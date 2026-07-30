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ClockThứ Bảy, 01/08/2026 06:18

Không tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị tín hiệu ưu tiên

HNN - Việc tự ý lắp đặt và sử dụng đèn, còi, thiết bị tín hiệu ưu tiên trên phương tiện cá nhân không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động của các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ khẩn cấp.

Siết chặt tình trạng cơi nới thùng xeTừ ngày 15/5, ô-tô vượt tín hiệu cảnh báo tại đường sắt bị phạt tới 20 triệu đồng

 Lực lượng công an làm việc với các thanh niên đua xe trái phép. Ảnh minh họa: Trần Hồng

Không phải "muốn là được"

Mới đây, một trường hợp xảy ra tại TP. Huế đã bị lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện, xử lý. Đây là bài học kinh nghiệm cũng là lời cảnh báo về ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông, nhất là giới trẻ.

Theo đó, tối một ngày tháng 5/2026, trên tuyến đường tránh Huế, nhiều người đi đường không khỏi chú ý khi một ô tô cá nhân mang biển kiểm soát 75A-417... lưu thông với đèn tín hiệu ưu tiên chớp nháy liên tục như các phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp. Không ít người lầm tưởng đây là xe của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, phương tiện này hoàn toàn không thuộc diện được quyền ưu tiên theo quy định của pháp luật. Sau khi ghi nhận sự việc, người dân đã phản ánh đến lực lượng CSGT để kiểm tra, xử lý.

Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an TP. Huế nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ phương tiện là anh T.V.H. (SN 1985, trú TP. Huế). Tại cơ quan công an, anh H. thừa nhận đã tự ý lắp đặt hệ thống thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trên ô tô cá nhân, dù biết phương tiện của mình không thuộc đối tượng được phép sử dụng.

Căn cứ quy định pháp luật, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H. về hành vi “Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên”, quy định tại điểm e, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ngoài mức phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, toàn bộ thiết bị phát tín hiệu ưu tiên được lắp đặt trái phép trên phương tiện cũng bị cơ quan chức năng tịch thu theo quy định.

Sự việc sau khi được các cơ quan báo chí và mạng xã hội đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình với việc xử lý nghiêm của lực lượng chức năng. Nhiều người cho rằng, việc cố tình gắn đèn ưu tiên lên xe cá nhân không đơn thuần là một hành vi cho đẹp hay để gây chú ý, mà thể hiện sự coi thường pháp luật, dễ gây hiểu nhầm cho người tham gia giao thông và làm ảnh hưởng đến uy tín của các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ.

“Tôi thấy xử phạt như vậy là hoàn toàn đúng. Không thể để ai cũng thích thì gắn đèn ưu tiên lên xe của mình”, tài khoản mạng xã hội Anh Toan Nguyen bình luận.

Sẽ bị xử lý nghiêm nếu vi phạm

Theo Điều 18 Nghị định số 151/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chỉ những phương tiện được pháp luật quy định mới được phép lắp đặt và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên. Đó là xe chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xe quân sự thực hiện nhiệm vụ đặc biệt; xe CSGT đi tuần tra, kiểm soát, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; xe làm nhiệm vụ cảnh vệ; xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; xe cứu nạn, cứu hộ; xe hộ đê; xe thực hiện nhiệm vụ khắc phục thiên tai, dịch bệnh và một số loại phương tiện chuyên dụng khác theo quy định.

Đây đều là những phương tiện phục vụ nhiệm vụ khẩn cấp, liên quan trực tiếp đến bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc các phương tiện này được quyền sử dụng còi, đèn tín hiệu ưu tiên nhằm tạo điều kiện lưu thông nhanh nhất khi làm nhiệm vụ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong những tình huống cấp bách.

Nếu người điều khiển xe cá nhân tự ý lắp đặt thiết bị ưu tiên sẽ dễ khiến người đi đường nhầm tưởng đây là phương tiện đang làm nhiệm vụ, từ đó chủ động nhường đường không đúng đối tượng, gây mất trật tự giao thông và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các lực lượng chức năng.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết, quy định của pháp luật đã rất cụ thể và rõ ràng. Việc tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên đèn, còi không chỉ là hành vi vi phạm hành chính, mà còn tác động tiêu cực đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Gắn còi công suất lớn, độ chế xe với nhiều loại đèn nhấp nháy chạy trên các tuyến đường, gây náo loạn cũng sẽ được lực lượng CSGT triệt xóa, xử lý nghiêm.

“Nếu tình trạng này không được ngăn chặn kịp thời sẽ làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật, gây nhầm lẫn cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến việc nhận diện các phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp. Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đồng thời tiếp nhận, xác minh các phản ánh của người dân để xử lý nghiêm các trường hợp tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên trái quy định”, Đại tá Lê Viết Phương nhấn mạnh.

PHONG ANH
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