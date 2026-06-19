Từng bước hiện thực hóa mục tiêu “phường không ma túy”

Học sinh tham gia buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba phường An Hòa, Hương Sơ và Hương An, phường Hương An là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư đông, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy.

Công an phường Hương An đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, công tác rà soát, quản lý đối tượng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Với phương châm không để “sót”, không để “lọt” đối tượng, từ tháng 2/2026 đến nay, Công an phường đã tổ chức 6 đợt tổng rà soát, kiểm tra trên địa bàn, huy động gần 900 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng phối hợp tham gia. Qua đó, đã phát hiện một số trường hợp dương tính với ma túy, kịp thời lập hồ sơ xử lý, quản lý theo quy định.

Việc triển khai quyết liệt các biện pháp này đã góp phần kiểm soát tình hình, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Trung tá Hồ Hồng, Trưởng Công an phường Hương An cho biết: “Sau khi sáp nhập, địa bàn có nhiều yếu tố phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, đặc biệt là ma túy. Do đó, lực lượng công an xác định phải chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt các đối tượng, kết hợp hiệu quả giữa phòng ngừa và đấu tranh”.

Thực tế tại khu 5G cho thấy những chuyển biến tích cực. Người dân cho biết, sau các đợt tổng rà soát, tình trạng tụ tập nghi vấn, phức tạp đã giảm rõ rệt, môi trường sống an toàn hơn. “Chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, quản lý địa bàn”, một người dân chia sẻ.

Công an phường Hương An đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Hơn 1.000 thư ngỏ đã được phát đến từng hộ gia đình; 3 hòm thư tố giác tội phạm được lắp đặt; đường dây nóng được công khai tại 35 điểm công cộng và 57 cơ sở kinh doanh.

Lực lượng công an phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiến hành gọi hỏi, răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng liên quan đến ma túy. Qua đó, không chỉ nâng cao ý thức mà còn phát huy vai trò chủ động của người dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm.

Nhờ cách làm đồng bộ, nhiều nguồn tin có giá trị đã được người dân cung cấp, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững bình yên khu dân cư.

Công tác phòng, chống ma túy trong học đường cũng được quan tâm triển khai hiệu quả. Mô hình “Trường học không ma túy” tại các trường trên địa bàn đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cho học sinh trong việc nhận diện và phòng tránh ma túy.