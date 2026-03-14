Góc nhìn của các Đại sứ: Bầu cử Quốc hội mở ra kỳ vọng về giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 15/3. Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam

Đại sứ Pakistan Kohdayar Marri: Niềm tin xã hội tạo nền tảng phát triển ổn định

Trao đổi với báo chí về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 15/3, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri bày tỏ ấn tượng trước không khí hào hứng và sự quan tâm tích cực của người dân Việt Nam đối với sự kiện chính trị quan trọng này.

Theo Đại sứ, qua kinh nghiệm quan sát nhiều cuộc bầu cử tại các quốc gia khác, không khí trước bầu cử thường đi kèm tâm lý căng thẳng, do người dân lo ngại về những thay đổi có thể xảy ra. Tuy nhiên, tại Việt Nam, ông nhận thấy đất nước đang duy trì quỹ đạo phát triển ổn định, đời sống xã hội yên bình. Điều này phản ánh niềm tin vững chắc của người dân đối với sự lãnh đạo và định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, người dân đón chờ ngày bầu cử với tâm thế tin tưởng rằng mọi quyết sách đều hướng tới lợi ích chung của đất nước và nhân dân.

Đánh giá về ý nghĩa của cuộc bầu cử đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới, Đại sứ Kohdayar Marri cho biết trong gần hai năm công tác tại Việt Nam, ông nhận thấy rõ những định hướng phát triển dài hạn đã được xác lập thông qua các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Theo ông, những nỗ lực cải cách và điều hành trong thời gian qua đã tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam tiếp tục tăng tốc trên con đường phát triển. Đại sứ bày tỏ kỳ vọng bộ máy lãnh đạo mới sẽ đưa ra các ý tưởng và định hướng mới, góp phần thúc đẩy đất nước tiến nhanh hơn trong giai đoạn tới.

Chia sẻ về những thay đổi của Việt Nam trong thời gian ông công tác, Đại sứ Pakistan cho rằng quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, từ nhiều cấp sang hai cấp quản lý địa phương, đang giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc và tăng cường tương tác giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp cũng như các cơ quan ngoại giao. Theo ông, sự tham gia của những đại biểu mới sau cuộc bầu cử sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thích ứng nhanh với phương thức quản lý mới, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành.

Về quan hệ song phương, Đại sứ Kohdayar Marri nhấn mạnh Pakistan luôn coi trọng việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao nghị viện. Ông tin tưởng rằng việc hình thành bộ máy mới sau bầu cử sẽ mở ra nhiều cơ hội để hai nước tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác và đưa quan hệ Pakistan - Việt Nam phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes: Động lực cho kỷ nguyên phát triển mới

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3 là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đây là khẳng định của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, Rogelio Polanco Fuentes, trong cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trước thềm sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam sẽ diễn ra cuối tuần này.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ ấn tượng trước quá trình chuẩn bị bầu cử công phu, đặc biệt là việc lấy ý kiến nhân dân rộng rãi và công tác cán bộ chặt chẽ. Đại sứ đồng thời nhấn mạnh cuộc bầu cử tới đây là bước đi quyết định để củng cố hệ thống chính trị dân chủ và nâng cao năng lực lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Theo nhà ngoại giao Cuba, cuộc bầu cử lần này mang những nét đặc thù quan trọng khi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Đại sứ hy vọng sau khi các cơ quan dân cử mới được thiết lập, Quốc hội khóa XVI sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc triển khai 3 đột phá chiến lược mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Về quan hệ liên nghị viện, Đại sứ tin tưởng Quốc hội khóa XVI của Việt Nam sẽ tạo ra luồng sinh khí mới cho quan hệ hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai nước, giúp hai dân tộc xích lại gần nhau hơn trong việc chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và quản lý xã hội.

Góc nhìn chung từ cộng đồng ngoại giao

Từ những chia sẻ của các Đại sứ có thể thấy cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI của Việt Nam được nhìn nhận không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng trong nước mà còn là dấu mốc có ý nghĩa đối với tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Niềm tin của người dân, sự ổn định chính trị và vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy hợp tác quốc tế được xem là những yếu tố then chốt để Việt Nam tiếp tục duy trì đà phát triển năng động trong giai đoạn mới.