Hơn 250 đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền phòng chống ma túy và tư vấn việc làm

ĐVTN được hướng dẫn, tiếp cận những tiện ích của chuyển đổi số

Tại chương trình, Đoàn phường đã tiếp nhận 256 ĐVTN là học sinh, sinh viên về sinh hoạt hè tại địa phương. Việc tiếp nhận góp phần tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; đồng thời tạo điều kiện để các em tham gia các hoạt động tình nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Cùng với đó, các ĐVTN được hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng chữ ký số trên điện thoại thông minh, tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, những tiện ích của chuyển đổi số.

Dịp này, Công an phường Phong Thái tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy cho ĐVTN với nội dung phổ biến các quy định của pháp luật, nhận diện những phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phạm tội; đồng thời trang bị kỹ năng phòng tránh, xử lý các tình huống có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy trong học tập, đời sống. Qua đó góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh thiếu niên hiện nay.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị tuyển dụng lao động đã cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng trong, ngoài nước theo hợp đồng tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Theo đó, ĐVTN được tiếp cận những thông tin về thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, nhu cầu của bản thân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.