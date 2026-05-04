Lắng nghe và hành động trách nhiệm

Lãnh đạo xã Phú Lộc trao đổi với người dân khi kiểm tra thực tế sau các phản ánh

Sát việc, rõ trách nhiệm

Tại xã Quảng Điền, câu chuyện bắt đầu từ phản ánh của người dân về tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Không đợi tổng hợp báo cáo, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo xã đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra các tuyến kênh mương, cống thoát nước, khảo sát thực tế tại thôn Khuông Phò Đông để xác định nguyên nhân.

Từ thực địa, vấn đề hiện ra rõ: Nhiều đoạn kênh bị bồi lấp, hệ thống thoát nước xuống cấp, dòng chảy bị ách tắc. Ngay tại hiện trường, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai nạo vét, khơi thông dòng chảy, đồng thời xây dựng phương án xử lý lâu dài đối với những điểm nghẽn mang tính hệ thống.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền Lê Ngọc Bảo cho rằng, để sản xuất ổn định, hạ tầng cần được bảo đảm thông suốt. Khi có phản ánh từ người dân, địa phương cần kịp thời kiểm tra, xử lý trong phạm vi thẩm quyền, hạn chế để kéo dài ảnh hưởng đến sinh kế.

Không chỉ trong lĩnh vực sản xuất, từ thực tế phản ánh, công tác quản lý đất đai và môi trường cũng được siết chặt. Việc kiểm tra tình trạng đổ thải tại các khu tái định cư được triển khai đồng bộ. Những vị trí chưa đúng quy định được nhắc nhở, yêu cầu chấn chỉnh sớm, tránh phát sinh hệ lụy. Theo ông Lê Ngọc Bảo, quản lý cần gắn với giám sát thường xuyên để hạn chế những vấn đề khó khắc phục về sau.

Cách làm ở Quảng Điền cho thấy rõ từ tiếp nhận phản ánh đến kiểm tra thực địa, từ chỉ đạo đến tổ chức thực hiện đều diễn ra nhanh, gọn, có địa chỉ, trách nhiệm. Hiệu quả điều hành không nằm trên báo cáo, mà thể hiện ngay trên từng tuyến kênh được khơi thông, từng điểm ngập được xử lý.

Tại phường Phú Bài, việc tiếp công dân định kỳ đi thẳng vào xử lý từng nội dung cụ thể. Tại buổi tiếp ở tổ dân phố 2 Phú Sơn mới đây, nhiều vấn đề dân sinh được nêu ra: Điện sinh hoạt, chiếu sáng, ngập úng, vệ sinh môi trường, thiếu nước sạch, hạ tầng xuống cấp, tranh chấp kéo dài…

Điểm đáng chú ý là cách xử lý. Nội dung thuộc thẩm quyền được giải thích, xác định thời gian khắc phục; nội dung cần lộ trình được tổ chức kiểm tra thực tế, xây dựng phương án phù hợp với nguồn lực. Ngay sau buổi tiếp, lãnh đạo phường Phú Bài cùng các bộ phận chuyên môn đi khảo sát hiện trường, chỉ đạo khắc phục, không để kiến nghị “nằm lại” trên giấy.

Tinh thần đó cũng được thể hiện tại xã Vinh Lộc. Tại buổi tiếp công dân ở thôn Lương Viện, các ý kiến phản ánh được nêu ra, như tuyến đường dân sinh dài khoảng 750m xuống cấp, công tác thu gom rác chưa đảm bảo, đất nông nghiệp bỏ hoang còn nhiều.

Ông Nguyễn Trung Dương, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Lộc cho hay, toàn xã hiện còn khoảng 11km đường dân sinh xuống cấp. Nguồn lực còn hạn chế, nhưng đã được đưa vào kế hoạch trung hạn. Quan điểm là làm đến đâu chắc đến đó, ưu tiên những tuyến đường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Sau buổi tiếp công dân, lãnh đạo xã đã trực tiếp kiểm tra thực địa tuyến đường được phản ánh, đánh giá hiện trạng để có hướng xử lý phù hợp. Sự liền mạch giữa “nghe - nói - làm” trở thành yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả thực chất trong điều hành.

Ông Nguyễn Đoàn, thôn Lương Viện chia sẻ: “Điều bà con mong nhất là kiến nghị được lắng nghe và có hướng giải quyết cụ thể. Khi lãnh đạo xuống tận nơi kiểm tra, trao đổi rõ ràng và nói rõ lộ trình xử lý, người dân cũng yên tâm, đồng thuận hơn”.

Định hình chuẩn mực điều hành

Từ những vụ việc cụ thể, một chuẩn mực điều hành đang dần hình thành. Đó là không chỉ giải quyết dứt điểm từng vấn đề, mà thiết lập cách làm thống nhất, hiệu lực và thực chất. Mỗi phản ánh được tiếp nhận, mỗi tồn tại được xử lý kịp thời không còn là việc riêng lẻ, mà trở thành thước đo trực tiếp về năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tại các buổi làm việc với địa phương vừa qua, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, hiệu quả điều hành không thể đo bằng báo cáo mà phải được kiểm chứng qua kết quả cụ thể. Phải làm ngay, làm đến cùng để đạt hiệu quả; những việc thuộc thẩm quyền cơ sở thì phải chủ động giải quyết, không chờ đợi, không đùn đẩy.

Trong bối cảnh phân cấp, phân quyền ngày càng rõ, yêu cầu đặt ra là cấp ủy, chính quyền cơ sở phải chủ động hơn trong xử lý công việc, dám chịu trách nhiệm; đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, toàn diện. Bí thư cấp ủy phải nắm chắc địa bàn; chính quyền phải tổ chức thực hiện linh hoạt, hiệu quả, sát thực tiễn.

Chuẩn mực điều hành vì vậy không dừng ở quy trình, mà được cụ thể hóa bằng nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Đây không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật quản lý, mà còn là thước đo kỷ luật hành chính và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Ông Nguyễn Trung Dương cho rằng, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường đối thoại trực tiếp, nâng cao kỹ năng tiếp công dân, giải quyết đơn thư từ sớm, từ cơ sở được xác định là những khâu then chốt. Bởi nhiều vấn đề nếu được xử lý kịp thời sẽ không trở thành điểm nóng, không tích tụ thành bức xúc kéo dài.

Khi mỗi việc được làm đến nơi đến chốn, mỗi phản ánh được xử lý kịp thời, thì chuẩn mực điều hành không còn là khẩu hiệu, mà được hình thành từ chính hành động cụ thể. Ở đó, năng lực điều hành không còn thể hiện bằng lời nói, mà được đo đếm bằng kết quả cụ thể, trực tiếp và không thể né tránh.