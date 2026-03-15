Đến 19h, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu toàn thành phố đạt 99,997%

HNN.VN - Sáng nay (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri thành phố Huế tham gia Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Toàn thành phố ấn định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 3 đơn vị bầu 2 đại biểu và 1 đơn vị bầu 3 đại biểu, với tổng số 9 đại biểu Quốc hội được bầu. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Huế có 14 đơn vị bầu cử, gồm 2 đơn vị bầu 5 đại biểu, 7 đơn vị bầu 4 đại biểu và 5 đơn vị bầu 3 đại biểu, với tổng số 53 đại biểu HĐND thành phố được bầu. Ở cấp xã, phường, toàn thành phố có 228 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, trong đó 39 đơn vị bầu 5 đại biểu, 45 đơn vị bầu 4 đại biểu, 141 đơn vị bầu 3 đại biểu và 3 đơn vị bầu 2 đại biểu, với tổng số 804 đại biểu HĐND xã, phường được bầu. 40/40 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được các địa phương hoàn tất từ sớm; khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, hòm phiếu được niêm phong theo quy định, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai.

06h40 Công an TP. Huế hoàn tất công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 21 Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 21 (Công an TP. Huế), thuộc phường Vỹ Dạ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố cùng hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành việc thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (bên trái), UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế tham gia bỏ phiếu. Ảnh: M. Nguyên Trước đó, Công an thành phố đã lập danh sách hơn 1.100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban bầu cử phường Vỹ Dạ tiếp nhận danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 cùng tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên. Các danh sách được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định, tạo điều kiện để cử tri nghiên cứu, tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Theo Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 21, công tác tổ chức bầu cử đã được chuẩn bị từ sớm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định: “Công an thành phố đã chủ động triển khai các phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất, danh sách cử tri và các điều kiện phục vụ bầu cử chu đáo. Nhờ đó, việc bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình và hoàn thành sớm, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện để lực lượng công an hoàn thành quyền và nghĩa vụ của cử tri, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong ngày bầu cử chính thức”. Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế nghiêm túc tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ả nh: M. Nguyên

Tại Trại tạm giam Công an TP. Huế (phường An Cựu), hơn 680 cán bộ, chiến sĩ và người bị tạm giữ, tạm giam cũng tham gia bỏ phiếu trong ngày 15/3. Theo quy định, dù bị hạn chế một số quyền công dân nhưng người bị tạm giữ, tạm giam vẫn được thực hiện quyền bầu cử. Ngoài điểm bỏ phiếu tập trung, tổ bầu cử sử dụng hòm phiếu di động đến từng buồng giam để các cử tri thực hiện quyền của mình.

06h20 Đại diện Công an TP. Huế kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước giờ bầu cử. Ảnh: Minh Nguyên Từ sáng sớm, tại khu vực bỏ phiếu số 21 (Công an TP. Huế) thuộc phường Vỹ Dạ, hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã tham gia bỏ phiếu sớm trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, khẩu hiệu trang trọng; công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy định. Vinh dự và tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Minh Nguyên Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ đến từ rất sớm, xếp hàng trật tự, nghiên cứu danh sách ứng cử viên, thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của tổ bầu cử và lần lượt bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Việc tổ chức bầu cử sớm giúp lực lượng công an hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời sớm trở về đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong ngày bầu cử. Thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc ở xã Long Quảng. Ảnh: Thái Bình Tại các địa bàn miền núi, từ khoảng 5 giờ 30 sáng, khi sương còn phủ trên các triền đồi, đồng bào các dân tộc vùng cao cũng đã rộn ràng đến các điểm bỏ phiếu. Ở xã Long Quảng, nhiều đồng bào Cơ Tu trong trang phục truyền thống, đến nhà sinh hoạt cộng đồng để thực hiện quyền công dân. Những cử tri đầu tiên của xã Long Quảng bỏ phiếu. Ản h: Thái Bình Không khí buổi sớm trở nên rộn ràng với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ dọc các tuyến đường. Bà con đến sớm, trò chuyện, xếp hàng trật tự, ai cũng phấn khởi gửi gắm niềm tin vào những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của đồng bào vùng núi trong nhiệm kỳ mới. Ông Hồ Văn Vinh (82 tuổi, người Cơ Tu, thôn 1, xã Long Quảng) cho biết bà con rất phấn khởi khi được tham gia bầu cử, mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có trách nhiệm, quan tâm đến đời sống của đồng bào vùng cao. Cử tri xã Bình Điền nô nức tham gia Ngày hội bầu cử. Ảnh: Võ Nhân Ở xã Bình Điền, từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Cao (sinh năm 1932, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, người dân tộc Pa Hy) cùng các cử tri người Pa Cô, Pa Hy, Tà Ôi, Vân Kiều đã đến tổ bầu cử số 7 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trước giờ khai mạc, nhiều cử tri giúp nhau chỉnh trang trang phục, chuẩn bị tham gia ngày hội của toàn dân. Điểm bầu cử số 8 thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2. Ản h: Nguyễn Khánh Tại khu vực A Lưới, cùng với gần 1 triệu cử tri toàn thành phố, gần 37 nghìn cử tri trên địa bàn cũng nô nức đến các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Riêng xã A Lưới 2 có hơn 13.600 cử tri, được chia thành 6 đơn vị bầu cử với 11 khu vực bỏ phiếu. Cử tri vùng cao nô nức trong ngày hội lớn. Ản h: Nguyễn Khánh Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (thôn 4 và thôn 6) với hơn 1.700 cử tri, nhiều người dân đã có mặt từ sớm để tham gia bầu cử. Ông Chú Lê Anh Miêng (thôn 4, xã A Lưới 2), người dân tộc Pa Cô, Trưởng Ban liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam – Lào A Lưới, chia sẻ, bà con rất phấn khởi khi được chính tay cầm lá phiếu bầu ra những cán bộ ưu tú, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Anh Đoàn Văn Hằng, 31 tuổi, người Tà Ôi mang theo con đến điểm bầ u cử thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2. Ảnh: Nguyễn Khánh Không chỉ ở trung tâm xã, tại các bản làng xa như thôn Âr Bả Nhâm (điểm bầu cử số 8), ngay từ tinh mơ, nhiều hộ dân đã đến nhà văn hóa cộng đồng để tham gia bầu cử. Trong số đó có những cụ già phải nhờ con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri vùng cao đối với ngày hội lớn của đất nước. Ông Nguyễn Văn Ấn, Trưởng thôn Phú Cường Xuyên dùng hệ thống loa truyền thanh để phát thông báo nhắc người dân đến đúng giờ khai mạc cuộc bầu cử. Ản h: Hữu Phúc Ở khu vực bỏ phiếu số 22 ở Nhà văn hoá thôn Phú Cường Xuyên, xã Chân Mây - Lăng Cô, do trời mưa, ông Nguyễn Văn Ấn, Trưởng thôn Phú Cường Xuyên đã dùng hệ thống loa truyền thanh của thôn để phát thông báo nhắc nhở người dân đến đúng giờ khai mạc (6 giờ 30 phút). Các lực lượng tại khu vực bỏ phiếu cũng nhanh chóng sắp xếp, bố trí lại khu vực đón tiếp cử tri, đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra thuận lợi dù thời tiết mưa hay nắng. Ông Trương Đồng (sinh năm 1941) cho biết: “Nghe tiếng loa, tôi liền đến ngay khu vực bầu cử. Đây là ngày hội lớn của toàn dân nên rất phấn khởi. Dù sáng sớm có mưa lạnh nhưng không ảnh hưởng nhiều.

