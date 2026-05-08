Động lực để Vinh Lộc phát triển bền vững

Giao thông ở xã Vinh Lộc từng bước được kết nối sẽ là lợi thế phát triển kinh tế - xã hội hiện nay

Kỳ vọng

Xã Vinh Lộc hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã: Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Giang Hải và Vinh Hiền (thuộc huyện Phú Lộc cũ), nằm bên kia phá Tam Giang - Cầu Hai. Nhiều năm qua, người dân địa phương chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp và khai thác thủy sản. Dù vậy, các hoạt động sản xuất vẫn mang tính nhỏ lẻ, thiếu liên kết, chưa hình thành chuỗi giá trị bền vững. Đầu ra sản phẩm bấp bênh, phụ thuộc vào thị trường khiến thu nhập của người dân chưa ổn định.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc chia sẻ, hướng đi mang tính đột phá của xã là xác định công nghiệp và dịch vụ đóng vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế.

Thời gian gần đây, xã Vinh Lộc đã chủ động phối hợp với các nhà đầu tư, tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm. Đáng chú ý, CCN Vinh Hưng với quy mô hơn 20ha tại thôn Diêm Trường được người dân kỳ vọng khi hướng đến thu hút các ngành nghề có tiềm năng, thế mạnh ở địa phương như cơ khí, may mặc, nuôi trồng, chế biến thủy sản… Tuy nhiên, sau hơn một thập niên kể từ khi được quy hoạch, CCN này chưa phát huy hiệu quả, có thời điểm rơi vào tình trạng “đắp chiếu”.

Hiện nay, CCN Vinh Hưng đang được tái khởi động trở lại, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) với kinh phí hơn 33 tỷ đồng. Trong đó, hơn 23 tỷ đồng dành cho xây dựng các hạng mục thiết yếu như: Hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh… Song, để đảm bảo tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, công tác GPMB cho CCN này đang được các ban, ngành địa phương tích cực phối hợp triển khai.

Tháo gỡ “nút thắt”, thu hút đầu tư

Định hướng phát triển trong giai đoạn mới của xã Vinh Lộc được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, địa phương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt gần 100 triệu đồng.

Để đạt mục tiêu này, xã Vinh Lộc xác định tập trung phát triển thêm hai trụ cột chính là công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - thương mại. Đồng thời, chú trọng thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, hai CCN Vinh Hưng và Giang Hải với tổng diện tích hơn 45ha sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của địa phương. Khu vực này có nhiều lợi thế khi nằm cạnh Quốc lộ 49B và kết nối thuận tiện với Quốc lộ 1 qua cầu Tư Hiền. Đồng thời, kết nối tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu và tuyến đường sắt tốc độ cao đang được quy hoạch xây dựng qua khu vực sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, vận chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, để các CCN phát huy hiệu quả, bài toán đặt ra không chỉ ở khâu hạ tầng mà còn cần cơ chế quản lý, vận hành phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, sớm kiện toàn mô hình quản lý CCN theo hướng chuyên nghiệp, xác định rõ chủ thể đầu tư và khai thác hạ tầng, tránh tình trạng chồng chéo, thiếu hiệu quả.

Việc thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư tại các CCN là yếu tố then chốt để thúc đẩy kinh tế - xã hội Vinh Lộc phát triển. Để làm được điều đó, địa phương cần từng bước đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch để doanh nghiệp yên tâm triển khai các dự án. Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường cần được chú trọng, bảo đảm phát triển kinh tế không đánh đổi tài nguyên và hệ sinh thái.

Một hướng đi được đánh giá phù hợp với Vinh Lộc là phát triển hạ tầng công nghiệp và dịch vụ du lịch theo mô hình sinh thái gắn với chuỗi giá trị địa phương. Trong đó, định hướng ngành nghề theo hướng tận dụng lợi thế về thủy sản, dịch vụ du lịch biển sẽ giúp nâng cao giá trị gia tăng, tạo sự khác biệt cho Vinh Lộc phát triển trong thời gian tới.