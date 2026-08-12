Mời đón đọc Huế ngày nay, số 499, phát hành ngày 14/8

Trang Nhất số báo hôm nay

Với tiêu đề bài viết: “Gỡ ‘nút thắt’ cơ chế quản lý cho Vườn Quốc gia Bạch Mã”, tác giả kết nối ý kiến của các chuyên gia, rằng trải qua gần một thế kỷ, trong khi các khu nghỉ dưỡng khác như Đà Lạt, Bà Nà hay Sa Pa đã bứt phá mạnh mẽ, sôi động thì Bạch Mã vẫn là một khu sinh thái tự nhiên tĩnh lặng, đến mức nhiều ý kiến còn nhấn mạnh trạng thái "ngủ quên" kéo dài. "Nút thắt" cốt lõi nằm ở mô hình quản lý hành chính hiện tại, bởi Vườn Quốc gia Bạch Mã thuộc cơ quan chủ quản là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trực tiếp vận hành theo tư duy "đóng cửa bảo vệ nghiêm ngặt". Cơ chế này đã và đang bó buộc khả năng xã hội hóa, khó thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đồng thời chia cắt không gian bảo tồn với mạng lưới du lịch - văn hóa - di sản tổng thể của Huế…

Trên trang 3, điểm nhấn có bài “Đánh giá cán bộ phải bằng cả quá trình”. Trong bài, tác giả nêu rõ quan điểm của Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, là nhân tố quyết định sự thành bại của mọi chủ trương, chính sách. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và những đối tượng có động cơ không trong sáng lại lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc công tác cán bộ. Chính vì vậy, Đánh giá cán bộ cũng không thể dựa trên cảm xúc nhất thời trên mạng xã hội. Tự do ngôn luận không thể tách rời trách nhiệm với sự thật; quyền phản biện không thể đồng nghĩa với quyền xuyên tạc; còn giám sát xã hội càng không thể trở thành cái cớ để phủ nhận những nguyên tắc khách quan trong công tác cán bộ.

Giao diện trang Sáu

Trên trang 6, điểm nhấn có bài “Tuổi trung niên và bài toán tìm việc”, nêu thực trạng nhiều lao động bước vào tuổi trung niên, tìm được một công việc phù hợp lại hoàn toàn không dễ, dù bản thân họ có lợi thế về số năm kinh nghiệm. Và để có thể tìm được một công việc phù hợp ở độ tuổi này, nhiều người đã chọn giải pháp sẵn sàng học lại để không bị bỏ lại. Cùng với đó, họ cũng nhận thức rất rõ rằng, ranh giới giữa các vị trí việc làm cũng không còn cụ thể như trước và họ để “tiến lên được trong cuộc đua mưu sinh” này, họ phải thích nghi và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Bên cạnh những nội dung trên, trong số báo 499, Huế ngày nay còn đăng tải nhiều thông tin quan trọng khác, như: Gỡ điểm nghẽn để tăng tốc tăng trưởng; Nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; Làm sạch mã số thuế - Một mũi tên trúng nhiều đích; Đồng hành để trẻ an toàn; Khi giới trẻ chọn nón lá Huế; Ngăn chặn thông tin xấu, độc trên không mạng…

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