07h15 Người dân A Lưới nô nức trong "Ngày hội non sông" Từ tờ mờ sáng 15/3, người dân vùng A Lưới sinh sống từ các bản làng vùng cao cũng nô nức đến với "Ngày hội non sông" bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Xã A Lưới 2 có hơn 13.600 cử tri, được chia thành 6 đơn vị bầu cử với 11 khu vực bỏ phiếu. Tại khu vực bỏ phiếu số 7 (thuộc địa bàn 3 thôn KLeng A Bung, Âr Kêu Nhâm, A Hươr Pa E) và khu vực 8 (thuộc địa bàn thôn Âr Bả Nhâm với hơn 1.800 cử tri, trong đó có nhiều hộ dân là người Lào đã được tạo điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam và sinh sống, gắn bó với người dân bản địa. Lực lượng chức năng giúp đỡ người già tại khu vực bầu cử số 8, xã A Lưới 2 Từ sáng sớm tinh mơ, bà con nơi đây cũng gác lại công việc nương rẫy, thực hiện quyền bầu cử. Cụ ông Hồ Văn Tôn, một người dân thôn Âr Bả Nhâm cho biết, với đặc thù bà con ở vùng miền núi, gắn với việc làm nương nên tranh thủ sáng sớm đến điểm bầu cử bỏ phiếu. Trong những năm qua, những hộ dân có nguồn gốc từ Lào theo gia đình về định cư ở xã Quảng Nhâm (cũ) được chính quyền tạo điều kiện nhập tịch, cấp đất sản xuất cũng như vay vốn làm ăn nên rất phấn khởi khi trở thành công dân của xã. Đợt này, bà con rất tự hào khi được tham gia lựa chọn những người đại biểu đại diện cho nguyện vọng của mình. Người dân kỳ vọng các đại biểu được bầu là những người có đức, có tài, quan tâm đến đời sống đồng bào vùng núi, góp phần từng bước phát triển kinh tế vùng miền núi. Hướng dẫn cử tri xã A Lưới 2 các bước bỏ phiếu Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 2 cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã A Lưới 2 đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, bài bản, đúng định hướng và đúng tiến độ theo quy định của Trung ương và thành phố. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã đã chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến bầu cử. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Sẵn sàng lực lượng để triển khai việc phòng, chống, khắc phục các tình huống có thể xảy ra trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu. Xã A Lưới 3 có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền, vận động cử tri được đặc biệt chú trọng, đảm bảo mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, cử tri đi bầu đúng, bầu đủ và bầu tập trung. Xã có hơn 5.300 cử tri, được chia thành 6 đơn vị bầu cử với 7 khu vực bỏ phiếu. Hỗ trợ cử tri lớn tuổi đến điểm bầu cử số 8 thôn Âr Bả Nhâm Qua rà soát, xác minh lại về nguyện vọng của các cử tri đang đi làm ăn xa cũng như các công dân bị bệnh dẫn đến mất năng lực hành vi dân sự, UBND xã đã tiếp tục cập nhật đưa ra khỏi danh sách cử tri đối với những cử tri đi làm ăn xa, cử tri có nguyện vọng bầu cử tại nơi khác. Đến thời điểm hiện tại, số cử tri được đưa vào danh sách bầu cử của xã A Lưới 3 là 5.357 cử tri. Từ khoảng 6 giờ sáng, ghi nhận của PV tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã A Lưới 3 (với hơn 340 cử tri), người dân thôn A Đên, A Sáp với lá phiếu trên tay đã tập trung tại nhà văn hóa cộng đồng thôn A Đên để thực hiện quyền bầu cử với tâm thế phấn khởi cùng ngày hội của non sông. Đi đầu là những già làng, trưởng bản, người có uy tín đến phối hợp cùng cán bộ của tổ bầu cử hướng dẫn bà con các thủ tục để bỏ phiếu bầu cử. Già làng Hồ Văn Lộc, cho biết, những ngày qua, chúng tôi đã phối hợp với cán bộ thôn trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định; mang thẻ cử tri và thông tin tiểu sử ứng cử viên đến từng thôn bản để người dân nắm thông tin. Hồi trước đi lại khó khăn lắm, khe suối cách trở, đường sá chưa thuận tiện, bây giờ hạ tầng đã tốt hơn nhiều, điểm bầu cử chỉ cách khu dân cư chừng vài cây số, tạo điều kiện cho bà con tham gia cùng "Ngày hội của non sông". Sáng nay, hơn 340 cử tri của người dân các thôn A Đên, A Sáp đã đi bỏ phiếu đầy đủ. Ông Đoàn Văn Uyên, đồng bào Tà Ôi bỏ phiếu tại điểm bầu cử thôn Âr Bả Nhâm Ông Hồ Đàm Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 3 cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp đến thời điểm hiện tại đã hoàn tất, các điểm đang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo quy định. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, tiếp nhận hồ sơ ứng cử được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo thời gian luật định. Cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử bảo đảm tính đại diện, kế thừa, phát triển, phù hợp với yêu cầu chính trị và thực tiễn của địa phương. Cùng ngày, cử tri trên địa bàn các xã A Lưới 1, 4, 5 cũng háo hức cùng "Ngày hội non sông". Ai cũng cố gắng sắp xếp công việc đồng áng, nương rẫy để tranh thủ đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để lựa chọn được những đại biểu xứng tầm, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

07h30 UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 19, phường Vỹ Dạ UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cùng lãnh đạo thành phố theo dõi kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri ở phường Vỹ Dạ. Ảnh: Đức Quang Không khí tại các điểm bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân đối với ngày hội lớn của đất nước. Toàn phường Vỹ Dạ có 21 khu vực bỏ phiếu với tổng số 32.540 cử tri. Ngay từ sáng sớm, các điểm bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ, tạo không khí phấn khởi, trang trọng. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, các bước kiểm tra thông tin, nhận phiếu và bỏ phiếu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm thuận lợi cho cử tri. Tại Khu vực bỏ phiếu số 19 đặt tại Nhà văn hóa tổ dân phố Xuân Hòa có 1.946 cử tri tham gia bầu cử. Tham dự lễ khai mạc và trực tiếp thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu này có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; cùng đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế. UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 19, phường Vỹ Dạ. Ảnh: Đức Quang Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và cử tri đã tiến hành bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc, đúng quy trình. Nhiều cử tri đến từ rất sớm để thực hiện quyền bầu cử, đồng thời trao đổi, chia sẻ về kỳ vọng đối với các đại biểu được bầu trong nhiệm kỳ mới. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, bảo đảm thuận lợi cho người cao tuổi và các cử tri đến tham gia. Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu được bầu sẽ tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, có những quyết sách thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và xây dựng TP. Huế ngày càng phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới. Cử tri Lê Văn Thăng chia sẻ: “Là cử tri đã hơn 70 tuổi và từng tham gia nhiều kỳ bầu cử, tôi nhận thấy kỳ bầu cử lần này rất đặc biệt, diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Qua tiếp xúc và theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên, tôi thấy nhiều đại biểu có tâm, có tầm, đề ra những định hướng cụ thể. Cử tri chúng tôi mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ phát huy trí tuệ, tâm đức, đặc biệt trong thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học - kỹ thuật của thế giới vào phát triển đất nước”.



07h35 Tại Tổ bầu cử số 1, phường An Cựu, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã đến dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tham dự lễ khai mạc tại Tổ bầu cử số 1, phường An Cựu. Ảnh : Lê Thọ Ngay từ sáng sớm, không khí tại khu vực bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, dân chủ và đúng quy định. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai chu đáo; danh sách cử tri được niêm yết công khai; khu vực bỏ phiếu được bố trí thuận tiện, trang trọng; các điều kiện phục vụ ngày bầu cử được đảm bảo đầy đủ. Sau nghi lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ lá phiếu đầu tiên tại Tổ bầu cử số 1, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền thành phố và niềm tin của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Lê Thọ Tại phường An Cựu đã thành lập 5 Ban bầu cử tương ứng với 5 đơn vị bầu cử và 20 tổ bầu cử tại 21 khu vực bỏ phiếu. Tổng số đại biểu HĐND phường được bầu là 21 đại biểu. Qua ba vòng hiệp thương, danh sách chính thức người ứng cử gồm 34 người. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được thực hiện đúng quy định, với 23 hội nghị và 1.697 cử tri tham gia, đạt sự đồng thuận cao. Danh sách cử tri đã được lập và niêm yết tại 28 điểm trên địa bàn, với tổng số 42.586 cử tri.

07h40 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 4, gồm tổ dân phố 5 và tổ dân phố 6 Phú Hội, phường Thuận Hóa. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Thuận Hóa. Ảnh: Hoàng Loan Tại khu vực bỏ phiếu 4 có 1.784 cử tri, trong đó cử tri cao tuổi nhất là 97 tuổi. Công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, bảo đảm thuận tiện cho cử tri đến thực hiện quyền bầu cử. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt với tâm thế hồ hởi, trang trọng, thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đã dành thời gian trao đổi, động viên tổ bầu cử và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu số 4; thăm và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu số 3 và khu vực bỏ phiếu số 5 phường Thuận Hóa. Đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên tổ bầu cử, lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên và các tình nguyện viên đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ cử tri. Đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn chu đáo để cử tri thực hiện quyền bầu cử thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

07h45 Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP. Huế đã đến dự khai mạc bầu cử và chung vui với cử tri khu vực bỏ phiếu số 11 thuộc tổ bầu cử số 11 phường Thuận Hóa; đồng thời, trực tiếp bỏ lá phiếu bầu cử của mình tại đây. Đồng chí Nguyễn Chí Tài bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 11 thuộc tổ bầu cử số 11 phường Thuận Hóa. Ảnh: Anh Phong Tổ trưởng Tổ bầu cử số 11 Đinh Thị Búp cho biết, khu vực bỏ phiếu 11 có 1.400 cử tri. Để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định, trước đó, tổ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, từ trang trí khu vực bỏ phiếu, bố trí hòm phiếu, phòng bỏ phiếu đến việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cùng với thực hiện quyền công dân, nhiều cử tri gửi gắm những kỳ vọng lớn lao đối với những đại biểu sẽ trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cử tri kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử cần thật sự gần dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất những quyết sách thiết thực, sát với thực tiễn đời sống vì người dân, vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Hòa cùng niềm vui chung trong “Ngày hội non sông” cùng các cử tri nơi mình bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã trò chuyện, động viên các cử tri sớm hoàn thành quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình; bày tỏ sự kỳ vọng, sau khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng mà cử tri đã gửi gắm qua từng lá phiếu. Sau khi dự khai mạc và tiến hành bầu cử, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã đi kiểm tra, động viên các tổ chức, lực lượng làm nhiệm vụ tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Vỹ Dạ, Thuận Hóa, Phú Xuân.

07h48 Tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Vỹ Dạ,Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Vỹ Dạ. Ảnh: Bá Trí Ngay sau lễ khai mạc, bỏ những lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu, đồng chí Lê Trường Lưu gửi gắm với cán bộ, Nhân dân trong phường về cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Theo Bí thư Đảng ủy phường Vỹ Dạ Nguyễn Xuân Dương, địa phương đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… phối hợp với các tổ dân phố vận động bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực đi bầu cử sớm. Trong không khí nô nức của ngày hội lớn, tất cả cử tri nhận thức đầy đủ ý nghĩa của cuộc bầu cử, tham gia với ý thức trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm túc nội quy, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu, nắm vững tiêu chuẩn của đại biểu để lựa chọn những người xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, coi đây là trọng trách của mình vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

08h08 Cử tri các xã phía Nam thành phố hồ hởi đến bỏ phiếu sớm Tại xã Chân Mây - Lăng Cô và các xã khu vực p hía nam TP. Huế, sáng 15/3, không khí tại các khu vực bỏ phiếu rộn ràng, nghiêm túc. Tại điểm bỏ phiếu ở Nhà văn hoá thôn Phú Cường Xuyên, các cụ già mang khăn đóng áo dài đến sớm, trước giờ khai mạc. Người dân ở thôn Phú Cường Xuyên, xã Chân Mây - Lăng Cô đi bầu cử. Ảnh: Hữu Phúc Ông Mai Văn Minh (sinh năm 1946) chia sẻ: “Đối với chúng tôi, mỗi kỳ bầu cử đều là dịp rất quan trọng. Dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn cố gắng đến điểm bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tôi mong những người được bầu sẽ thật sự gần dân, lắng nghe ý kiến của bà con và góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”. Xã Chân Mây - Lăng Cô là một trong những xã có số lượng cử tri lớn (tổng số cử tri là 34.829) và nhiều khu vực bỏ phiếu (27 khu vực bỏ phiếu). Các chức sắc tôn giáo và các cụ cao niên, người có uy tín bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 22 - xã Chân Mây - Lăng Cô Ảnh: Hữu Phúc Ông Mai Đức Diệp (bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 23 - thôn An Bàng, xã Chân Mây - Lăng Cô) cho biết: "Cuộc bầu cử lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội của toàn dân. Tôi làm nghề xây dựng, sáng nay tranh thủ đi bỏ phiếu sớm rồi mới đi làm. Bầu cử là việc chung của toàn dân nên ai cũng quan tâm. Tôi hy vọng những người trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống của người dân, nhất là hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế để bà con có cuộc sống ổn định hơn”. Cùng với xã Chân Mây - Lăng Cô, không khí bầu cử ở xã phía nam thành phố Huế (xã Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Vinh Lộc) cũng không kém phần nô nức, khẩn trương. Người dân xã Phú Lộc đi bầu cử. Ảnh: Hiếu Phúc Xã Phú Lộc có 7 khu vực bỏ phiếu, xã Lộc An có 12 khu vực bỏ phiếu, trong khi 2 xã Hưng Lộc và Vinh Lộc có số lượng khu vực bỏ phiếu nhiều hơn (xã Hưng Lộc 14 khu vực bỏ phiếu và Vinh Lộc 20 khu vực bỏ phiếu). Nhiều cử tri tranh thủ đi bỏ phiếu trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới; các cụ cao niên, nông dân, tiểu thương, thanh niên đều có mặt sớm với tinh thần hồ hởi. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, lực lượng tổ bầu cử hướng dẫn tận tình nên việc bỏ phiếu diễn ra nhanh gọn, đúng quy định. Không khí tại các điểm bầu cử vừa trang nghiêm, vừa gần gũi, rộn ràng những câu chuyện trao đổi về danh sách ứng cử viên và kỳ vọng của người dân đối với nhiệm kỳ mới. Qua đó cho thấy sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của cử tri, góp phần tạo nên một ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

08h10 Lực lượng vũ trang thành phố Huế hoàn thành bầu cử sớm Cử tri thuộc lực lượng vũ trang thành phố bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 5. Ảnh: Quang Đạo Sáng 15/3 các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã thực hiện nghĩa vụ công dân của những cử tri với những lá phiếu bầu. Đúng 6h30, 100% cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị bầu cử số 1, thuộc Khu vực bỏ phiếu số 5, Phường An Cựu (tại cơ quan Bộ CHQS thành phố) đã có mặt đầy đủ. Công tác hướng dẫn các quy định trước khi bước vào bầu cử được Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố quán triệt một cách chặt chẽ, chu đáo. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Với tinh thần dân chủ, khách quan, các cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử đã thể hiện trách nhiệm, phát huy quyền dân chủ từ những lá phiếu bầu và kỳ vọng mỗi đại biểu được lựa chọn sẽ là những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Các chiến sĩ trẻ lần đầu tiên bỏ phiếu. Ảnh: Quang Đạo Tại các điểm bầu cử ở Trung đoàn 6, đã có gần 600 cử trị của các đơn vị thuộc Trung đoàn 6, Tiểu đoàn 3, Đại đội phòng không 594 cũng đã có mặt từ rất sớm. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và thực hiện tốt công tác quán giáo dục, truyên truyền, 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử đều nắm chắc các bước bầu cử và các quy định. Công tác bầu cử đã diễn ra khẩn trương, đúng quy định. Đến hơn 8h sáng, tại các điểm trực thuộc Bộ CHQS thành phố, 100% cử tri hoàn thành bầu cử.

08h15 Hàng ngàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Huế hào hứng trong ngày bỏ phiếu bầu cử Cùng với hàng chục triệu cả tri cả nước, hàng ngàn cán bộ, giảng viên, sinh viên trực thuộc Đại học Huế đã hăng hái đi bỏ phiếu, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có mặt từ khá sớm để tham gia bầu cử. Ảnh: Phan Thành Đại học Huế có các điểm bỏ phiếu ở Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Luật, Trường ĐH Nông Lâm, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Theo ghi nhận, từ sáng sớm tại điểm bỏ phiếu tổ 20 và 21 tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, hàng ngàn cán bộ, sinh viên đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho “Ngày hội non sông”. Tại đây, khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, đúng quy định; các điều kiện phục vụ cử tri đi bầu như thùng phiếu, danh sách cử tri, khu vực niêm yết tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, bàn hướng dẫn và khu vực viết phiếu đều được chuẩn bị đầy đủ, khoa học. Sinh viên Mã Thiên Hưng (sinh viên năm 1, ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế) nói rằng, rất vinh dự khi được cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ngay sau phần khai mạc, các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Cùng thời điểm, các điểm bỏ phiếu ở các trường thuộc Đại học Huế không khí bầu cử cũng diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Sinh viên xếp hàng chờ thực hiện việc bỏ phiếu. Ảnh: Phan Thành Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Phan Thành Đóng dấu xác nhận hoàn thành bỏ phiếu. Ảnh: Phan Thành



