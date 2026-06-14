Góp sức xây dựng xã, phường không ma túy

Phiên tòa giả định do Hội CCB Đại học Huế tổ chức giúp sinh viên hiểu thêm về tác hại của ma túy. Ảnh: Hội CCB Đại học Huế

Gần dân để ngăn ngừa từ sớm

Là những người từng trải qua môi trường quân ngũ, có uy tín trong cộng đồng và am hiểu địa bàn dân cư, các hội viên CCB luôn giữ vai trò cầu nối giữa chính quyền, lực lượng chức năng với người dân, phát huy vai trò tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy. Đồng thời, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để phối hợp với lực lượng chức năng xử lý.

Từ năm 2023 đến nay, Hội CCB TP. Huế đã tổ chức tập huấn cho hơn 220 cán bộ cơ sở nhằm cập nhật kiến thức về ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới và kỹ năng tiếp cận cộng đồng. Nhiều hoạt động truyền thông, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cũng được triển khai thường xuyên tại các khu dân cư với sự tham gia của hội viên CCB, cựu quân nhân (CQN) và người dân địa phương, góp phần nâng cao nhận thức và cảnh giác về ma túy trong cộng đồng.

“CCB và CQN ở cơ sở có lợi thế là gần dân, hiểu dân và được người dân tin tưởng. Đây là lực lượng có điều kiện nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, và là cầu nối quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy”, Đại tá Trần Văn Lợi, Phó ban Công tác CCB, Hội CCB TP. Huế khẳng định.

Lan tỏa những mô hình hiệu quả

Qua nhiều năm thực hiện, nhiều mô hình do hội CCB các địa phương triển khai đã phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác phòng, chống ma túy.

Tại phường Phú Xuân, mô hình “Đội CQN phòng, chống tội phạm” được xem là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Với tinh thần “tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm”, 18 đội CQN đã trở thành những cánh tay nối dài của lực lượng chức năng, thường xuyên cung cấp thông tin, tham gia tuần tra, nhắc nhở thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng ý thức tự quản trong cộng đồng.

Từ các nguồn tin do hội viên cung cấp, nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy đã được phát hiện, xử lý kịp thời. Các đội còn tham gia hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn trong khu dân cư, giúp đỡ người hoàn lương ổn định cuộc sống, vận động người dân lắp đặt camera giám sát, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn và văn minh hơn.

Hội CCB phường Thuận Hóa đã thực hiện thành công các mô hình chuyển hóa tuyến kiệt phức tạp về ma túy; tổ liên gia tự quản; giáo dục, cảm hóa người nghiện hoàn lương. Đến nay, Hội đã phối hợp với lực lượng công an và các đoàn thể tham gia giáo dục, cảm hóa 6 người nghiện tiến bộ, từng bước hòa nhập cộng đồng.

“Điều quan trọng nhất là phát huy được vai trò chủ thể của người dân. Khi người dân cùng tham gia các mô hình tự quản, cùng giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ những người từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng thì công tác phòng, chống ma túy mới thực sự đi vào chiều sâu và bền vững”, ông Phạm Xuân Thảo, Chủ tịch Hội CCB phường Thuận Hóa cho biết.

Theo Đại tá Trần Văn Lợi, hiệu quả của các mô hình phòng, chống ma túy do Hội CCB triển khai bắt nguồn từ lợi thế “ba cùng” của lực lượng CCB, CQN ở cơ sở: Cùng sống, cùng làm và cùng đồng hành với người dân trong đời sống thường ngày. Chính sự gần gũi ấy giúp hội viên nắm bắt kịp thời những biến động ở khu dân cư, phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, đồng thời tạo được sự tin tưởng để tuyên truyền, cảm hóa và hỗ trợ những trường hợp lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Hội CCB TP. Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng các mô hình hiệu quả như “Thôn, tổ dân phố không ma túy”, “Dòng họ không ma túy”, “Đội CQN phòng, chống tội phạm”, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa ma túy, tệ nạn xã hội.