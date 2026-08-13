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ClockThứ Năm, 13/08/2026 16:45

Chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp hữu cơ với đoàn cán bộ Lào

HNN.VN - Ngày 13/8, đoàn đại biểu các trường Chính trị - Hành chính 4 tỉnh: Salavan, Sê Kông, Champasak và Savannakhet (Lào) đến tham quan, khảo sát mô hình nông nghiệp hữu cơ thuộc Tập đoàn Quế Lâm tại phường Phong Điền.

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 Đoàn đại biểu tham quan mô hình nuôi ruồi lính đen từ phế phẩm nông nghiệp.

Tại tổ hợp nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F với diện tích 15 ha, đại diện đơn vị giới thiệu với đoàn đại biểu đến từ nước bạn Lào một số mô hình tiêu biểu gồm: mô hình chăn nuôi bò vàng hữu cơ; mô hình chăn nuôi gà hữu cơ và mô hình nuôi ruồi lính đen từ phế phẩm nông nghiệp. Điểm chung của các mô hình là đều được xây dựng theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ vi sinh, tận dụng phụ phẩm trong sản xuất để tạo ra các sản phẩm mới, qua đó nâng cao giá trị kinh tế, giảm chi phí đầu vào và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

Tiếp đó, đoàn đã có buổi gặp mặt, trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Quế Lâm về định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và khả năng hợp tác trong thời gian tới. Đại diện các trường Chính trị - Hành chính Lào đánh giá, với lợi thế về diện tích đất đai rộng, điều kiện tự nhiên đa dạng, Lào có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, tuy nhiên những lợi thế này chưa được khai thác tương xứng. Đoàn mong muốn thời gian tới có thêm cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm và nhận được sự hỗ trợ của Tập đoàn Quế Lâm trong phát triển các mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế tại Lào.

Đoàn đại biểu các Trường Chính trị Lào chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn Quế Lâm. 

Trao đổi với đoàn, ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm chia sẻ sự tiếc thương trước sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Lào. Đại diện Tập đoàn Quế Lâm cho biết, quá trình hoạt động và hợp tác, đã có nhiều lần gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đồng chí Xaysomphone Phomvihane; trong đó, hai bên từng chia sẻ nhiều ý tưởng về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Những định hướng này không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển sản xuất nông nghiệp mà còn mở ra cơ hội hợp tác thiết thực giữa doanh nghiệp hai nước.

Tập đoàn Quế Lâm cho biết sẽ tiếp tục quan tâm đến việc hợp tác, hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại Lào, trong đó chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng và chuyển giao quy trình sản xuất cho nông dân bản địa. Cùng với đó là tăng cường kết nối với chính quyền, các cơ quan chuyên môn và các địa phương của Lào để từng bước xây dựng những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, tạo nền tảng phát triển các chuỗi nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn có giá trị và bền vững.

Thành Nhân
 Từ khóa:
trường chính trịlàohuếnông nghiệp
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