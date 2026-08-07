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ClockThứ Năm, 06/08/2026 18:03

Mời đón đọc Huế ngày nay, số 493, phát hành ngày 7/8

HNN.VN - Nổi bật trong số báo này là thông tin về cuộc đối thoại thẳng thắn diễn ra ngày 6/8 giữa lãnh đạo chính quyền TP. Huế và hơn 200 đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã chọn cách lắng nghe những bức xúc kéo dài, từ thủ tục hành chính còn rườm rà, nhiêu khê, nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất đến sự tụt hậu của ngành du lịch di sản...

Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 84, ra ngày 6/8Mời đón đọc Huế ngày nay số 492, phát hành ngày 6/8Mời đón đọc Huế ngày nay, số 491 ra ngày 5/8/2026

 Trang Nhất giới thiệu các điểm nhấn nổi bật

Qua bài viết "Mỗi lời hứa phải đi kèm trách nhiệm thực hiện", tác giả kết nối với thông điệp đã được Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khẳng định: Thành phố Huế giữ vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là điểm kết nối quan trọng giữa TP. Đà Nẵng và các tỉnh phía bắc. Sự phát triển của TP. Huế không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn góp phần vào ổn định kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của cả nước.

Tại cuộc đối thoại, nhiều doanh nghiệp đề xuất phát triển du lịch, phố đêm, phố ẩm thực và các không gian trải nghiệm văn hóa để biến những giá trị đặc sản địa phương thành sản phẩm du lịch có khả năng tạo doanh thu cao hơn.

Giao diện trên trang Năm trong số này 

Trên trang 5, điểm nhấn có bài “Nhận diện đúng di sản để kiến tạo tương lai Huế”. Theo tác giả, Huế đang đứng trước một yêu cầu không thể trì hoãn: nhận diện đầy đủ hệ giá trị văn hóa của mình để biến di sản thành nền tảng phát triển, thay vì chỉ xem di sản là đối tượng cần bảo vệ. Do đó, nhận diện văn hóa di sản tại vùng đất Huế không chỉ là một hoạt động nghiên cứu học thuật, mà phải được coi là lời nhắc nhở về một nhiệm vụ cấp bách: Nhận diện đúng để bảo tồn đúng. Bảo tồn đúng để phát huy hiệu quả. Và phát huy hiệu quả để di sản thực sự trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển.

Bên cạnh những nội dung trên, trong số báo 493, Huế ngày nay còn đăng tải nhiều thông tin quan trọng và thời sự khác, như: Thước đo chân thực trong việc học Bác; Liên thông dữ liệu để không “mất dấu” doanh nghiệp; Ấm áp từ phúc lợi công đoàn; Nữ trưởng thôn trẻ nhiệt huyết; Kiên quyết & thấu tình đạt lý trong giải phóng mặt bằng đường Bà Triệu…

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!

Huế ngày nay
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