Phê chuẩn nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031

HNN.VN - Sáng 8/4, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Huế cho biết: Văn phòng Quốc hội vừa công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

 Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX

Theo đó, tại Nghị quyết số 2045/NQ-UBTVQH15 ngày 31/3/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ ngày 31/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2047/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu các đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn và Lương Bảo Toàn giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ ngày 31/3/2026.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt. Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Lương Bảo Toàn, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lê Thọ
