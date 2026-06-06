Đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy

Công an phường An Cựu tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho các bạn sinh viên

Tăng cường đấu tranh, trấn áp

Những tháng đầu năm 2026, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đồng loạt triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại các khu vực công cộng, địa điểm tập trung đông người như công viên, bến xe, nhà ga và các tuyến đường trọng điểm, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Đầu tháng 4/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Công viên Lý Tự Trọng (phường Phú Xuân), tổ công tác đã phát hiện đối tượng T.V.T. có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra hành chính và test nhanh, đối tượng được xác định dương tính với chất ma túy và đã bị đưa về cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Không chỉ đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, Công an TP. Huế còn triển khai đồng bộ công tác rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và các đối tượng có nguy cơ cao trên toàn địa bàn. Thông qua các đợt tổng rà soát, quản lý và đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, lực lượng công an đã chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ phát sinh tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Những kết quả trên là một phần trong đợt cao điểm đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy được Công an TP. Huế triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn thời gian qua. Trong 5 tháng đầu năm, lực lượng công an cùng các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hình sự 132 vụ với 263 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm gần 87 gam heroin, hơn 8kg ma túy tổng hợp các loại, hơn 4kg cần sa, 58,2 gam "nước vui" cùng 2 khẩu súng ngắn và 20 viên đạn.

Xây dựng xã, phường không ma túy

Song song với công tác đấu tranh, Công an TP. Huế xác định công tác phòng ngừa xã hội và xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Công an thành phố đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, nổi bật là Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng thành phố Huế không ma túy; Đề án xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2026 - 2030 cùng các kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn.

Lực lượng công an các cấp cũng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai xây dựng “xã, phường không ma túy”; đồng thời phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả. Hiện nay, công an các xã, phường duy trì hoạt động 37 mô hình phòng, chống ma túy và xây dựng mới mô hình “Giáo xứ Buồng Tằm không ma túy” tại phường Phú Bài, mô hình “Trường học không ma túy” tại 210 trường THCS, THPT trên địa bàn.

Cùng với công tác đấu tranh, Công an TP. Huế đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức. Trong 5 tháng đầu năm, lực lượng công an đã tổ chức hơn 20 đợt tuyên truyền tại trường học, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp với trên 4.000 lượt người tham gia; hơn 500 lượt tuyên truyền tại khu dân cư với trên 20.000 người tham dự; thực hiện hơn 300 tin, bài, chuyên mục trên các nền tảng truyền thông cơ sở và mạng xã hội. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy duy trì các trang mạng xã hội chuyên đề, đăng tải hơn 50 bài viết tuyên truyền, thu hút trên 3.000 lượt theo dõi, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Tại hội nghị giao ban đánh giá 3 tháng triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2026 - 2030” diễn ra cuối tháng 5 vừa qua, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP. Huế cho biết: Lực lượng công an các cấp đã tích cực tham mưu, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện đề án, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đã được ghi nhận như việc gắn trách nhiệm và đánh giá thi đua trong thực hiện đề án tại địa bàn Vinh Lộc, mô hình rà soát, xét nghiệm ma túy diện rộng tại phường Hương An... Qua đó, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đại tá Hồ Xuân Phương yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát các nhiệm vụ còn chậm tiến độ; khẩn trương khắc phục những hạn chế còn tồn tại; nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai đề án xây dựng xã, phường không ma túy. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, phát hiện người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ phát sinh vi phạm; tăng cường kiểm tra, xét nghiệm ma túy, kịp thời lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện bắt buộc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, giữ vững các địa bàn đã đạt tiêu chí không ma túy, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố Huế không ma túy trong thời gian tới.