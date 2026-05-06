Hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân

Các nhóm tuyên truyền ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Phát biểu tại lễ ra quân, bà Bùi Thị Thu Lý, Phó Giám đốc BHXH thành phố cho biết, Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân được tổ chức vào tháng 5 hằng năm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò và lợi ích của chính sách BHXH, BHYT; góp phần thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đưa chính sách BHXH đến gần hơn với người dân, nhất là lao động khu vực phi chính thức. Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng đa dạng hình thức, kết hợp giữa truyền thông trực tiếp với truyền thông trên môi trường số, đồng thời tăng cường phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu và chính quyền cơ sở.

Ngay sau lễ phát động, các nhóm tuyên truyền đã đồng loạt ra quân tại nhiều địa bàn dân cư, chợ, khu vực tập trung đông lao động tự do để tư vấn trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện như được hưởng lương hưu hằng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí trong thời gian hưởng lương hưu và các chính sách hỗ trợ mức đóng của Nhà nước dành cho người tham gia.

“Việc mở rộng diện bao phủ BHXH không chỉ góp phần bảo đảm an sinh cho người dân khi về già mà còn tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Mỗi người tham gia BHXH hôm nay chính là đang chủ động tích lũy cho tương lai, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội sau này”, bà Bùi Thị Thu Lý, Phó Giám đốc BHXH thành phố nhấn mạnh.