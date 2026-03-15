Thường trực Thành ủy tham gia ngày hội bầu cử cùng cử tri

HNN.VN - Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, từ sáng sớm, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Huế đã trực tiếp đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời kiểm tra, nắm tình hình công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn.

Tại nhiều điểm bỏ phiếu, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Huế ân cần thăm hỏi cử tri, động viên lực lượng làm nhiệm vụ, kiểm tra việc bố trí hòm phiếu, danh sách cử tri, quy trình bỏ phiếu và công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Sự hiện diện và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo thành phố không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri mà còn góp phần tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong ngày bầu cử.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận hoạt động tham gia bỏ phiếu và kiểm tra công tác bầu cử của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Huế tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố:

 Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo thành phố dự lễ chào cờ tại điểm bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 19, phường Vỹ Dạ
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nhận phiếu bầu 
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại phường Thanh Thủy 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Thuận Hóa 
 Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiểm tra công tác niêm yết danh sách các ứng viên ở phường Thuận Hóa
Nhóm PV (thực hiện)
