyên dùng chiêu thức “lấy tiền của người sau trả cho người trước”.

Ngoài ra, Nguyên còn đặt làm giả một phiếu thu của Chi cục Thuế khu vực Hương Phú để lừa chiếm đoạt thêm gần 179 triệu đồng của một bị hại khác. Số tiền chiếm đoạt được bị cáo dùng để tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Nguyễn Hoàng Nguyên 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 16 năm tù giam.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
lừa đảođất đaiđáo hạnsổ đỏbị cáoxét xử
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

XỬ LÝ TÌNH TRẠNG BÁN HẢI SẢN KHÔ KÉM CHẤT LƯỢNG:
Vừa tăng cường kiểm tra, vừa cảnh báo du khách

Ngay sau khi nắm bắt thông tin phản ánh về tình trạng buôn bán hải sản khô kém chất lượng (mực ma), UBND xã Chân Mây - Lăng Cô lập đoàn trực tiếp kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh tại các hàng quán dọc bãi biển nhằm kịp thời nắm bắt, xử lý, chấn chỉnh.

Vừa tăng cường kiểm tra, vừa cảnh báo du khách
Sa lưới đường dây ma túy, 3 thanh niên lĩnh án nặng

Ngày 4/5, Tòa án nhân dân TP. Huế đã tuyên án sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm” đối với các bị cáo Nguyễn Trường An (sinh năm 2005), Đinh Xuân Tuấn Kiệt (sinh năm 2003) và Huỳnh Công Lân (sinh năm 2005), cùng trú trên địa bàn thành phố.

Sa lưới đường dây ma túy, 3 thanh niên lĩnh án nặng
Cựu Giám đốc CDC lĩnh án tù do sai phạm trong mua vắc xin

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân TP. Huế đã tuyên án đối với 4 bị cáo gồm Hoàng Văn Đức (SN 1970), Trần Thị Kim Xinh (SN 1978), Lê Nguyễn Thị Loan (SN 1968) và Hà Thúc Nhật (SN 1983) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Huế.

Cựu Giám đốc CDC lĩnh án tù do sai phạm trong mua vắc xin
Vận chuyển 3.750 bao thuốc lá lậu, tài xế lĩnh 24 tháng tù giam

Ngày 22/4, Tòa án Nhân dân khu vực 4 - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Dương Vương (SN 1992, trú tỉnh Quảng Trị) 24 tháng tù giam về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Vận chuyển 3 750 bao thuốc lá lậu, tài xế lĩnh 24 tháng tù giam

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top