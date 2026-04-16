Cử tri các địa phương kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Tại trụ sở UBND phường Phú Bài, buổi tiếp xúc cử tri được kết nối trực tuyến với các địa phương gồm Hương Thủy, Thanh Thủy, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu và Thủy Xuân. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, TUV, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố, PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, tạo nền tảng quan trọng cho nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; xem xét, xác nhận tư cách ĐBQH khóa XVI. Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức vốn từ ngân sách Nhà nước hơn 8,22 triệu tỷ đồng; đồng thời bố trí hơn 254 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương để thực hiện 5 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đoàn ĐBQH TP. Huế đã xây dựng quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ban hành lịch tiếp công dân định kỳ quý II năm 2026 nhằm bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu quả.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri bày tỏ phấn khởi trước kết quả kỳ họp, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh thiết thực. Cử tri các địa phương đề nghị các cấp, ngành hỗ trợ máy cuộn rơm để phục vụ thu gom rơm trên đồng ruộng, hạn chế tình trạng đốt rơm gây ô nhiễm môi trường; đồng thời có chính sách hỗ trợ nông dân trước thực trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”.

Nhiều ý kiến đề nghị xử lý hiệu quả các trụ sở, công trình Nhà nước dôi dư nhằm tránh lãng phí; đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cấp tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn TP. Huế; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh. Cử tri phường Thanh Thủy kiến nghị sớm bê tông hóa các tuyến kiệt tại tổ dân phố 12 để bảo đảm an toàn đi lại cho người dân. Cử tri phường Phú Bài đề nghị quan tâm hơn đến hoạt động của các hội đặc thù như Hội Tù yêu nước, Hội Cựu chiến binh…

Thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố, đồng chí Nguyễn Đình Trung ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời trực tiếp giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được đoàn tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

* Sáng cùng ngày, tại phường Phong Điền, các đồng chí: Nguyễn Hải Nam, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI; Nguyễn Thị Sửu, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến với các phường, xã khu vực phía Bắc thành phố gồm Phong Điền, Phong Phú, Phong Dinh, Phong Thái, Quảng Điền, Phong Quảng, Hương Trà, Kim Trà, Bình Điền, Đan Điền và các xã thuộc huyện A Lưới (cũ).

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Hải Nam thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Quốc hội đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự; phê chuẩn các chức danh lãnh đạo; thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật cùng nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công trung hạn và chương trình giám sát năm 2027.

Cử tri các địa phương đánh giá cao kết quả kỳ họp, đồng thời phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, việc làm, y tế và giáo dục.

Cử tri phường Phong Điền kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tổ dân phố Phú Kinh còn chậm; nhiều tuyến giao thông liên vùng xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Cử tri phường Phong Dinh và Phong Phú đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt trái vụ năm 2025; đầu tư nâng cấp hạ tầng tại các tổ dân phố để đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong khi đó, cử tri phường Phong Quảng mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai chính sách tại địa phương, tăng cường giám sát để các chủ trương, nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu đã tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị, đoàn sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.