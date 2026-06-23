Nhóm đối tượng lãnh án vì mua bán, sử dụng trái phép ma túy

Các bị cáo trong vụ án

Các đồng phạm gồm: Dương Văn Hùng (SN 1996) nhận 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Ngọc Uy (SN 1997) nhận 11 năm tù và Ngô Gia Bảo (SN 2001, cùng trú TP. Huế) nhận 10 năm 6 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tối 24/7/2025, tại nhà số 15/9/44 Hoàng Thị Loan (phường An Cựu), Thảo chuẩn bị dụng cụ, ma túy đá rồi rủ Nguyễn Đức Lập, Lê Văn Tuân và Nguyễn Ngọc Uy cùng sử dụng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định trong tháng 7/2025, Thảo đã nhiều lần mua ma túy từ đối tượng tên Quý (không rõ lai lịch) và mua của Dương Văn Hùng (thông qua Uy và Bảo mua giúp) để bán lại kiếm lời.

Tổng số ma túy Thảo tàng trữ nhằm mục đích mua bán bị thu giữ là hơn 211 gam Methamphetamine, ngoài ra Thảo còn tàng trữ một ít Ketamine để sử dụng. Hùng chịu trách nhiệm với hơn 85 gam Methamphetamine đã bán. Uy và Bảo dù không hưởng lợi nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự do nhiều lần mua giúp ma túy cho Thảo.

Tại tòa, các bị cáo cúi đầu nhận tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên phạt các mức án nghiêm khắc nêu trên để răn đe.

Cùng ngày, tại UBND phường An Cựu, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, tuyên phạt: Trần Hữu Thiện (SN 1982) 17 năm tù; Dương Thị Thu Hà (SN 1993) 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thi (SN 1993) 8 năm tù và Hồ Trọng Tín (SN 1987, cùng trú tại Huế) 7 năm tù.