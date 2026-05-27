Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

Trung tá Mai Bá Hoàng, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Huế phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy

Tại chương trình, Trung tá Mai Bá Hoàng, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Huế đã phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; cung cấp thông tin về tình hình tội phạm ma túy hiện nay, các loại ma túy mới, ma túy trá hình cùng những kỹ năng nhận biết, phòng tránh và bảo vệ bản thân trước các nguy cơ từ tệ nạn ma túy.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế cũng giới thiệu các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, báo cáo viên cũng cảnh báo nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến như giả danh cơ quan chức năng, chiếm đoạt tài sản qua mạng, mua bán trái phép thông tin cá nhân, đánh bạc trực tuyến...; hướng dẫn các kỹ năng bảo mật thông tin, sử dụng mạng xã hội an toàn và thực hiện văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Thông qua chương trình, viên chức, người lao động và sinh viên đại diện các lớp học, tổ chức đoàn thể trong nhà trường được trang bị thêm những kiến thức pháp luật thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Những nội dung được truyền đạt tại chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa đến viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn trường thông qua các hoạt động tuyên truyền tại đơn vị, lớp học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và văn minh.