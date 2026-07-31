Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: 41 thí sinh tranh tài Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền tuần tra trên biển.

Tham gia hội thi có 41 đồng chí là bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế và các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận. Các thí sinh thực hiện 4 nội dung: Hiểu biết chung; soạn thảo dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2026; thực hành điều hành hội nghị chi bộ; kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ của chi bộ.

Ở phần thi thực hành, thí sinh điều hành sinh hoạt chi bộ thường kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề theo nội dung bốc thăm, đồng thời xử lý các tình huống do ban giám khảo đặt ra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh, video, trình chiếu trong điều hành hội nghị được khuyến khích.

Thông qua hội thi, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ, nhất là khả năng chuẩn bị nghị quyết, điều hành sinh hoạt và tổ chức thực hiện nghị quyết. Đây cũng là dịp để các thí sinh trao đổi kinh nghiệm, học tập những cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi bộ “4 tốt”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.