Phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở để xây dựng địa bàn không ma túy

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138 thành phố chủ trì hội nghị. Cùng tham dự còn có các Phó Trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo 138 cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và địa phương.

Thời gian qua, Huế đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2026 - 2030. Hiện toàn thành phố có 18/40 địa bàn cấp xã đạt tiêu chí “xã, phường không ma túy”, chiếm tỷ lệ 45%.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án từng bước được hoàn thiện và triển khai đồng bộ. Nhiều mô hình phòng, chống ma túy phát huy hiệu quả, trong đó nổi bật là mô hình “Trường học không ma túy” với sự tham gia tích cực của các cơ sở giáo dục. Các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tội phạm và tệ nạn xã hội tại các cơ sở, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, các loại hình dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

Công an thành phố - cơ quan thường trực thực hiện Đề án, Thường trực Ban Chỉ đạo 138 thành phố đã tích cực, chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng xã, phường không ma túy. .

Các cơ quan, ban, ngành và UBND cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

Công an phường Hương An ra quân tổng rà soát, kiểm tra ma túy tại các khu dân cư

Lãnh đạo các sở, ban, ngành và các xã, phường đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời phân tích những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng xã, phường không ma túy tại cơ sở. Các ý kiến cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa lớn đối với xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, tuyệt đối không chủ quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng gần gũi, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng; phát huy hiệu quả của truyền thông số, mạng xã hội trong nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Các địa phương cần phát huy vai trò của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng xã, phường không ma túy; chú trọng công tác quản lý, hỗ trợ người nghiện và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, xây dựng xã, phường không ma túy là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài. Việc này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng TP. Huế an toàn, văn minh, phát triển bền vững.