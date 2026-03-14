Thời tiết nắng ráo trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Với điều kiện thời tiết khá thuận lợi, trời nắng ráo, cử tri trên địa bàn toàn TP. Huế thuận lợi hơn trong việc đi lại, tham gia bỏ phiếu

Theo dự báo, từ ngày 15-16/3, thời tiết trên địa bàn TP. Huế phổ có nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ban ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm khoảng 21-23°C; riêng các xã vùng núi A Lưới từ 18-20°C, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động 26-28°C; khu vực A Lưới phổ biến 23-25°C.

Tại các xã, phường khu vực vùng núi phía Tây, vùng núi phía Bắc, vùng núi phía Nam của thành phố cũng như khu vực trung tâm và ven biển, thời tiết ban ngày có xu hướng giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng dần, phổ biến trong khoảng 23-28°C.

Với điều kiện thời tiết khá thuận lợi, trời nắng ráo, nền nhiệt dễ chịu, cử tri trên địa bàn toàn TP. Huế sẽ thuận tiện hơn trong việc đi lại, tham gia bỏ phiếu. Đây cũng là yếu tố góp phần để “Ngày hội non sông” diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ; qua đó, cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.