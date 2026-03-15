Chủ Nhật, 15/03/2026 10:06 (GMT+7)
Bước chân cử tri trên mọi nẻo đường
HNN.VN - Sáng 15/3, trên khắp địa bàn TP. Huế, từ khu vực đô thị đến những vùng ven, vùng sâu, vùng xa, từng dòng người rộn ràng hướng về các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngày hội của toàn dân còn lưu dấu những khoảnh khắc sinh động, ấm áp của tình đoàn kết và niềm tin của cử tri.
Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu với tâm thế phấn khởi. Những cụ già tóc bạc chống gậy đến điểm bầu cử, những đoàn viên, thanh niên háo hức thực hiện quyền công dân lần đầu, hay hình ảnh những gia đình cùng nhau đi bỏ phiếu đã tạo nên bức tranh sinh động, phấn khởi "Ngày hội non sông".
Ở những vùng xa trung tâm, cử tri vẫn kiên trì vượt qua quãng đường dài để đến điểm bỏ phiếu. Có người đi bộ từ sớm, có người di chuyển bằng những phương tiện quen thuộc của vùng sông nước. Mỗi bước chân đến điểm bầu cử đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào khi được góp tiếng nói của mình vào những quyết định quan trọng của đất nước và địa phương.
Ngày bầu cử cũng trở nên rực rỡ hơn bởi sắc màu văn hóa. Nhiều phụ nữ Huế duyên dáng trong tà áo dài truyền thống khi đi bỏ phiếu, trong khi ở các vùng đồng bào dân tộc, già làng, trưởng bản trong trang phục truyền thống trang nghiêm tham gia ngày hội lớn.
Những hình ảnh cử tri đi bỏ phiếu bầu trên mọi nẻo đường trong sáng 15/3:
| Gia đình nhiều thế hệ tại thôn 3, xã Phú Vinh rời nhà từ sớm để đi bầu cử. Ảnh: Quỳnh Anh
| Ông Trần Đình Khánh, 70 tuổi, TDP Nhất Tây, phường Phong Phú xem tiểu sử của các ứng cử viên trước khi bầu cử. Ảnh: Văn Minh
|Cử tri tổ bầu cử số 10, phường Hóa Châu tranh thủ đọc tin tức chờ đến lượt bầu cử. Ảnh: Hải Thuận
|Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế ghi lại khoảnh khắc trong ngày đi bầu cử. Ảnh: Phan Thành
| Hỗ trợ cử tri lớn tuổi phường Thuận Hóa đến khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Thanh Hương
|Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù thành phố bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Thuận Hóa. Ảnh: Mai Huế
| Các sơ ở giáo xứ Nước Ngọt đến khu vực bầu cử thôn An Bàng. Ảnh: Hữu Phúc
| Cử tri công giáo bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 2 phường Kim Long. Ảnh: Liên Minh
|Tăng ni, phật tử tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 37, phường Thuận Hóa. Ảnh: Thanh Hương
|Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc bầu cử thuộc khu vực bỏ phiếu số 21 (Công an thành phố). Ảnh: Minh Nguyên
|Những lá phiếu của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Ảnh: Quỳnh Anh
| Cử tri Lê Thị My Sa (người dân tộc Pa hy ở thôn 2, xã Bình Điền) cùng con gái và bà con thôn 1 trên đường đến khu vực bỏ phiếu số 7 để bầu cử. Ảnh: Võ Nhân
| Từ sáng sớm, đông đảo cử tri đến điểm bầu cử số 8 thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2. Ảnh: Nguyễn Khánh
| Cử tri Viên Thị Sắc, 29 tuổi, người dân tộc Tà Ôi địu con đi bỏ phiếu ở xã A Lưới 2. Ảnh: Nguyễn Khánh
| Vợ chồng chị Thúy Vân, tổ dân phố 10, phường Thủy Xuân lưu lại kỷ niệm sau khi bỏ phiếu. Ảnh: Hoài Thương
NHÓM PV