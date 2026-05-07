Cử tri TP. Huế đề xuất đẩy nhanh các dự án đầu tư hạ tầng, ban hành cơ chế đặc thù mới

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, UVTW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp thu ý kiến cử tri

Tham dự buổi tiếp xúc có các ĐBQH: Nguyễn Quốc Đoàn, UVTW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Huế.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH TP. Huế tại kỳ họp.

Theo đó, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, tạo khí thế và động lực mới cho nhiệm kỳ Quốc hội 2026 - 2031. Kỳ họp xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự, lập pháp và các quyết sách lớn liên quan phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại kỳ họp, Đoàn ĐBQH TP. Huế với 9 đại biểu đã tham gia tích cực các phiên thảo luận tổ và hội trường, có 28 lượt phát biểu. Nhiều ý kiến, kiến nghị của đoàn được tiếp thu, chỉnh lý trong các dự thảo luật và nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Huế thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, quy hoạch phát triển, cơ chế đặc thù và đời sống dân sinh.

Nhiều cử tri phản ánh tình trạng một số dự án mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông triển khai chậm, kéo dài nhiều năm, làm ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân. Cử tri cũng đề nghị thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm cụ thể, rõ ràng hơn, nhất là định hướng phát triển hạ tầng với tầm nhìn dài hạn.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực phát triển cho TP. Huế trong giai đoạn mới; quan tâm đến chế độ tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở nhằm tạo động lực làm việc và thu hút nhân lực có năng lực.

Ngoài ra, cử tri đề xuất thành phố sớm có phương án mở rộng, nâng cấp cơ sở Trường THPT Phan Đăng Lưu; đồng thời có giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến đường tránh Huế. Cử tri cũng kiến nghị tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi khu vực nông thôn, hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.

Giải trình các ý kiến cử tri, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn cho biết, dù thành phố đã xây dựng nhiều quy hoạch, kế hoạch phát triển nhưng nguồn lực còn hạn chế nên tiến độ triển khai một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người dân. Thời gian qua, thành phố cũng đã rà soát, điều chỉnh một số quy hoạch để phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn.

TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn giải trình các kiến nghị của cử tri

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, lãnh đạo thành phố thông tin, các kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch đầu tư công, đều được công khai để người dân theo dõi, giám sát.

Liên quan cơ chế đặc thù cho TP. Huế, lãnh đạo thành phố đang chuẩn bị tổng kết việc thực hiện nghị quyết để trình Quốc hội xem xét ban hành cơ chế đặc thù cho giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với cơ sở Trường THPT Phan Đăng Lưu, đồng chí Hà Văn Tuấn thông tin, thành phố sẽ tiếp tục đề xuất Bộ Công Thương bàn giao để có phương án sử dụng hiệu quả. Lãnh đạo UBND TP. Huế cũng khẳng định, Trung ương và địa phương luôn quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, di sản; đồng thời cho biết thành phố đang ưu tiên đầu tư các công trình kết nối liên vùng, hạ tầng khu vực nông thôn. Đối với hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, lãnh đạo thành phố cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm ổn định sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri trong việc phản ánh các vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cử tri phường Mỹ Thượng nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh trung thực, đầy đủ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật; đồng thời thể hiện rõ những trăn trở, băn khoăn, bức xúc liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cũng cho biết, trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và giám sát các nội dung mà cử tri kiến nghị. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, Đoàn ĐBQH TP. Huế tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình giải quyết. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH TP. Huế sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

“Đây đều là những vấn đề được Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Chúng tôi xin được chia sẻ, đồng hành cùng cử tri, mang tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết thấu đáo, triệt để”, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh.