Xử nghiêm vi phạm nồng độ cồn, giảm tai nạn từ gốc

Lực lượng CSGT Công an TP. Huế tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên khắp địa bàn thành phố

Xử lý vi phạm lồng ghép tuyên truyền

Trên các tuyến đường trung tâm TP. Huế như Tố Hữu, Hà Nội, Võ Văn Kiệt…, hình ảnh lực lượng CSGT duy trì các chốt kiểm tra nồng độ cồn từ chiều tối đến rạng sáng đã trở nên quen thuộc trong những tháng đầu năm 2026. Sự hiện diện thường xuyên này không chỉ góp phần siết chặt kỷ cương, mà còn tạo hiệu ứng răn đe rõ rệt đối với người tham gia giao thông.

Các phương tiện được dừng kiểm tra theo hình thức ngẫu nhiên hoặc khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Toàn bộ quy trình diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy định. Người điều khiển phương tiện được yêu cầu kiểm tra bằng thiết bị đo chuyên dụng với kết quả hiển thị trực tiếp trên máy, nhằm bảo đảm tính khách quan và chính xác.

Không dừng lại ở việc xử lý vi phạm, lực lượng CSGT còn lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở người dân về những hệ lụy của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.

Anh Nguyễn Thái Hoàng, người dân sống tại phường Thuận Hóa chia sẻ: “Cũng nhờ lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn mà bản thân có thêm động lực để hạn chế sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Không chỉ vì tránh bị xử phạt, mà quan trọng hơn là để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh”.

Không chỉ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trung tâm, Phòng CSGT Công an TP. Huế còn mở rộng địa bàn, siết chặt kiểm tra tại các khu vực ngoại thành, vùng ven - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm.

Tại xã Bình Điền, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP. Huế phối hợp với công an xã triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 49 và các tuyến đường liên thôn, liên xã. Lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ; đồng thời duy trì kiểm tra linh hoạt theo nhiều khung giờ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và quyết liệt, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt. Nhiều người dân đã chủ động nói không với rượu, bia khi lái xe, tuân thủ quy định về tốc độ và nồng độ cồn, từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh.

Thực tế cho thấy, khi công tác tuần tra, kiểm soát được triển khai đồng bộ, liên tục từ trung tâm đến cơ sở, hiệu quả răn đe và phòng ngừa vi phạm được phát huy rõ nét, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Thiếu tá Hoàng Chính Trung, cán bộ Phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết, qua thực tiễn công tác tuần tra và kiểm soát tại xã Bình Điền cho thấy, ý thức của người dân trên địa bàn có sự chuyển biến rõ rệt. Nhiều người dân dần hình thành thói quen đã uống rượu, bia thì không lái xe. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường tuần tra, kiểm soát gắn với đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến từng khu dân cư. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Kéo giảm tai nạn giao thông

Theo Thượng tá Huỳnh Tuế, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT và Ban Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đã xây dựng và triển khai nhiều chuyên đề xử lý vi phạm, trong đó tập trung trọng tâm vào chuyên đề kiểm tra, xử lý nồng độ cồn.

Đây được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài đối với người điều khiển phương tiện. “Quan điểm của chúng tôi là xử lý kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Qua đó, từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe” trong người dân”, Thượng tá Huỳnh Tuế nhấn mạnh.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, trong quý I năm 2026, lực lượng CSGT Công an TP. Huế đã phát hiện, lập biên bản hơn 16.000 trường hợp vi phạm. Riêng đối với chuyên đề xử lý nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 3.600 trường hợp.

Kết quả này góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm trước (giảm 13 vụ, 4 người chết và 10 người bị thương). Từ đó, cho thấy hiệu quả rõ nét từ việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Thượng tá Huỳnh Tuế cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật giao thông đến cán bộ, đảng viên, người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải và nhà trường. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, nhất là vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT sẽ phối hợp với công an các xã, phường tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và tiếp tục ứng dụng hiệu quả hệ thống camera để xử lý vi phạm theo hình thức phạt nguội.