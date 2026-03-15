Bước chân cử tri trên mọi nẻo đường

Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu với tâm thế phấn khởi. Những cụ già tóc bạc chống gậy đến điểm bầu cử, những đoàn viên, thanh niên háo hức thực hiện quyền công dân lần đầu, hay hình ảnh những gia đình cùng nhau đi bỏ phiếu đã tạo nên bức tranh sinh động, phấn khởi "Ngày hội non sông".

Ở những vùng xa trung tâm, cử tri vẫn kiên trì vượt qua quãng đường dài để đến điểm bỏ phiếu. Có người đi bộ từ sớm, có người di chuyển bằng những phương tiện quen thuộc của vùng sông nước. Mỗi bước chân đến điểm bầu cử đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào khi được góp tiếng nói của mình vào những quyết định quan trọng của đất nước và địa phương.

Ngày bầu cử cũng trở nên rực rỡ hơn bởi sắc màu văn hóa. Nhiều phụ nữ Huế duyên dáng trong tà áo dài truyền thống khi đi bỏ phiếu, trong khi ở các vùng đồng bào dân tộc, già làng, trưởng bản trong trang phục truyền thống trang nghiêm tham gia ngày hội lớn.

Những hình ảnh cử tri đi bỏ phiếu bầu trên mọi nẻo đường trong sáng 15/3:

Gia đình nhiều thế hệ tại thôn 3, xã Phú Vinh rời nhà từ sớm để đi bầu cử. Ảnh: Quỳnh Anh

Ông Trần Đình Khánh, 70 tuổi, TDP Nhất Tây, phường Phong Phú xem tiểu sử của các ứng cử viên trước khi bầu cử. Ảnh: Văn Minh

Cử tri tổ bầu cử số 10, phường Hóa Châu tranh thủ đọc tin tức chờ đến lượt bầu cử. Ảnh: Hải Thuận

Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế ghi lại khoảnh khắc trong ngày đi bầu cử. Ảnh: Phan Thành

Hỗ trợ cử tri lớn tuổi phường Thuận Hóa đến khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Thanh Hương

Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù thành phố bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Thuận Hóa. Ảnh: Mai Huế

Các sơ ở giáo xứ Nước Ngọt đến khu vực bầu cử thôn An Bàng. Ảnh: Hữu Phúc

Cử tri công giáo bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 2 phường Kim Long. Ảnh: Liên Minh

Tăng ni, phật tử tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 37, phường Thuận Hóa. Ảnh: Thanh Hương

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc bầu cử thuộc khu vực bỏ phiếu số 21 (Công an thành phố). Ảnh: Minh Nguyên

Những lá phiếu của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Ảnh: Quỳnh Anh

Cử tri Lê Thị My Sa (người dân tộc Pa hy ở thôn 2, xã Bình Điền) cùng con gái và bà con thôn 1 trên đường đến khu vực bỏ phiếu số 7 để bầu cử. Ảnh: Võ Nhân

Từ sáng sớm, đông đảo cử tri đến điểm bầu cử số 8 thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2. Ảnh: Nguyễn Khánh

Cử tri Viên Thị Sắc, 29 tuổi, người dân tộc Tà Ôi địu con đi bỏ phiếu ở xã A Lưới 2. Ảnh: Nguyễn Khánh