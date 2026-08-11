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Cai nghiện cần gắn với đào tạo nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng

HNN.VN - Ngày 11/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố cùng Tổ công tác Công an thành phố đến chỉ đạo, kiểm tra tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố.

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Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra điều kiện sinh hoạt, học tập của học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố. 

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp công tác. Qua đó, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, quản lý, điều trị, giáo dục và phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn.

Từ ngày 1/3/2025 đến nay, cơ sở đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức điều trị cho hơn 200 học viên. Trong đó, 78 học viên chấp hành xong thời gian cai nghiện, trở về địa phương tiếp tục được quản lý, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Quy trình từ tiếp nhận, quản lý, điều trị, giáo dục đến hoàn thành cai nghiện và bàn giao quản lý sau cai ngày càng được hoàn thiện, vận hành đồng bộ.

Cùng với công tác điều trị, Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố chú trọng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và trang bị kỹ năng nghề cho học viên. Cơ sở đã phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chính trị, kỹ năng sống; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tổ chức tầm soát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như HIV, viêm gan A, B, C và bệnh lao.

Đặc biệt, cơ sở còn phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Âu Lạc tổ chức đào tạo nghề may công nghiệp, cơ khí - gò hàn cho 60 học viên, cấp chứng chỉ nghề sơ cấp. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để học viên có nghề nghiệp, việc làm ổn định sau khi hoàn thành cai nghiện, từng bước tái hòa nhập cộng đồng.

Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và người lao động đang làm nhiệm vụ tại cơ sở. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động rà soát, nhận diện những nguy cơ, “điểm nghẽn” trong quá trình tổ chức cai nghiện để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ; thực hiện nghiêm các quy định về quy trình cai nghiện ma túy, nội quy, quy chế và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn cũng yêu cầu cơ sở tiếp tục chú trọng công tác tư vấn tâm lý, giáo dục chính trị, pháp luật, hướng nghiệp, đào tạo nghề. Từ đó, giúp học viên từng bước phục hồi, thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi, có nghề nghiệp, việc làm, tiến tới tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần phòng ngừa tái nghiện.

Minh Nguyên

 Từ khóa:
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