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Phiên tòa giả định góp phần phòng ngừa tệ nạn ma túy trong giới trẻ

HNN.VN - Chiều 21/6, Chi đoàn Tòa án nhân dân TP. Huế phối hợp với Chi đoàn Sở Tư pháp và Đoàn Trường Du lịch Huế tổ chức phiên tòa giả định và tuyên truyền pháp luật với chủ đề “Nói không với ma túy - Bảo vệ thế hệ tương lai”.

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Phiên tòa giả định được xây dựng sát thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho đoàn viên, sinh viên 

Tại chương trình, gần 200 đoàn viên, sinh viên được theo dõi phiên tòa giả định xét xử vụ án về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Theo nội dung vụ án được tái hiện, bị cáo Phan Văn Sang rủ Phan Văn Sách mua ma túy để sử dụng. Thông qua sự giới thiệu của Võ Quốc Vinh, Sách đã liên hệ mua ma túy từ Lê Thị Ngọc Trang. Sau khi có ma túy, Sang, Sách và Vinh rủ nhau đến một khu lăng mộ trên địa bàn TP. Huế để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Trang còn tàng trữ ma túy nhằm mục đích mua bán.

Ban Tổ chức trao học bổng cho các bạn sinh viên 

Phiên tòa được xây dựng sát với thực tiễn, tái hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục tố tụng giúp người tham dự dễ dàng tiếp cận các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy và nhận thức rõ hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm.

Dịp này, Ban Tổ chức còn trao 6 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và thượng tôn pháp luật cho đoàn viên, sinh viên. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ Tòa án nhân dân và Sở Tư pháp TP. Huế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
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