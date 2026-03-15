Bước chân cử tri trên mọi nẻo đường

HNN.VN - Sáng 15/3, trên khắp địa bàn TP. Huế, từ khu vực đô thị đến những vùng ven, vùng sâu, vùng xa, từng dòng người rộn ràng hướng về các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngày hội của toàn dân còn lưu dấu những khoảnh khắc sinh động, ấm áp của tình đoàn kết và niềm tin của cử tri.

Cử tri Huế nô nức trong ngày hội non sôngGửi niềm tin, trao trách nhiệm Góc nhìn của các Đại sứ: Bầu cử Quốc hội mở ra kỳ vọng về giai đoạn phát triển mới của Việt NamThời tiết nắng ráo trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấpĐảm bảo quyền bầu cử cho ngư dânBước chân cử tri trên mọi nẻo đườngThường trực Thành ủy tham gia ngày hội bầu cử cùng cử tri

Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu với tâm thế phấn khởi. Những cụ già tóc bạc chống gậy đến điểm bầu cử, những đoàn viên, thanh niên háo hức thực hiện quyền công dân lần đầu, hay hình ảnh những gia đình cùng nhau đi bỏ phiếu đã tạo nên bức tranh sinh động, phấn khởi "Ngày hội non sông".

Ở những vùng xa trung tâm, cử tri vẫn kiên trì vượt qua quãng đường dài để đến điểm bỏ phiếu. Có người đi bộ từ sớm, có người di chuyển bằng những phương tiện quen thuộc của vùng sông nước. Mỗi bước chân đến điểm bầu cử đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào khi được góp tiếng nói của mình vào những quyết định quan trọng của đất nước và địa phương.

Ngày bầu cử cũng trở nên rực rỡ hơn bởi sắc màu văn hóa. Nhiều phụ nữ Huế duyên dáng trong tà áo dài truyền thống khi đi bỏ phiếu, trong khi ở các vùng đồng bào dân tộc, già làng, trưởng bản trong trang phục truyền thống trang nghiêm tham gia ngày hội lớn.

Những hình ảnh cử tri đi bỏ phiếu bầu trên mọi nẻo đường trong sáng 15/3:

 Gia đình nhiều thế hệ tại thôn 3, xã Phú Vinh rời nhà từ sớm để đi bầu cử. Ảnh: Quỳnh Anh 
 Ông Trần Đình Khánh, 70 tuổi, TDP Nhất Tây, phường Phong Phú xem tiểu sử của các ứng cử viên trước khi bầu cử. Ảnh: Văn Minh 
Cử tri tổ bầu cử số 10, phường Hóa Châu tranh thủ đọc tin tức chờ đến lượt bầu cử. Ảnh: Hải Thuận
Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế ghi lại khoảnh khắc trong ngày đi bầu cử. Ảnh: Phan Thành
 Hỗ trợ cử tri lớn tuổi phường Thuận Hóa đến khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Thanh Hương
Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù thành phố bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Thuận Hóa. Ảnh: Mai Huế
 Các sơ ở giáo xứ Nước Ngọt đến khu vực bầu cử thôn An Bàng. Ảnh: Hữu Phúc
 Cử tri công giáo bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 2 phường Kim Long. Ảnh: Liên Minh
Tăng ni, phật tử tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 37, phường Thuận Hóa. Ảnh: Thanh Hương
Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc bầu cử thuộc khu vực bỏ phiếu số 21 (Công an thành phố). Ảnh: Minh Nguyên 
Những lá phiếu của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Ảnh: Quỳnh Anh 
 Cử tri Lê Thị My Sa (người dân tộc Pa hy ở thôn 2, xã Bình Điền) cùng con gái và bà con thôn 1 trên đường đến khu vực bỏ phiếu số 7 để bầu cử. Ảnh: Võ Nhân
 Từ sáng sớm, đông đảo cử tri đến điểm bầu cử số 8 thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2. Ảnh: Nguyễn Khánh 
 Cử tri Viên Thị Sắc, 29 tuổi, người dân tộc Tà Ôi địu con đi bỏ phiếu ở xã A Lưới 2. Ảnh: Nguyễn Khánh
 Vợ chồng chị Thúy Vân, tổ dân phố 10, phường Thủy Xuân lưu lại kỷ niệm sau khi bỏ phiếu. Ảnh: Hoài Thương
NHÓM PV
 Từ khóa:
Bầu cửđại biểu Quốc hội khóa XVIđại biểu HĐND các cấpnhiệm kỳ 2026 - 2031
Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bầu cử tại phường Ba Đình, Hà Nội

Sáng 15/3, hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Bầu cử - Ngày hội của toàn dân, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bầu cử tại phường Ba Đình, Hà Nội
Thường trực Thành ủy tham gia ngày hội bầu cử cùng cử tri

Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, từ sáng sớm, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Huế đã trực tiếp đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời kiểm tra, nắm tình hình công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn.

Thường trực Thành ủy tham gia ngày hội bầu cử cùng cử tri
Cử tri Huế nô nức trong ngày hội non sông

Sáng nay (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri thành phố Huế tham gia Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri Huế nô nức trong ngày hội non sông
Gửi niềm tin, trao trách nhiệm

Báo Huế ngày nay xin gửi đến quý bạn đọc những chia sẻ, mong mỏi của cử tri đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gửi niềm tin, trao trách nhiệm

