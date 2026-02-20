Theo tôi, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để mỗi công dân thể hiện quyền và trách nhiệm của mình đối với tương lai chung của đất nước.

Phật giáo Huế từ lâu gắn bó và đồng hành cùng dân tộc trong suốt các giai đoạn lịch sử. Vì vậy, cộng đồng tăng ni, phật tử tại Huế luôn quan tâm và theo dõi những sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là các kỳ bầu cử - nơi Nhân dân trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Chúng tôi mong cuộc bầu cử lần này sẽ lựa chọn được những đại biểu thực sự có tâm, có tầm và có trách nhiệm với Nhân dân.

Những người được Nhân dân tín nhiệm cần đặt tinh thần phụng sự lên hàng đầu, biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và hành động vì lợi ích chung của xã hội. Việc quản lý và điều hành xã hội không chỉ dựa trên năng lực mà còn cần được soi sáng bởi các giá trị đạo đức như từ bi, trí tuệ, trách nhiệm và liêm chính. Khi những giá trị này được đề cao trong đời sống xã hội, đất nước sẽ phát triển hài hòa, nhân ái và bền vững hơn.

Đối với Phật giáo Huế, cộng đồng tăng ni, phật tử cũng kỳ vọng các chính sách trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, trong đó có việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tôn giáo truyền thống. Huế là vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa Phật giáo lâu đời, với nhiều ngôi chùa cổ và những sinh hoạt tôn giáo đặc sắc. Vì vậy, việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, tâm linh này không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kỳ vọng các đại biểu được tín nhiệm sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường, giữa phát triển vật chất và chăm lo đời sống tinh thần của người dân. Bởi một xã hội tốt đẹp không chỉ được đo bằng sự phát triển kinh tế mà còn ở mức độ an lạc và hạnh phúc của con người.

Tôi cũng muốn gửi gắm tới tăng ni, phật tử và người dân hãy phát huy tinh thần trách nhiệm công dân, tham gia bầu cử với sự nghiêm túc và sáng suốt. Tin rằng, với sự đồng lòng của toàn xã hội, cuộc bầu cử sắp tới sẽ thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, mang lại cuộc sống an lành, hạnh phúc cho Nhân dân.

Qua việc tìm hiểu tiểu sử, các chương trình hành động của những ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi cùng nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu chọn trong nhiệm kỳ tới.

Xã A Lưới 2 có hơn 13.600 cử tri, được chia thành 6 đơn vị bầu cử với 11 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, tại khu vực bỏ phiếu số 7 gồm 3 thôn: KLeng A Bung, Âr Kêu Nhâm và A Hươr Pa E có hơn 3.600 cử tri. Những ngày qua, với vai trò là già làng, người có uy tín tại thôn Âr Kêu Nhâm, cá nhân tôi đã phối hợp với đội ngũ trưởng thôn, bản ở cụm dân cư tích cực tuyên truyền, phổ biến thông tin, các quy định của pháp luật về cuộc bầu cử đến từng người dân.

Thông qua các buổi lồng ghép tuyên truyền vận động và tiếp xúc cử tri, người dân đã nắm thông tin tất cả các ứng cử viên, từ đó, cử tri có thể sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên ưu tú, góp tâm sức phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với vùng A Lưới nói chung và xã A Lưới 2 nói riêng, điều mà cử tri chờ đợi không chỉ là những lời hứa, mà là những việc làm, hành động cụ thể của người trúng cử được triển khai suốt nhiệm kỳ sau đó. Cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu chọn sẽ tiếp tục quan tâm đến hệ thống hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế, sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập cho người dân...

Các ứng viên cũng cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tích cực tham gia thảo luận tại các kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp để quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố. Đồng thời, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh kịp thời các kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Từ góc nhìn của một giảng viên trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, tôi mong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp tục quan tâm và có những chính sách thiết thực nhằm phát triển giáo dục đại học, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc đầu tư cho các cơ sở đào tạo y dược không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ thống y tế. Tôi kỳ vọng các ứng cử viên nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn, sẽ thúc đẩy các chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng cường gắn kết giữa đào tạo và thực hành lâm sàng.

