Chủ tịch UBND phường Phú Bài đối thoại với thanh niên năm 2026

Chủ tịch UBND phường Phú Bài đối thoại với thanh niên.

Tại buổi đối thoại, đoàn viên, thanh niên địa phương đề xuất nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề: định hướng phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp; trang bị kiến thức về trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số, an toàn thông tin; phát huy vai trò tuổi trẻ trong chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường; đồng thời mong muốn chính quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao.

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết của tuổi trẻ, Chủ tịch UBND phường Phú Bài Lê Bá Minh Hải giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, chủ động giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời tham mưu xử lý các nội dung vượt thẩm quyền hoặc cần phối hợp liên ngành.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường đề nghị Đoàn Thanh niên phường tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; phát huy vai trò xung kích trong các phong trào tình nguyện, sáng tạo, khởi nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, Hue-S và thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên, thanh niên cần chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số; mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Dịp này, UBND phường Phú Bài đã tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lập thân, lập nghiệp và tiên phong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số.