08h30 Cử tri Phạm Thanh Liên (86 tuổi - 60 tuổi Đảng, bên phải ảnh) ở tổ dân phố 13 - Thuận Hòa tại điểm bầu cử Là phường di sản trung tâm và cũng là địa phương có số dân đông nhất, Phú Xuân có 36 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 đơn vị bầu cử với tổng số 82.654 cử tri tham gia bầu cử. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri trên địa bàn phường đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để dự lễ khai mạc, sau đó lần lượt thực hiện việc bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Trên tay lá phiếu, mỗi cử tri đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Phát phiếu bầu cử cho cử tri phường Phú Xuân. Ảnh: L.Minh Nhờ chủ động triển khai tốt công tác chuẩn bị, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường được trang trí khang trang, đúng quy định. Cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí hợp lý trên các tuyến đường chính, tạo nên không khí ngày hội toàn dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử thành phố, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 đã đến kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 22, nơi có 2.910 cử tri tham gia bỏ phiếu. Tại khu vực bỏ phiếu số 27, đơn vị bầu cử số 5, cử tri Phạm Thanh Liên (86 tuổi - 60 tuổi Đảng) ở tổ dân phố 13 Thuận Hòa đã có mặt từ rất sớm và là một trong những người bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử này. “Tôi mong các đại biểu được bầu sẽ lắng nghe ý kiến của người dân, quan tâm hơn đến việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống để phường Phú Xuân ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng là khu vực trung tâm của thành phố Huế”, ông Phạm Thanh Liên chia sẻ.

08h43 Toàn thành phố có 15 điểm bỏ phiếu riêng Theo Ủy ban Bầu cử, có 15 khu vực bỏ phiếu riêng (KVBPR) với 15.850 cử tri (CT) trong tổng số khoảng 1.000.000 CT toàn thành phố. Trong số này, phường An Cựu nhiều nhất: 5 KVBPR với 8.435 CT; tiếp đó là phường Thuận Hóa: 4 KVBPR với 2.481 CT; phường Phú Bài: 2 KVBPR với 2.200 CT… Hòm phiếu lưu động phục vụ bệnh nhân Hòa chung không khí bầu cử, có những “hòm phiếu đặc biệt” đã được đưa đến tận tay cử tri. Bệnh nhân Bệnh viện Trung ương Huế nghe hướng dẫn các bước bầu cử. Ảnh: Thượng Hiển Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế là khu vực bỏ phiếu riêng - số 23 phường Thuận Hóa với khoảng hơn 1.010 cử tri. Việc bỏ phiếu diễn ra từ 7h sáng tại tầng 1 Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. Ngoài ra, có 3 hòm phiếu lưu động được đưa đến các khoa phòng để phục vụ cử tri là người bệnh, người nhà và nhân viên y tế không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Ông Phạm Văn T., 83 tuổi, thường trú ở phường Phú Bài - bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Răng Hàm Mặt cho biết: “Trước khi bỏ phiếu, các nhân viên y tế đã tổ chức tuyên truyền thông tin về người ứng cử, nhờ vậy, chúng tôi có thời gian nghiên cứu, lựa chọn. Hy vọng người trúng cử sẽ đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân trên các diễn đàn nghị trường” Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế tham gia bỏ phiếu ở hòm phiếu lưu động. Ảnh: Thượng Hiển Trên phạm vi toàn ngành, lãnh đao Sở Y tế cho hay đã chỉ đạo 8 Trung tâm Y tế và các bệnh viện chuẩn bị lực lượng, cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, thiết bị phục vụ tại các điểm bầu cử. Tại các đơn vị này đều thành lập các Tổ phản ứng nhanh và Tổ thường trực cấp cứu, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong thời gian diễn ra bầu cử, sẵn sàng phối hợp với các phường xã trên địa bàn để xử lý các tình huống y tế phát sinh. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được chú trọng thông qua việc phối hợp kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị cung cấp suất ăn phục vụ chính quyền địa phương, tổ bầu cử và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến thực phẩm gần khu vực điểm bầu cử. Hàng chục bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y - dược Huế đã được hỗ trợ tối đa để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Điểm bệnh viện này có một điểm bỏ phiếu dành riêng cho bệnh nhân đang điều trị. Mang hòm lưu động phiếu đến tận phòng bệnh nhân. Ảnh: P han Thành Ngay sau buổi khai mạc bầu cử, ngoài những bệnh nhân đảm bảo sức khỏe có thể xuống tận nơi để bỏ phiếu thì có những bệnh nhân vì điều kiện không thể di chuyển. Vì thế tổ bầu cử đã đưa hòm thiếu đến tận từng phòng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử cho bệnh nhân. Tại đây các bệnh nhân được cán bộ giới thiệu thông tin về các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền công dân. Bệnh nhân Trần Thị Thùy L. (32 tuổi, đang điều trị tại Khoa Ung Bứu, Bệnh viện Trường Đại học Y - dược Huế) xúc động khi được cán bộ tổ bầu cử đưa thùng phiếu đến tận nơi để bỏ phiếu. Cán bộ tổ bầu cử hướng dẫn các bệnh nhân quy trình bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Ảnh: P han Thành Sau khi lắng nghe hướng dẫn từ cán bộ, chị L. đã thực hiện quyền của mình. “Thật sự em rất xúc động khi được hỗ trợ bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Đây có lẽ là kỷ niệm đẹp trong đời của mình”, L. chia sẻ. Một nữ cử tri bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y - dược thực hiện bầu cử. Ảnh: Phan Thành



09h05 Đến 9 giờ, có 89.625 cử tri TP. Huế đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 9,21% Cử tri phường An Cựu tìm hiểu thông tin người ứng cử. Ảnh: Lê Thọ Theo Ủy ban bầu cử thành phố Huế, đến 9 giờ, toàn thành phố có 89.625 cử tri tham gia bỏ phiếu. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao như xã Nam Đông: 90,56%; Đan Điền: 81,23%; Bình Điền: 77,78%; Long Quảng 77,33%... Công tác tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy định; an ninh trật tự được đảm bảo, không ghi nhận sự cố phát sinh.

09h50 Phường Thuận Hóa hỗ trợ cử tri hoàn thành bỏ phiếu Không khí tại các điểm bỏ phiếu tại phường Thuận Hoá diễn ra trang nghiêm, thể hiện tinh thần phấn khởi, trách nhiệm của cử tri trong ngày hội lớn của đất nước. Lực lượng bảo vệ điểm bầu cử số 37 phường Thuận Hóa hỗ trợ cử tri lớn tuổi tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền công dân. Ảnh: Th. Hương Phường Thuận Hóa là địa bàn trung tâm của thành phố, có số lượng cử tri đông và đặc biệt có nhiều cử tri là các chức sắc, tôn giáo. Trong ngày bầu cử, nhiều chức sắc, tôn giáo đã đến các khu vực bỏ phiếu từ rất sớm, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và góp phần lan tỏa ý nghĩa của Ngày hội non sông. Sự tham gia tích cực của các chức sắc tôn giáo cũng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên bầu không khí dân chủ, đồng thuận và tin tưởng vào sự phát triển của địa phương. Sư cô Phước Như thực hiện quyền công dân tại điểm bầu cử số 37 phường Thuận Hóa. Ảnh: T. Hương Theo Tổ trưởng Tổ bầu cử số 37, ông Trần Ngọc Thành, để công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định, Tổ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, từ tuyên truyền đến vận động cử tri sắp xếp thời gian tham gia bỏ phiếu. Đặc biệt, tổ bầu cử chú trọng vận động các chức sắc tôn giáo, phật tử và người dân trên địa bàn tích cực tham gia bầu cử, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ cử tri đi bầu. Theo báo cáo của UBND phường Thuận Hóa, toàn phường có 42 khu vực bỏ phiếu với hơn 64.308 cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP. Huế; trong đó có hơn 48.257 cử tri tham gia bầu đại biểu HĐND phường. Đáng chú ý, phường còn có 4 khu vực bỏ phiếu riêng với 2.481 cử tri tại các đơn vị như Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Huế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Trường Đại học Y Dược và Bệnh viện Trung ương Huế. Cử tri ở điểm bầu cử riêng phường Thuận Hóa tham gia bầu cử. Ảnh: Th. Hương Cùng với công tác tổ chức, địa phương còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền và phục vụ bầu cử. Nhiều video clip ngắn được xây dựng bằng công nghệ AI với nội dung sinh động, dễ hiểu, giới thiệu ý nghĩa ngày bầu cử và hướng dẫn quy trình bỏ phiếu đúng quy định. Các sản phẩm này được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube và các nhóm cộng đồng dân cư, giúp thông tin bầu cử lan tỏa nhanh chóng, đặc biệt đến với cử tri trẻ. Bên cạnh đó, phường còn xây dựng bản đồ số các khu vực bỏ phiếu, điểm niêm yết danh sách cử tri và thông tin ứng cử viên để người dân dễ dàng tra cứu trên thiết bị thông minh. Mô hình “Hòm thư số - Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân” cũng được triển khai nhằm tiếp nhận các ý kiến góp ý của cử tri liên quan đến công tác bầu cử. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm của cử tri cùng những cách làm linh hoạt, sáng tạo của địa phương, ngày bầu cử tại phường Thuận Hóa thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân - nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương trong nhiệm kỳ mới.

