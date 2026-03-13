Phát huy vai trò tổ chức Hội trong tuyên truyền bầu cử

Lãnh đạo HND thành phố thăm mô hình ổi VietGAP Hương Xuân ở Kim Trà

Nông dân tin tưởng

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, HND thành phố đã ban hành hướng dẫn, kế hoạch triển khai trong toàn hệ thống Hội với mục tiêu giúp hội viên, nông dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày bầu cử. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri, hướng tới ngày bầu cử 15/3/2026.

Với tinh thần đó, HND các cấp trong thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo hội viên, nông dân về những thành tựu của đất nước sau 40 năm đổi mới; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với các hình thức tuyên truyền chung của thành phố, nhiều cơ sở hội đã có cách làm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Điển hình như HND phường An Cựu và HND phường Thủy Xuân đã chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp và các câu lạc bộ nông dân. Từ đó, hội viên được phổ biến về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như các quy định, thể thức bầu cử.

Ông Trần Xuân Thiên, hội viên nông dân ở phường Thủy Xuân cho biết, được tổ chức HND địa phương tuyên truyền, vận động, chúng tôi hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng lá phiếu để bầu những đại biểu đại diện cho tiếng nói và quyền lợi chính đáng của người dân. Vì vậy, chúng tôi quan tâm đi đến các điểm niêm yết danh sách các ứng cử viên (ƯCV) để tìm hiểu về tiểu sử, chương trình hành động của các ƯCV. Chúng tôi rất tin tưởng vào các ƯCV đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được hiệp thương giới thiệu ở nhiệm kỳ này. Đặc biệt hơn, Chủ tịch HND thành phố Nguyễn Chí Quang được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là niềm tin lớn cho bà con chúng tôi.

Theo Chủ tịch HND phường Thủy Xuân Bùi Quốc Thắng, song song với công tác tuyên truyền, HND phường cũng quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, triển khai các nội dung theo kế hoạch của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương.

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động

Để thông tin về ngày bầu cử đến với đông đảo hội viên và nông dân, HND thành phố đã tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác tuyên truyền của các cấp hội. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử một cách linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm.

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch HND thành phố cho biết: HND các cấp đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động về cuộc bầu cử từ tháng 10/2025. Đợt cao điểm tuyên truyền được xác định từ đầu tháng 1/2026 đến sát ngày bầu cử 15/3/2026. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định, thể thức bầu cử cũng như những điểm mới của cuộc bầu cử lần này.

HND thành phố cũng tuyên truyền thông qua bản tin công tác Hội, trang thông tin điện tử của Hội và các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân. Các cơ sở Hội còn tích cực phối hợp với tổ dân phố, ban công tác Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền về ngày bầu cử thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, bản tin khu dân cư; đồng thời trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với hội viên, nông dân để vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền của HND các cấp, 79.268 hội viên trên địa bàn thành phố đã được tiếp cận thông tin về cuộc bầu cử, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong cuộc bầu cử lần này, toàn thành phố có 2 ƯCV thuộc HND thành phố tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố; 119 cán bộ hội cơ sở, chi hội và hội viên nông dân ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; cùng với đó có 1 Chi hội trưởng nông dân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.