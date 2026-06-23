Đừng để “tiền mất, tật mang” vì mỹ phẩm online

Mỹ phẩm được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội

Sau những lời quảng cáo hấp dẫn

Sau giờ làm việc, chị Nguyễn Thị Hạnh (phường Vỹ Dạ) thường thích lướt mạng xã hội để tìm mua các sản phẩm phục vụ nhu cầu cá nhân. Những chương trình giảm giá sâu hay các buổi livestream giới thiệu sản phẩm mới luôn dễ dàng thu hút chị.

Chị Hạnh kể: “Tôi thường chọn những mặt hàng quen thuộc, có thương hiệu và giá cũng không rẻ để chốt đơn. Thấy người bán giới thiệu hấp dẫn, nhiều người vào bình luận phản hồi tích cực nên cũng yên tâm mua”. Tuy nhiên, không phải lần mua hàng nào cũng mang lại kết quả như mong muốn. Sau khi sử dụng một loại mỹ phẩm được quảng cáo giúp dưỡng trắng da nhanh chóng, chị khá hài lòng trong những ngày đầu. Tuy nhiên, chỉ sau gần hai tuần sử dụng, da mặt xuất hiện các nốt mẩn đỏ, ngứa và bong tróc.

Tâm lý tin vào quảng cáo và những đánh giá trên mạng cũng là điều khiến không ít người tiêu dùng gặp rủi ro. Chị N.N.A. (33 tuổi, phường Thuận Hóa) bị nám da nhiều năm, nhất là sau khi sinh con, được một người bạn giới thiệu loại kem trị nám được quảng cáo có thể “xóa sạch nám sau 7 ngày”, chị đã đặt mua hai lọ mỹ phẩm mà không quan tâm đến nguồn gốc.

Sau khoảng một tuần sử dụng, vùng da mặt bắt đầu nổi mẩn đỏ, ngứa và nóng rát. Nghĩ rằng đó chỉ là phản ứng bình thường trong quá trình điều trị, chị vẫn tiếp tục sử dụng. Chỉ đến khi tình trạng ngày càng nghiêm trọng, chị mới đến cơ sở y tế thăm khám. “Lúc đó tôi mới biết da bị kích ứng do sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng. Không những không hết nám mà còn phải mất thêm thời gian và chi phí để điều trị”, chị A. bộc bạch.

Theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không phù hợp với tình trạng da có thể gây kích ứng, viêm da tiếp xúc, nổi mẩn đỏ, tăng sắc tố sau viêm, thậm chí làm tình trạng nám, mụn trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều trường hợp phải mất nhiều thời gian và chi phí để điều trị, phục hồi làn da bị tổn thương.

Nỗi lo từ thị trường mỹ phẩm trực tuyến

Không chỉ người tiêu dùng đối mặt với rủi ro, thời gian gần đây cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp mỹ phẩm vi phạm. Chưa đầy một tháng, hàng loạt quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm đã được ban hành. Riêng giữa tháng 5/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương do không đáp ứng các tiêu chuẩn về thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm. Đầu tháng 6, nhiều lô sản phẩm mỹ phẩm khác cũng tiếp tục bị đình chỉ lưu hành, thu hồi do vi phạm quy định về chất lượng và hồ sơ công bố.

Những động thái xử lý của cơ quan chức năng phần nào cho thấy, thị trường mỹ phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng. Đồng thời, tình trạng mỹ phẩm trôi nổi cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến các cơ sở kinh doanh chân chính.

Theo chị Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, quản lý một cửa hàng mỹ phẩm trên đường Trần Phú, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được bán tràn lan với giá rẻ đang tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh trên thị trường. Chị Trâm chia sẻ: “Chúng tôi chỉ kinh doanh sản phẩm có hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc rõ ràng nên giá bán khó có thể thấp như các mặt hàng trôi nổi trên mạng. Điều đáng lo là nhiều người tiêu dùng vẫn lựa chọn theo giá rẻ mà chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng và độ an toàn của sản phẩm”.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế, trước tình hình thị trường mỹ phẩm ngày càng phát triển với nhiều chủng loại sản phẩm được lưu thông, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra là yêu cầu cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện nay, Sở Y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hồ sơ công bố mỹ phẩm cũng như hoạt động quảng cáo, kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến. Thông qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng không chỉ kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thương mại điện tử và mạng xã hội mang đến nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, giữa “ma trận” quảng cáo và hàng hóa trực tuyến, người tiêu dùng vẫn cần tỉnh táo tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm, lựa chọn địa chỉ mua hàng uy tín. Bởi chỉ một lần mua phải mỹ phẩm kém chất lượng, cái giá phải trả có thể không chỉ là tiền bạc mà còn là sức khỏe và làn da của chính mình.