10h00 Hòm phiếu lưu động phục vụ cử tri yếu thế



Đúng 9 giờ sáng 15/3, tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Huế (65 Đặng Tất, tổ 11, phường Hương An), một điểm bỏ phiếu tập trung được tổ chức dành cho cử tri là người già không nơi nương tựa, người khuyết tật, người yếu thế đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm. Đại diện Tổ dân phố 11, phường Hương An đưa hòm phiếu lưu động đến phục vụ cử tri bỏ phiếu tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em. Ảnh: Hoài Thương Hiện, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Huế đang chăm sóc 104 người trên 18 tuổi trong tổng số 122 người. Trong số đó, có 27 cử tri tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử tập trung ngay trong khuôn viên Trung tâm. Việc bố trí điểm bỏ phiếu lưu động ngay tại nơi sinh hoạt giúp các đối tượng yếu thế, sức khỏe hạn chế có điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Để việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, Trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, đồng thời bố trí cán bộ trực tiếp hỗ trợ cử tri trong quá trình thực hiện quyền bầu cử Ông Hồ Văn Sân, Tổ trưởng Tổ dân phố 11, phường Hương An cho biết, phường đã bố trí và phân công tổ mang hòm phiếu lưu động đến Trung tâm để các công dân đang được chăm sóc tại đây tham gia bỏ phiếu. Dù cơ động, nhưng không khí tại điểm bỏ phiếu diễn ra trang trọng, ấm áp, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước và xã hội đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều cụ già và người khuyết tật bày tỏ xúc động khi được trực tiếp tham gia bầu cử, góp tiếng nói của mình vào các quyết định chung của cộng đồng. Các cử tri tin tưởng gửi gắm và kỳ vọng đến những ứng cử viên mà mình bầu chọn. Ảnh: Hoài Thương Ông Đặng Văn Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Huế, người trực tiếp phụ trách, hướng dẫn và hỗ trợ các cụ già, người khuyết tật tham gia bỏ phiếu đúng quy định, bảo đảm an toàn và thuận tiện. Theo ông Thảo, việc tổ chức đặt hòm phiếu bỏ phiếu tập trung tại Trung tâm mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Trước hết, hoạt động này góp phần bảo đảm quyền công dân của các đối tượng đang được chăm sóc tại đây, giúp họ thực hiện quyền chính trị theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thể hiện tính nhân văn của các chính sách an sinh xã hội, khi những người yếu thế vẫn được tạo điều kiện để tham gia đầy đủ vào đời sống chính trị - xã hội. Hoạt động còn góp phần nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm công dân cho các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong việc chăm sóc toàn diện cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các đối tượng yếu thế, thể hiện tính dân chủ, nhân văn của chế độ, bảo đảm quyền chính trị của những người yếu thế trong xã hội.

10h20 100% cử tri điểm bầu cử riêng số 13 đã hoàn tất việc bỏ phiếu Cử tri phấn khởi sau khi thực hiện xong nghĩa vụ công dân của mình tại điểm bầu cử riêng số 13. Ảnh: Th. Hương Điểm bầu cử riêng số 13 tại địa chỉ 11 Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa) ghi nhận không khí bầu cử nghiêm túc, khẩn trương và phấn khởi. Đây là khu vực bỏ phiếu dành cho cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel chi nhánh Huế, Đoàn An điều dưỡng 41 và Nhà khách Duy Tân Huế, với tổng số 627 cử tri. Anh Dương Minh Lộc, nhân viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel chi nhánh Huế, chia sẻ: “Hôm nay là ngày nghỉ nên theo kế hoạch tôi sẽ về quê ở A Lưới thăm gia đình. Tuy nhiên, vì đây là ngày hội non sông nên tôi quyết định ở lại tham gia bầu cử trước khi về quê. Dù đã nhiều lần đi bầu cử, mỗi lần cầm lá phiếu trên tay tôi vẫn cảm thấy rất háo hức và tự hào khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước”. Theo số liệu từ Tổ bầu cử số 13, đến 10h sáng cùng ngày đã có 627/627 cử tri điểm bỏ phiếu riêng tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

10h30 Bà con giáo dân, công nhân tích cực tham gia bầu cử Trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô có 11 giáo xứ. Tại các khu vực bỏ phiếu ở những địa bàn có đông đồng bào Công giáo, không khí đi bầu cử diễn ra trang nghiêm, ấm áp, gần gũi. Sau khi tham dự thánh lễ đầu ngày, các linh mục, các sơ cùng bà con giáo dân đã đến điểm bỏ phiếu. Linh mục Antôn Nguyễn Văn Thăng, Hạt trưởng Hạt Hải Vân, linh mục quản xứ giáo xứ Loan Lý bỏ phiếu vào hòm phiếu. Ảnh: Hữu Phúc Tại khu vực bỏ phiếu số 6 - xã Chân Mây - Lăng Cô, Linh mục Antôn Nguyễn Văn Thăng, Hạt trưởng Hạt Hải Vân, linh mục quản xứ giáo xứ Loan Lý, đến điểm bầu cử sớm để dự buổi khai mạc và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Bà con giáo dân cũng tích cực, chủ động đến khu vực bầu cử sớm. Đến 10 giờ, tỷ lệ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6 đạt 80%, khu vực bỏ phiếu số 12 đạt tỷ lệ 100%. Các sơ ở giáo xứ Nước Ngọt đi bầu cử. Ảnh: Hữu Phúc Nhiều cử tri chia sẻ mong muốn thông qua lá phiếu của mình sẽ góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt hơn cho đời sống người dân và sự phát triển của địa phương. Không khí phấn khởi, đoàn kết thể hiện rõ tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”. Tại khu vực bỏ phiếu số 2 - thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô, qua thông báo của địa phương và sự phối hợp của các doanh nghiệp, cử tri là công nhân, người lao động tại đây tích cực, sớm có mặt tại khu vực bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân. Trong trang phục công nhân Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế, chị Trương Thị Thiên Lý (sinh năm 1996) cho biết: “Do đặc thù công việc theo ca nên mỗi anh chị em trong công ty chủ động sắp xếp đến điểm bỏ phiếu sớm nhất có thể. Tôi thấy không khí bầu cử ở địa phương rất phấn khởi, bà con đến đông nhưng trật tự, mọi thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, việc bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng. Mong những người được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống người lao động, nhất là việc làm, thu nhập và các chính sách an sinh để công nhân yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với địa phương”. Cử tri (các công nhân Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế) đọc lại thông tin về ứng viên trước khi bầu cử. Ảnh: Hữu Phúc Trong ngày chủ nhật, công nhân tại nhiều doanh nghiệp được nghỉ làm. Một số công ty, bộ phận phải làm ca được doanh nghiệp tạo điều kiện để công nhân làm muộn hơn để đi bầu cử hoặc hoán đổi ca giữa các công nhân, nhằm thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của cử tri.

10h56 Theo cập nhật từ Hệ thống quản lý thông tin bầu cử, đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 15/3, toàn thành phố có 970.082 cử tri trong danh sách. Trong đó đã có 542.168 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt khoảng 55,9%. Cử tri đến các khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử. Ảnh: Lê Thọ Toàn thành phố hiện có 213 khu vực bỏ phiếu đạt trên 50% số cử tri đi bầu. Một số địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia cao, như xã Nam Đông đạt 100% (5.684/5.684 cử tri), xã Khe Tre đạt 97,48%, xã Long Quảng đạt 77,33%, xã Bình Điền đạt 77,78%… Các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn vẫn đang tiếp tục cập nhật số liệu theo thời gian thực.

