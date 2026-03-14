Đảm bảo quyền bầu cử cho ngư dân

Bà con ở Thuận An chủ động tìm hiểu về bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nâng cao ý thức cho ngư dân

Tổ dân phố (TDP) Hải Tiến, phường Thuận An có hàng chục tàu đánh bắt xa bờ, với hàng trăm lao động thường xuyên làm việc trên tàu. Để các ngư dân và chủ tàu hiểu về quyền và nghĩa vụ tham gia bỏ phiếu bầu cử, cán bộ phường Thuận An đã đến từng hộ tuyên truyền, vận động các tàu đánh bắt xa bờ sắp xếp thời gian đi biển để đảm bảo việc tham gia bầu cử.

Được tuyên truyền đầy đủ thông tin, nhận thức được ý nghĩa về cuộc bầu cử, anh Dương Văn Ngà, một chủ tàu cá ở TDP Hải Tiến đã gọi điện nhắc nhở người thân của mình là chủ của các tàu đánh bắt xa bờ, cùng với hàng chục lao động đang làm việc trên các tàu sắp xếp công việc, đảm bảo cho tàu về đất liền từ sớm để mọi người được tham gia các buổi tiếp xúc cử tri và bỏ phiếu trong ngày hội toàn dân. Anh Dương Văn Ngà và các thành viên trong gia đình cũng đã chuẩn bị lịch trình cụ thể cho chuyến đánh bắt kế tiếp sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình vào sáng sớm ngày 15/3.

“Gia đình tôi có 2 tàu công suất lớn, cả chủ tàu, thuyền viên và lao động tổng cộng gần 30 người. Chúng tôi cũng đến các điểm niêm yết danh sách người ứng cử để tìm hiểu kỹ hơn tiểu sử của những người ứng cử. Qua đó, cho thấy những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ này có trình độ cao, năng lực và đạo đức tốt, gần gũi với người dân nên bà con rất yên tâm, tin tưởng…” - anh Dương Văn Ngà chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Văn Hối, Thư ký Ủy ban bầu cử phường Thuận An, địa phương cũng đã chỉ đạo công tác tuyên truyền qua nhiều kênh như chi hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên, chi hội nghề cá... Bởi đây là lực lượng gần gũi, gắn bó với bà con trong hoạt động sản xuất thường ngày nên rất thuận lợi trong tuyên truyền, vận động.

Phát huy vai trò tổ hội nghề nghiệp

Thuận An hiện có 28 TDP, với 41.749 cử tri. Do có nhiều TDP nằm cách xa trung tâm, nên công tác tuyên truyền về bầu cử của địa phương gặp không ít khó khăn. Hơn thế, thời điểm này trùng với lịch mùa vụ của bà con ngư dân, người dân tập trung ra khơi đánh bắt, nên việc tiếp cận bà con để tuyên truyền là không dễ… Xác định rõ đặc thù của địa phương, nên ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phường còn phân công các đồng chí trong các chi bộ, TDP đến từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con về các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, giới thiệu về tiêu chuẩn của đại biểu, nội dung về cuộc bầu cử, địa điểm, thời gian tiếp xúc cử tri của người ứng cử…

Ngư dân Phan Văn Hiền ở TDP Tân Bình bày tỏ: “Qua hệ thống truyền thanh lưu động của phường và được cán bộ hội, đoàn thể đến tận nơi tuyên truyền, chúng tôi đã nắm thông tin về tiểu sử những người ứng cử, thời điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và thời điểm bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sau khi tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri, tôi thấy phấn khởi bởi chương trình hành động của người ứng cử đề cập nhiều vấn đề phù hợp với địa phương mình”.

Các chi bộ, TDP ở phường Thuận An còn phối hợp với cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An liên lạc với các tổ hội, chi hội đánh bắt xa bờ sắp xếp việc khai thác sao cho phù hợp để có mặt bầu cử sớm nhất. Theo đó, các tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển liên lạc cùng nhau trở về đất liền trước ngày 10/3 để đảm bảo việc thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

Để người dân bầu cử thuận lợi

Chủ tịch UBND kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Thuận An Lê Đình Phong, cho biết: Việc chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được địa phương chuẩn bị chu đáo, đúng theo quy định, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Địa phương niêm yết danh sách cử tri, danh sách đại biểu ứng cử Quốc hội, HĐND các cấp đầy đủ tại các TDP và tại trụ sở Đảng ủy, UBND phường, cũng như các cơ sở ở Phú Thuận và Phú Hải cũ nhằm tạo thuận lợi cho cử tri. Toàn phường bố trí 28 khu vực bỏ phiếu tại 28 TDP, ngoài ra, phường còn bố trí 2 thùng phiếu lưu động để dự phòng các trường hợp cử tri già yếu, neo đơn… không thể đi lại được. Đặc biệt, địa phương bố trí thùng phiếu phụ đặt ngay tại cầu cảng ở Trạm kiểm soát cửa khẩu cảng Thuận An, nhằm tạo thuận lợi cho ngư dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trước khi ra khơi từ sáng sớm trong ngày bầu cử.

Trên địa bàn phường Thuận An hiện có 423 tàu cá các loại. Trong đó có 177 tàu cá có chiều dài từ 6 - 12 mét, 64 tàu cá có chiều dài từ 12 - 15 mét và 182 tàu cá trên 15 mét khai thác xa bờ, với khoảng 1.730 ngư dân làm nghề trên biển. Theo lãnh địa phương, đến thời điểm này tất cả các tàu thuyền và ngư dân đều trở về đất liền và ở lại bờ để tham gia bầu cử.

Bày tỏ niềm tin vào ngày hội non sông, đa số ngư dân đều có chung quan điểm mong muốn các đại biểu do mình chọn lựa bầu ra sẽ quan tâm hơn nữa đến các cơ chế, chính sách phát triển mô hình đánh bắt xa bờ gắn với hoạt động thu mua và cung ứng dịch vụ trên biển. Chính sách này sẽ hướng ngư dân đến một mô hình kinh tế biển khép kín từ khai thác, thu mua, đến chế biến...