Thăm và làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra đường biên, cột mốc

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế quản lý đường biên giới đất liền có chiều dài 80,683 km, có 32 mốc quốc giới và 7 cọc dấu; có đường bờ biển dài khoảng 126 km. Địa bàn khu vực biên giới của thành phố có 12 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới; có 10 đồn biên phòng và 1 Hải đội 2 Biên phòng đang đóng quân, chủ trì, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho chính quyền các cấp về công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội ở khu vực biên giới.

Trong năm 2025, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, nắm tình hình biên giới, địa bàn; kịp thời phát hiện xử lý, giải quyết các tình huống, vụ việc xảy ra; chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới của thành phố thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát vùng biển và tuần tra khép kín hệ thống vùng biên, mốc quốc giới được phân công quản lý. Đồng thời, tăng cường với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện tổ chức tuần tra song phương, kiểm tra dấu hiệu đường biên, mốc quốc giới.

Trong năm, các đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát được 605 đợt/gần 3.800 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; tuần tra bờ biển và trên biển gần 450 đợt/gần 2.700 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua kiểm tra, hệ thống đường biên, mốc quốc giới, cọc dấu vẫn giữ tính nguyên trạng, quá trình tuần tra đảm bảo an toàn về người và trang bị kỹ thuật…

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi tình hình có liên quan và kết quả công tác quản lý bảo vệ biên giới năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng phối hợp trong thời gian tới.

Dịp này, Ban Chỉ đạo công tác biên giới thành phố đã tặng quà cho Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, các đồn biên phòng và Hải đội 2.