11h40 Đến 11 giờ 30 phút ngày 15/3, toàn thành phố có 82,2% cử tri đi bỏ phiếu Theo số liệu từ Ủy ban bầu cử TP. Huế, nhiều địa phương đạt tiến độ cao, trong đó Nam Đông, Long Quảng và Bình Điền đã hoàn thành 100% việc bỏ phiếu. Các khu vực bỏ phiếu còn lại tiếp tục đón cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong không khí khẩn trương, phấn khởi, bảo đảm đúng quy định và an toàn.

12h10 Đến 12h trưa, các địa phương vùng A Lưới đã đạt trên 90% cử tri đi bỏ phiếu. Tại xã A lưới 4, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 98,1%, A lưới 2: 91%. Nhờ làm tốt công tác truyền thông, đồng bào vùng cao đều thu xếp tham gia bỏ phiếu trước khi lên nương rẫy, thể hiện trách nhiệm công dân trong ngày hội non sông. Không khí bầu cử ở vùng biên giới các xã A Lưới. Thực hiện: Nguyễn Ly



12h40 Cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố, phường Hóa Châu tổ chức khai mạc và tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 11 khu vực bỏ phiếu. Là vùng sản xuất rau lớn của địa phương, làng rau thôn Thành Trung bắt đầu ngày bầu cử từ sớm. Cử tri phường Hóa Châu chờ đóng dấu hoàn thành việc bỏ phiếu. Ảnh: H.Thuận Phường Hóa Châu có 28.687 cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố, cùng 28.545 cử tri tham gia bầu đại biểu HĐND phường, được bố trí tại 11 khu vực bỏ phiếu thuộc 23 tổ dân phố. Tại mỗi điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử đều chuẩn bị hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại. Tại phường Thủy Xuân có 17 điểm bầu cử được bố trí tại các khu dân cư, tạo thuận lợi để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ngay từ sáng sớm, lực lượng phục vụ bầu cử vừa kiểm tra danh sách cử tri vừa hướng dẫn nhận phiếu, giải thích cách ghi phiếu hợp lệ và chỉ dẫn vị trí phòng bỏ phiếu, bảo đảm mỗi cử tri đều nắm rõ các bước thực hiện. Cử tri phường Thủy Xuân nhận phiếu trước giờ tham gia bầu cử. Ảnh: H.Loan Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử phường Thủy Xuân, toàn phường có 30.085 cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031; 29.776 cử tri bầu đại biểu HĐND phường Thủy Xuân khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Cử tri Mỹ Thượng bỏ phiếu Tại phường Mỹ Thượng có 20 điểm bỏ phiếu ở các tổ dân phố thuộc địa bàn phường. Theo ghi nhận, bà con cử tri đã có mặt khá sớm để tham gia bầu cử với tâm thế háo hức của “Ngày hội non sông”. Toàn phường có hơn 31.000 cử tri tham gia bầu cử. Cầm lá phiếu trên tay, ông Phan Phổ, tổ dân phố Triều Thủy thuộc phường Mỹ Thượng mong muốn, kỳ vọng những đại biểu mà mình lựa chọn sẽ là những người đủ tài đức, đó có những kiến nghị, góp ý cho những quyết sách hỗ trợ cho sự phát triển của quê hương. Tại ngày hội bầu cử, phường Kim Long có tổng số 36.099 cử tri, được bố trí tại 14 khu vực bỏ phiếu. Đây cũng là địa phương có nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Tại khu vực bỏ phiếu số 4 đặt tại Đình làng Kim Long có 3.700 cử tri, trong đó có nhiều cử tri thuộc các đơn vị Công giáo.Theo ghi nhận, cử tri cao tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu số 4 là cụ Phạm Công Tịnh, 86 tuổi. Dù tuổi cao, cụ vẫn đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Cử tri phường Kim Long xếp hàng vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Liên Minh Cử tri Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi), bày tỏ mong muốn các đại biểu được bầu sẽ là những người dám nghĩ, dám làm, không ngừng trau dồi chuyên môn, nâng cao năng lực để đưa ra các giải pháp thiết thực cho sự phát triển của đất nước. “Tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ quan tâm thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục để tạo thuận lợi cho người dân trong cuộc sống và công việc, đồng thời luôn xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã gửi gắm”, ông Hòa nói. Tại phường Hương An, đông đảo cử tri trên địa bàn nô nức đến các khu vực bỏ phiếu. Toàn phường Hương An có hơn 27.000 cử tri tham gia bầu cử ở 14 điểm bỏ phiếu. Tại nhiều khu vực bỏ phiếu, cử tri đến khá đông ngay từ giờ khai mạc. Không khí bầu cử diễn ra nghiêm túc nhưng thân tình; nhiều cử tri tranh thủ trao đổi, chia sẻ kỳ vọng về những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Cử tri cao tuổi phường Hương An thực hiện quyền công dân Để tạo không khí vui tươi, lan tỏa tinh thần ngày hội toàn dân, nhiều điểm bỏ phiếu còn bố trí các góc “check-in” với phông nền, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, nhiều cử tri, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương, đã lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện niềm tự hào khi thực hiện quyền công dân. Theo Ủy ban bầu cử phường Hương An, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ bầu cử nên cử tri trên địa bàn đều nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia bỏ phiếu. Không khí dân chủ, phấn khởi tại các điểm bỏ phiếu cho thấy niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với những đại biểu được lựa chọn trong nhiệm kỳ mới. Tại các phường Thanh Thủy, Hương Thủy, Phú Bài, các tổ bầu cử thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, hướng dẫn cử tri kiểm tra thông tin, nhận phiếu và bỏ phiếu bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai và đúng pháp luật. Tại phường Thanh Thủy có 6 đơn vị bầu cử với 34 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu riêng dành cho lực lượng vũ trang. Toàn phường có 31.551 cử tri tham gia bầu cử. Cũng như các địa phương khác, sau nghi thức khai mạc trang trọng, các cử tri Phú Bài lần lượt nhận phiếu bầu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên và tiến hành bỏ phiếu theo quy định. Bỏ phiếu bầu cử tại phường Phú Bài Trên địa bàn Phú Bài thành lập 6 đơn vị bầu cử với 28 khu vực bỏ phiếu với gần 30 ngàn cử tri, trong đó có 2 khu vực bỏ phiếu riêng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Trung đoàn 176. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, địa phương đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết cho đến phương án bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bỏ phiếu. Trên địa bàn phường Hương Thủy, tại 22 tổ dân phố, không khí ngày bầu cử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định. Toàn phường có 13 khu vực bỏ phiếu tại 12 tổ dân phố và đơn vị Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 2, với gần 21 nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu.

12h50 Liên tục cập nhật tiến độ bầu cử Trưa 15/3, tại Ủy ban bầu cử thành phố Huế, không khí làm việc diễn ra khẩn trương khi các thành viên Ủy ban bầu cử và các bộ phận chuyên môn tập trung theo dõi, cập nhật tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn. Các lực lượng phối hợp theo dõi, tổng hợp số liệu bầu cử từ các khu vực bỏ phiếu thông qua hệ thống cập nhật trực tuyến. Ảnh: Hải Thuận Trong ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố duy trì chế độ trực, thường xuyên tiếp nhận thông tin từ các địa phương để tổng hợp tình hình tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Các bộ phận chuyên môn liên tục cập nhật số liệu cử tri tham gia bỏ phiếu theo từng khung giờ, theo dõi diễn biến tại cơ sở và tổng hợp báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Cán bộ theo dõi, cập nhật tiến độ bầu cử trên hệ thống dữ liệu tại Uỷ ban bầu cử thành phố. Ảnh: Hải Thuận Cùng với đó, công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức bỏ phiếu tại các địa phương cũng được triển khai thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh nếu có. Hệ thống thông tin liên lạc và chế độ báo cáo nhanh được duy trì liên tục, bảo đảm việc cập nhật số liệu và tình hình bầu cử diễn ra thông suốt. Việc tổng hợp, cập nhật tiến độ bầu cử tại Ủy ban bầu cử thành phố được thực hiện liên tục trong ngày, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra đúng quy định pháp luật, dân chủ, an toàn và thành công.

