Lắng nghe tâm tư, mong muốn giải quyết kịp thời

Hội nghị tiếp xúc cử tri được kết nối trực tuyến với điểm cầu các địa phương, gồm: Lộc An, Hưng Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc, Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng, Phú Vang, Phú Hồ, Phú Vinh.

Các đại biểu của Đoàn ĐBQH thành phố tiếp xúc cử tri

Thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố tại kỳ họp.

Trong công tác lập pháp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Quốc hội đã xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng khác của đất nước…

Sau khi nghe báo cáo, cử tri bày tỏ phấn khởi trước kết quả của kỳ họp, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề. Cử tri đề nghị quan tâm giải quyết vấn đề ngập úng cục bộ tại một số vị trí trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn ngang qua xã Phú Lộc vào mùa mưa bão, nguyên nhân do hệ thống các cầu, ngầm trên đường Quốc lộ 1 và đường sắt nhỏ hẹp; giải quyết thỏa đáng vấn đề tranh chấp đất của hộ gia đình ở thôn Phước Hưng với hợp tác xã Thủy Tân (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Cử tri xã Phú Lộc kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu, TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố đã tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị, đoàn sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu khẳng định: Mục đích của các hội nghị tiếp xúc cử tri là mong muốn rút ngắn khoảng cách, tạo sự gần gũi giữa cử tri với các cơ quan, ban ngành, với Quốc hội, qua đó những vấn đề liên quan trực tiếp đời sống người dân được giải quyết một cách thỏa đáng. Ở phía ngược lại, những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng được tuyên truyền đến với Nhân dân và được thực hiện tốt.

Đoàn ĐBQH thành phố mong muốn chính quyền địa phương tăng cường rà soát các nhiệm vụ, các cơ chế chính sách, làm sao thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo động lực cho cán bộ, viên chức phát huy vai trò, làm tốt nhiệm vụ và tạo động lực để người dân đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, mong muốn chính quyền địa phương thực hiện tốt vai trò là cầu nối từ cơ sở, từ người dân đến với Đoàn ĐBQH, từ đó Đoàn ĐBQH thành phố tiếp tục làm cầu nối đến các bộ, ngành và Quốc hội, đảm bảo không bỏ sót những vấn đề căn cơ, quan trọng; giải quyết những vấn đề liên quan mật thiết cuộc sống của người dân.