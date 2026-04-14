Thuận Hóa ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ trọng tâm

HNN.VN - Sáng 16/4, HĐND phường Thuận Hóa khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tài chính - ngân sách và tổ chức hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa phát biểu tại kỳ họp 

Tham dự có UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình; đại diện HĐND TP. Huế cùng các đại biểu HĐND phường.

Lãnh đạo HĐND phường cho biết, kỳ họp lần này sẽ xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025; quyết định phương án sử dụng nguồn chi chuyển nguồn và kết dư ngân sách; đồng thời thông qua Quy chế làm việc của HĐND phường khóa II. Đây đều là những nội dung có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở.

UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND phường và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị nội dung. Các tờ trình, báo cáo được xây dựng bám sát quy định pháp luật, phản ánh đúng tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành tại địa phương.

Đối với nội dung phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025, các đại biểu được đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện kết quả thu - chi, mức độ chấp hành dự toán cũng như hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đây là cơ sở quan trọng để rút ra bài học kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác điều hành ngân sách trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

 Phường Thuận Hóa tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, phát triển kinh tế đêm để thu hút khách

 Liên quan đến việc sử dụng nguồn chi chuyển nguồn và kết dư ngân sách, kỳ họp xác định đây là nguồn lực dự phòng quan trọng, cần được phân bổ hợp lý, ưu tiên cho các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống Nhân dân. Việc sử dụng nguồn lực phải bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh dàn trải, lãng phí.

Một nội dung quan trọng khác là thông qua Quy chế làm việc của HĐND phường khóa II. Quy chế được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, bảo đảm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể trong quá trình quyết định các vấn đề của địa phương.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. HĐND phường đã xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra và biểu quyết thông qua 3 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Các nghị quyết này được xác định là cơ sở quan trọng để UBND phường và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Kết luận kỳ họp, lãnh đạo HĐND phường đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND phường và các cơ quan liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và kết quả. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và đẩy mạnh hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết.

THANH HƯƠNG
Phường Thuận Hóa tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học

Ngày 14/4, Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) phường Thuận Hóa tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số trường học trên địa bàn nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP trong bếp ăn tập thể. Hoạt động do bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của đại diện các ban, ngành liên quan.

Đột phá thể chế nhưng không được “nới lỏng kiểm soát”

Đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) nhấn mạnh, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cần được thiết kế đủ mạnh để tạo động lực phát triển cho Hà Nội, đồng thời phải có cơ chế kiểm soát phù hợp. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức trong việc đưa Thủ đô phát triển xứng tầm vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia trong giai đoạn mới.

Đề xuất mở rộng công chứng điện tử, siết bảo vệ dữ liệu cá nhân

Sáng 11/4, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