13h20 Trách nhiệm công dân trên từng lá phiếu Cử tri các khu vực: Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Thuận An, Nam Đông (cũ) nô nức đến các điểm bỏ phiếu để bầu chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cử tri Nguyễn Hoàng Mai Hạnh lần đầu tiên bỏ phiếu. Ảnh: Võ Nhân Khu vực Hương Trà (cũ) có 56.882 cử tri, trong đó gồm 20.760 cử tri phường Hương Trà, 25.766 cử tri phường Kim Trà và 10.356 cử tri xã Bình Điền. Tại xã Bình Điền, Chi Đoàn Liên cơ quan Đảng - Chính quyền xã Bình Điền đã triển khai Công trình thanh niên: “Số hóa bản đồ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã”, đăng tải bản đồ số tích hợp mã QR trên cổng thông tin điện tử, Fanpage, nhóm zalo… các hội, đoàn thể… để cử tri dễ dàng truy cập và tìm kiếm thông tin. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Bình Điền, góp phần ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền và phục vụ Nhân dân, phục vụ kỳ bầu cử dân chủ, an toàn và thuận lợi. Tại khu vực bỏ phiếu số 7, Nguyễn Hoàng Mai Hạnh - cử tri đến từ thôn 1 chia sẻ: “Là một cử tri vừa đủ 18 tuổi, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử. Điều đó giúp bản thân nhận ra mình đã thực sự trưởng thành và có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước. Trước khi bỏ phiếu, em đã tìm hiểu rất kỹ các thông tin của đại biểu, qua đó thể hiện trách nhiệm bản thân đối với từng lá phiếu”. Không khí tại thôn Bồ Hòn cũng rộn ràng từ sáng sớm. Là thôn tái định cư lòng hồ thủy điện Bình Điền, hiện thôn Bồ Hòn có 74 hộ với 302 khẩu, chủ yếu là người dân tộc thiểu số Cơ tu, Tà ôi, Pa hy. Sau khi hoàn thành trách nhiệm của 1 cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 2, ông Nguyễn Văn In - Trưởng thôn Bồ Hòn chia sẻ: “Từ những quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, những năm qua, đời sống người dân Bồ Hòn từng bước được cải thiện về mọi mặt. Và từ lá phiếu này, chúng tôi mong những người được bầu tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cũng như thay mặt cử tri quyết định những vấn đề trọng đại của địa phương, quê hương, đất nước. Trong không khí sôi động này, từ sáng sớm, cử tri 2 phường: Kim Trà, Hương Trà nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Cử tri Hoàng Phước Sum (83 tuổi, ở TDP 8, phường Hương Trà) đánh giá cao công tác tổ chức và không khí bầu cử. Ảnh: Hoàng Dũng “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên cử tri trên địa bàn đều nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia bỏ phiếu trong không khí dân chủ, phấn khởi”, cử tri Hoàng Phước Sum (83 tuổi, ở TDP 8, phường Hương Trà) khẳng định. Tại khu vực Phong Điền (cũ), gồm các phường Phong Thái, Phong Phú, Phong Dinh, Phong Điền (hiện nay), đông đảo cử tri khu vực cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Người dân TDP Thanh Tân (Tổ bầu cử số 12) phường Phong Thái xem tiểu sử các ứng cử viên trước bầu cử. Ảnh: Minh Văn Tại phường Phong Thái, lễ khai mạc tại 14 tổ bầu cử diễn ra đồng loạt, ngắn gọn, trang nghiêm, đúng quy định, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc của địa phương đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Dịp này, toàn phường có 25.317 cử tri tham gia bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, trật tự và nghiêm túc. Tại phường Phong Phú, công tác tổ chức bầu cử cũng được triển khai đồng bộ. Toàn phường có 13.315 cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ông Trần Đình Khánh, cử tri TDP Nhất Tây thuộc Tổ bầu cử số 7, phường Phong Phú chia sẻ: “Với tư cách là một cử tri, tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu thực sự đủ đức, đủ tài để đại diện cho nhân dân. Hy vọng những người được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ thực hiện tốt lời hứa với cử tri, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và đất nước”. Ở vùng trũng, đầm phá, ven biển Quảng Điền, Đan Điền và Phong Quảng, người dân phấn khởi tham gia ngày hội lớn toàn dân ngay từ sáng sớm. Cử tri khu vực bầu cử số 12 xã Quảng Điền bỏ phiếu bầu cử trong "Ngày hội non sông" . Ảnh: Tâm Anh Sau khi tham gia nghĩa vụ bầu cử tại nơi cư trú, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo & Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng cũng đã về Quảng Điền, Đan Điền và Phong Quảng để chỉ đạo công tác bầu cử theo sự phân công của Ủy ban Bầu cử TP. Huế. Tại các địa phương này, nhà văn hóa thôn, trụ sở hợp tác xã, trường học… được lựa chọn làm khu vực bỏ phiếu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc đi lại của cử tri. Cầm trên tay thẻ cử tri, người dân các thôn: Lương Cổ Tây, Vân Căn, Uất Mậu, Khuông Phò Nam, Thủ Lễ Nam, An Gia, Giang Đông, Vĩnh Hòa, Lâm Lý, Mai Dương, La Vân Thượng, La Vân Hạ, Lương Cổ Nam… (Quảng Điền); Cư Lạc, Ngư Mỹ Thạnh, Mỹ Thạnh, Hà Công, Sơn Công, Trung Kiều, Trung Làng, Trằm Ngang… (Đan Điền); tổ dân phố Cương Giáng, Am Thiền, Lãng Thủy 3, Vĩnh Tu, Hải Thế, Hải Thành, Hải Nhuận… (Phong Quảng) nô nức hướng về các khu vực bỏ phiếu. Ngư dân vùng biển phường Phong Quảng bỏ lá phiếu của mình. Ảnh: Khắc Tuấn Trong câu chuyện, nhiều cử tri ở Quảng Điền, Đan Điền và Phong Quảng cho biết, các địa phương vừa được sáp nhập và bước đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, người dân luôn tin tưởng, kỳ vọng vào những đại biểu được bầu sẽ thật sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. “Khuya đi biển đánh bắt tôm cá, sáng sớm nay chúng tôi tranh thủ vào bờ để kịp tham gia bỏ phiếu. Bà con ngư dân ai cũng ý thức đây là quyền lợi và trách nhiệm của mình, nên cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ”, ông Nguyễn Bu, ngư dân ở tổ dân phố Hải Nhuận, phường Phong Quảng chia sẻ. Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử các địa phương, xã Quảng Điền có 23 khu vực bỏ phiếu với hơn 31.000 cử tri; xã Đan Điền có 20 khu vực bỏ phiếu với hơn 28.300 cử tri; phường Phong Quảng có 15 khu vực bỏ phiếu với 13.885 cử tri tham gia bầu cử. Trên khu vực ven biển, đầm phá các xã Phú Vinh, Phú Vang, Phú Hồ có 25 điểm bầu cử, ương ứng với 25 thôn trên địa bàn toàn xã. Bà Huỳnh Thị Lãnh (giữa), 95 tuổi, ở thôn 3, xã Phú Vinh đến điểm bầu cử sớm. Ảnh: Quỳnh Anh Tranh thủ bỏ phiếu trước lúc ra khơi, 6 giờ 30 phút, ngư dân Hồ Văn Túy, Nguyễn Công Thật, Đỗ Xí (thôn 2) đã có mặt tại điểm bầu cử, để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, thể hiện trách nhiệm góp phần lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất, uy tín. Tại thôn 6, ngư dân Đỗ Mãi - Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, cùng nhiều ngư dân cũng là những cử tri đầu tiên có mặt tại điểm bầu cử. “Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên thông qua tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên, chuẩn bị kỹ cho ngày hội trọng đại này, để mỗi lá phiếu là sự lựa chọn chính xác, chọn người đủ tài, đức đại diện cho ý chí Nhân dân”, ông Đỗ Mãi chia sẻ. Những ngư dân thôn 6, xã Phú Vinh đi bỏ phiếu trước chuyến ra khơi. Ảnh: Quỳnh Anh Cũng là một trong những người có mặt đầu tiên tại điểm bầu cử thôn 3, cụ bà Huỳnh Thị Lãnh, 95 tuổi phấn khởi cho biết, bản thân cụ và 3 thế hệ con cháu trong gia đình thức dậy từ mờ sáng để cùng 29.164 cử tri của xã Phú Vinh tham gia ngày hội bầu cử. Tại xã Phú Vang, ngay sau nghi thức Lễ chào cờ trang nghiêm, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã đã đồng loạt tổ chức khai mạc. Người dân TDP Hải Tiến đến làm thủ tục để bỏ phiếu. Ảnh: Đức Quang Trong đợt bầu cử lần này, xã Phú Vang có tổng cộng 26.932 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 6 đơn vị bầu cử với 17 điểm bỏ phiếu được bố trí thuận tiện tại các khu dân cư. Ghi nhận tại các điểm bầu cử, với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác bỏ phiếu tại xã Phú Vang diễn ra thuận lợi, đúng quy định. Tại xã Phú Hồ, không khí bầu cử cũng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc với sự có mặt của 16.311 cử tri tại 12 khu vực bỏ phiếu. Là xã thuần nông, nông dân trên địa bàn ưu tiên đi bỏ phiếu sớm, trước khi ra đồng ruộng. Những người cao tuổi làm gương cho con cháu, là lực lượng có mặt sớm tại các khu vực bỏ phiếu. Người dân TDP Hải Tiến, phường Thuận An bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 15. Ảnh: Đức Quang Thuận An là địa bàn trọng điểm nghề cá của thành phố với hơn 41.000 cử tri, hàng trăm tàu thuyền hoạt động khai thác hải sản. Trước ngày bầu cử, nhiều tàu cá đã chủ động trở về bờ để bà con ngư dân kịp tham gia ngày hội lớn của đất nước. Trên bến cảng, những con tàu treo cờ đỏ sao vàng rực rỡ.. Ngay từ sáng sớm, nhiều ngư dân đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu sau khi hoàn tất việc neo đậu tàu thuyền. Đối với bà con vùng biển, việc tạm gác lại chuyến ra khơi để tham gia bầu cử không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của mỗi công dân. Ngư dân Trần Nu ở tổ dân phố Hải Tiến cho biết, gia đình có 2 tàu công suất lớn với gần 30 lao động. Trước ngày bầu cử, các thuyền viên đã sắp xếp công việc để về bờ, cùng nhau tìm hiểu tiểu sử người ứng cử và tham gia bỏ phiếu. “Chúng tôi mong muốn các đại biểu được bầu sẽ quan tâm hơn đến đời sống ngư dân, có thêm chính sách hỗ trợ phát triển nghề cá và khai thác xa bờ hiệu quả”, anh Trần Nu chia sẻ. Tại nhiều khu vực bỏ phiếu các xã vùng cao Nam Đông, Khe Tre và Long Quảng, nhiều cử tri mặc trang phục truyền thống, thể hiện sự trân trọng đối với ngày hội của toàn dân. Theo lãnh đạo địa phương, do địa bàn rộng, nhiều thôn ở xa trung tâm nên các xã đã chủ động rà soát danh sách cử tri, bố trí khu vực bỏ phiếu hợp lý, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử người ứng cử rõ ràng, thuận tiện cho người dân theo dõi. Cử tri đồng bào vùng cao thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu số 9. Ảnh: Thái Bình Ngày bầu cử tại các xã vùng cao Nam Đông, Khe Tre và Long Quảng thực sự trở thành ngày hội lớn của Nhân dân, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

