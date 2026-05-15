Lĩnh án 16 năm tù vì giả danh cán bộ địa chính, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Võ Nguyễn Hoàng Nguyên trước tòa

Theo cáo trạng, dù đã nghỉ việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), nhưng từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2024, do nợ nần chồng chất, Nguyên vẫn giả danh cán bộ để lừa đảo. Bị cáo tự giới thiệu mình có khả năng thực hiện nhanh các thủ tục như phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp sổ đỏ.

Tin tưởng vỏ bọc này, 37 người dân trên địa bàn đã giao tiền và hồ sơ cho Nguyên. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt lên đến hơn 10,45 tỷ đồng. Để né tránh bị phát hiện, Nguyên dùng chiêu thức “lấy tiền của người sau trả cho người trước”.

Ngoài ra, Nguyên còn đặt làm giả một phiếu thu của Chi cục Thuế khu vực Hương Phú để lừa chiếm đoạt thêm gần 179 triệu đồng của một bị hại khác. Số tiền chiếm đoạt được bị cáo dùng để tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Nguyễn Hoàng Nguyên 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 16 năm tù giam.