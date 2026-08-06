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Thể thao

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại giải quần vợt diễn đàn Tennis Sline

ClockThứ Năm, 06/08/2026 18:47
HNN.VN - Giải quần vợt Diễn đàn Tennis Sline tranh cúp Sline lần II-2026 khai mạc chiều 6/8 tại sân Sline Tennis Center (đường số 7, An Cựu City). Hoạt động trong chuỗi Hue Sports Festival 2026, do Diễn đàn Tennis Sline và Diễn đàn Tennis Vinh Infinity phối hợp tổ chức. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã đến dự.

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng hoa chúc mừng giải đấu. 

Quy tụ hơn 1.000 tay vợt xuất sắc đến từ mọi miền Tổ quốc, tại giải, các VĐV tranh tài 10 nội dung, gồm: Đôi nam 1450 (tổng điểm trình độ của cặp VĐV không quá 1.450 điểm), đôi nam 1360, đôi hỗn hợp 1290 max 1300, đôi hỗn hợp 1230 max 1240, đôi nam 1850, đôi nam 1725, đôi nam 1600, đôi nam nữ 1250, đôi nam lão tướng và siêu cup 2000 (nội dung dành cho các cặp VĐV đẳng cấp cao, có tổng điểm trình độ tối đa 2.000 điểm).

Trong đó, nội dung siêu cúp trình 2000 quy tụ những tay vợt tuyển Quốc gia cùng các ngôi sao phong trào hàng đầu trong và ngoài nước, hứa hẹn cống hiến cho khán giả những pha tranh tài gay cấn, hấp dẫn và kịch tính đến phút chót.

Sau lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Hue Sports Festival 2025, Giải quần vợt Diễn đàn Tennis Sline đã nhanh chóng khẳng định sức hút mạnh mẽ và khả năng xã hội hóa cao. Minh chứng là ở lần tổ chức thứ 2, giải quy tụ hơn 1.000 VĐV, khoảng 400 người thân, bạn bè cùng sự đồng hành của Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam và hơn 40 doanh nghiệp lớn, nhỏ khác.

Ngoài ra, với số tiền từ 20 triệu đồng đến 60 triệu đồng tùy từng nội dung, mức thưởng của Giải quần vợt Diễn đàn Tennis Sline được đánh giá nằm top đầu của hệ thống giải phong trào trên toàn quốc.

“Nếu như mùa giải đầu tiên quy tụ hơn 700 tay vợt đến từ 58 CLB trên toàn quốc được xem là bước khởi động, thì ở lần thứ 2 này, giải hướng đến mục tiêu tạo một sân chơi thể thao xã hội hóa chuyên nghiệp với quy mô, chất lượng ngày càng được nâng tầm”, ông Phan Đình Nguyên, đại diện BTC cho hay.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: Hue Sports Festival 2026Tennis SlineVĐVthể thaoxã hội hóa
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