13h50 Phụ nữ Long Quảng hòa nhịp cùng ngày hội dân chủ Đến 11 giờ 30 phút ngày 15/3, toàn bộ cử tri trên địa bàn xã Long Quảng (TP. Huế) đã hoàn thành việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ tham gia đạt 100%.



Long Quảng là một trong những xã đặc thù của TP. Huế, có số lượng người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống khá đông. Vì vậy, công tác tổ chức bầu cử được địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện địa bàn miền núi, giúp cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.



Theo Ủy ban bầu cử xã Long Quảng, toàn xã có 5.683 cử tri, được bố trí tại 6 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 đơn vị bầu cử. Các điểm bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang trí trang nghiêm, đảm bảo đúng quy định và tạo thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.



Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần trách nhiệm cao của người dân, công tác bầu cử tại xã Long Quảng diễn ra dân chủ, đúng luật và hoàn thành sớm so với thời gian quy định. Clip phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số xã Long Quảng hướng về ngày hội non sông. Nguồn: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Quảng



14h20 Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra, theo dõi tiến độ bầu cử tại Trung tâm điều hành Chiều 15/3, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố đã đến kiểm tra, theo dõi công tác cập nhật tiến độ bầu cử tại Trung tâm điều hành của Ủy ban bầu cử thành phố. Tại đây, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nắm tình hình tổ chức bỏ phiếu trên địa bàn, đặc biệt là việc cập nhật dữ liệu cử tri tham gia bỏ phiếu từ các khu vực bỏ phiếu về hệ thống điều hành của Ủy ban bầu cử thành phố. Thông qua hệ thống tổng hợp dữ liệu trực tuyến, lãnh đạo thành phố theo dõi tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử tại các địa phương, kịp thời nắm bắt tiến độ chung trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn theo dõi bảng tổng hợp tỷ lệ cử tri đi bầu tại các địa phương trên hệ thống điều hành của Ủy ban bầu cử thành phố. Ảnh: H. Thuận Theo báo cáo, công tác tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu toàn thành phố diễn ra nghiêm túc, đúng quy định; việc cập nhật số liệu, tổng hợp tình hình được thực hiện liên tục nhằm bảo đảm thông tin chính xác, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban bầu cử thành phố. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các bộ phận chuyên môn tiếp tục theo dõi sát tình hình tại các khu vực bỏ phiếu; cập nhật kịp thời số liệu, bảo đảm thông tin thông suốt, chính xác. Đồng thời, đề nghị các phường xã duy trì nghiêm túc quy trình bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ủy ban bầu cử thành phố tiếp tục duy trì chế độ trực, thường xuyên tổng hợp tình hình, bảo đảm việc điều hành công tác bầu cử trên địa bàn diễn ra an toàn, đúng luật và đúng tiến độ.

14h56 5 xã vùng cao hoàn thành 100% bỏ phiếu bầu cử Đến 14 giờ 30 chiều 15/3, toàn thành phố có 88,5% cử tri đi bỏ phiếu. Theo số liệu từ Ủy ban bầu cử TP. Huế, nhiều địa phương đạt tiến độ cao, trong đó các xã Nam Đông, Long Quảng, Bình Điền, Khe Tre và A Lưới 3 đã hoàn thành 100% việc bỏ phiếu. Các khu vực bỏ phiếu còn lại tiếp tục đón cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bảo đảm đúng quy định và an toàn.



15h05 Huế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố, có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất cả nước Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Văn Mạnh trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình Huế. Ảnh: Hải Thuận Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình Huế, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Văn Mạnh cho biết, đến thời điểm này, tiến độ bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra thuận lợi, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Ngay từ sáng sớm, tại 676 khu vực bỏ phiếu, cử tri đã nô nức đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Nhiều cử tri cao tuổi, cùng các vị chức sắc tôn giáo cũng tham gia bỏ phiếu, góp phần lan tỏa không khí của ngày hội lớn của đất nước. Tính đến 15 giờ, toàn thành phố đã có 884.981 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 91,2%, nằm trong nhóm 6/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước. Đặc biệt, có 5 địa phương đạt 100% cử tri đi bầu gồm: Bình Điền, A Lưới 3, Nam Đông, Khe Tre và Long Quảng. Theo đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, khâu quan trọng tiếp theo của cuộc bầu cử là công tác kiểm phiếu. Thành phố đã chủ động rà soát toàn bộ điều kiện về nhân lực, phương tiện và kỹ thuật phục vụ kiểm phiếu. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm nguồn điện, hệ thống mạng thông suốt; chỉ đạo lực lượng công an, quân sự đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình kiểm phiếu. Bộ phận công nghệ thông tin được giao nhiệm vụ tổng hợp số liệu khoa học, chính xác; bộ phận pháp chế cũng được bố trí để kịp thời hỗ trợ xử lý các tình huống khiếu nại, tố cáo (nếu có) và hoàn thiện các báo cáo theo đúng quy định của pháp luật.

16h31 Đến thời điểm này, công tác bầu cử trên địa bàn thành phố sắp sửa về đích Để đạt được kết quả ấy là sự cố gắng, tận tâm phục vụ từng cử tri của lực lượng phục vụ bầu cử.


