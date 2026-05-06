  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 09/05/2026 11:10

Hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân

HNN.VN - Sáng 9/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố tổ chức Lễ phát động và ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2026 với chủ đề “BHXH - điểm tựa an sinh trọn đời”. Tham dự có đại diện các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia BHXH, đại lý thu cùng cán bộ, nhân viên ngành BHXH.

Nhiều tiện ích khi nhận, chi trả bằng tài khoản cá nhânPhát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện: Cần đi đúng hướngBảo hiểm xã hội - “dây an toàn” cho tuổi già

Các nhóm tuyên truyền ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Phát biểu tại lễ ra quân, bà Bùi Thị Thu Lý, Phó Giám đốc BHXH thành phố cho biết, Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân được tổ chức vào tháng 5 hằng năm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò và lợi ích của chính sách BHXH, BHYT; góp phần thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đưa chính sách BHXH đến gần hơn với người dân, nhất là lao động khu vực phi chính thức. Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng đa dạng hình thức, kết hợp giữa truyền thông trực tiếp với truyền thông trên môi trường số, đồng thời tăng cường phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu và chính quyền cơ sở.

Ngay sau lễ phát động, các nhóm tuyên truyền đã đồng loạt ra quân tại nhiều địa bàn dân cư, chợ, khu vực tập trung đông lao động tự do để tư vấn trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện như được hưởng lương hưu hằng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí trong thời gian hưởng lương hưu và các chính sách hỗ trợ mức đóng của Nhà nước dành cho người tham gia.

“Việc mở rộng diện bao phủ BHXH không chỉ góp phần bảo đảm an sinh cho người dân khi về già mà còn tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Mỗi người tham gia BHXH hôm nay chính là đang chủ động tích lũy cho tương lai, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội sau này”, bà Bùi Thị Thu Lý, Phó Giám đốc BHXH thành phố nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Bạch Châu
 Từ khóa:
Bảo hiểm xã hộira quânbảo hiểm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện: Cần đi đúng hướng

Sau 3 tháng triển khai Nghị quyết 53/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của HĐND thành phố Huế quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030, Bảo hiểm xã hội cơ sở A Lưới đã có những điểm sáng về phát triển BHXH tự nguyện.

Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện Cần đi đúng hướng
Sinh viên làm thêm và điều cần biết về đóng bảo hiểm y tế

Chuyện sinh viên vừa học, vừa làm thêm đã trở thành phổ biến. Điều mà nhiều sinh viên đi làm thêm bán thời gian băn khoăn là, đã mua bảo hiểm y tế (BHYT) tại trường nhưng lại bị công ty yêu cầu truy thu tiền BHYT, kèm theo cảnh báo "không đóng sẽ không trả lương".

Sinh viên làm thêm và điều cần biết về đóng bảo hiểm y tế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top