Từ thực tiễn công tác khám chữa bệnh, mong các ứng cử viên tiếp tục quan tâm hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Việc đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cũng như tạo điều kiện để các cơ sở y tế ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ trong chẩn đoán và điều trị sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tôi cũng kỳ vọng các chính sách liên quan đến nguồn nhân lực y tế sẽ tiếp tục được quan tâm. Nghề y là nghề đặc thù với quá trình đào tạo dài, áp lực công việc cao và trách nhiệm lớn đối với xã hội, vì vậy cần có những cơ chế phù hợp nhằm tạo môi trường làm việc ổn định, động viên đội ngũ nhân viên y tế yên tâm cống hiến, đồng thời thu hút thêm nguồn nhân lực trẻ, có năng lực và tâm huyết với nghề.

Tôi tin rằng, với tinh thần trách nhiệm và sự lựa chọn sáng suốt của cử tri, các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của Nhân dân, trong đó có đội ngũ trí thức và cán bộ y tế, để từ đó có những quyết sách phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân và xây dựng hệ thống y tế ngày càng hiện đại, nhân văn và bền vững.

Các ứng cử viên lần này đều đã được giới thiệu, hiệp thương và lựa chọn qua nhiều bước chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, điều mà cử tri mong muốn là thông qua lá phiếu của mình sẽ lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Người đại biểu dân cử không chỉ tâm huyết với công việc, với Nhân dân, mà còn phải có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực để đưa tiếng nói của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền, góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống xã hội.

Theo tôi, một người đại biểu tốt phải hội tụ cả “tâm” và “tầm”. “Tâm” là luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết; “Tầm” là có đủ năng lực, trách nhiệm và sự quyết đoán để biến những trăn trở của cử tri thành hành động cụ thể, thiết thực. Hai yếu tố này phải luôn song hành, bổ trợ cho nhau để người đại biểu dân cử thực sự trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

TP. Huế đã và đang có nhiều cơ hội phát triển mới khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, cử tri kỳ vọng những ứng cử viên trúng cử lần này sẽ luôn trăn trở, suy nghĩ và hành động quyết liệt hơn nữa để góp phần xây dựng Huế phát triển xứng tầm với vị thế và tiềm năng vốn có.

Tôi nghĩ rằng, lá phiếu của cử tri không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là niềm tin và sự gửi gắm trách nhiệm đối với những đại biểu được bầu. Vì vậy, cử tri mong muốn những người trúng cử sẽ luôn giữ trọn lời hứa trước Nhân dân, lắng nghe tiếng nói của cử tri và hành động vì sự phát triển chung của thành phố cũng như của quê hương, đất nước.

Là cử tri hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp, tôi rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để cử tri lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm, xứng đáng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của Nhân dân.

Những ngày qua, bên cạnh công việc kinh doanh, tôi cũng theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Qua đó, có thêm cơ sở để cân nhắc, lựa chọn những đại biểu có tâm huyết, tầm nhìn và khả năng đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Trong bối cảnh TP. Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vai trò của đội ngũ đại biểu dân cử càng trở nên quan trọng. Theo tôi, các đại biểu không chỉ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân mà còn là cầu nối giữa thực tiễn đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh với quá trình xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển của địa phương.

Từ góc nhìn của một doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, tôi mong rằng, từ cuộc bầu cử, cử tri sẽ lựa chọn được những đại biểu có phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao; là những người có bản lĩnh, tâm huyết với sự phát triển của địa phương, gần gũi với cơ sở và thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Là doanh nghiệp đang trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, tôi cũng mong các đại biểu dân cử sau khi được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ tiếp tục quan tâm, lắng nghe ý kiến từ thực tiễn; kịp thời phản ánh và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, môi trường đầu tư và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tôi kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi và hiệu quả hơn. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh...

Là một cử tri trẻ, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tôi nghĩ rằng, bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc lựa chọn những đại biểu thật sự có tâm, có tầm và có trách nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Đối với thế hệ trẻ, việc tham gia bầu cử cũng là dịp để thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển chung của địa phương và đất nước. Thanh niên hôm nay là lực lượng năng động, sáng tạo, mang trong mình nhiều khát vọng cống hiến. Vì vậy, tôi mong rằng, các đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ quan tâm nhiều hơn đến những chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và khởi nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện để thanh niên được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, các phong trào tình nguyện, thi đua xây dựng quê hương, đất nước. Những phong trào này không chỉ giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sau khi trúng cử sẽ luôn gần gũi với Nhân dân, đặc biệt là quan tâm lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ; đồng thời thường xuyên gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, đoàn viên, thanh niên… để kịp thời phản ánh những ý kiến chính đáng của cử tri đến các cấp chính quyền. Qua đó, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả vì lợi ích của Nhân dân.