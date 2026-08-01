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Bệnh viện Trung ương Huế cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đẩy mạnh phối hợp truyền thông

HNN.VN - Chiều 6/8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng Bệnh viện Trung ương Huế có buổi làm việc nhằm thống nhất định hướng phối hợp tuyên truyền lĩnh vực y tế. Hai đơn vị tập trung trao đổi các nội dung tuyên truyền trọng tâm, kế hoạch truyền thông và cơ chế phối hợp triển khai trong thời gian tới.

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BSCKII Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện trao đổi thông tin tại buổi làm việc. 

Tham dự buổi làm việc, về phía Bệnh viện Trung ương Huế có BSCKII Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện; TS.BS Hồ Văn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn. Về phía Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế có bà Hoàng Thị Phương Huệ, Phó Giám đốc, cùng đại diện các phòng chuyên môn.

Phát biểu tại buổi làm việc, BSCK II Phạm Như Vĩnh Tuyên nhấn mạnh, bên cạnh việc phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên sâu, hiện đại, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa các bệnh lý phổ biến. Qua đó, lan tỏa những thành tựu y học, khẳng định vị thế của Bệnh viện Trung ương Huế trên hành trình xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu xứng  tầm khu vực và quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bệnh viện trong việc chuyển tải kịp thời, chính xác các thông tin về hoạt động khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và các thành tựu y học; đồng thời đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông trên nhiều nền tảng báo chí, góp phần đưa thông tin y tế đến gần hơn với người dân.

Hai đơn vị cũng trao đổi về cơ chế phối hợp trong bối cảnh chuyển đổi số và tự chủ tài chính, thống nhất tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn lực, xây dựng các chương trình truyền thông có chiều sâu, hiệu quả, góp phần phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Công Bằng
 Từ khóa:
Bệnh viện Trung ương Huếliên kếttruyền thông y tếhợp táctuyên truyền
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