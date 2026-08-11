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ClockThứ Năm, 13/08/2026 16:11

Mua bán ma túy, nhóm thanh niên phải trả giá đắt

HNN.VN - Ngày 13/8, Tòa án Nhân dân TP. Huế xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng 54 năm tù đối với 4 bị cáo cùng trú tại phường Kim Long: Lê Phước Thái (29 năm tù), Nguyễn Công Khoa (14 năm tù), Nguyễn Văn Tin (7 năm 6 tháng tù) và Lê Văn Lực (4 năm tù) về các tội “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

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 Các đối tượng trước tòa.

Theo hồ sơ vụ án, từ việc mua ma túy về sử dụng, đầu năm 2025, Lê Phước Thái (SN 2005) dần chuyển sang mua số lượng lớn để bán kiếm lời. Cuối tháng 11/2025, qua ứng dụng Telegram, Thái chi 64 triệu đồng mua 10 hộp khay và 100 viên kẹo từ đối tượng tên “Bốp”. Có hàng, Thái lôi kéo hai người bạn cùng tuổi là Nguyễn Công Khoa và Nguyễn Văn Tin tham gia giao nhận, cất giấu ma túy tại các điểm hẹn trên địa bàn TP. Huế để trả công từ 150.000 - 300.000 đồng/lần.

Cơ quan điều tra xác định, Thái tàng trữ tổng cộng hơn 118g Ketamine và MDMA để bán lại. Ngoài ra, Lê Văn Lực (SN 2001) cũng mua ma túy từ Thái rồi bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch.

Không dừng lại ở việc kinh doanh bất hợp pháp, chiều 12/12/2025, Công an TP. Huế phối hợp với Công an phường Kim Long kiểm tra đột xuất, bắt quả tang Thái cùng Khoa và bạn gái đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà riêng của Thái. Qua test nhanh, cả ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 7,4g Ketamine Thái cất giấu dưới gầm giường để dùng dần.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến chính sách quản lý ma túy của Nhà nước. Trong đó, Lê Phước Thái giữ vai trò chủ mưu, phạm tội nhiều lần. Dù các bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, nhưng xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án nghiêm khắc nhằm trừng phạt và đe dọa, phòng ngừa chung.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
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