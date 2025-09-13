Bắt giữ tàu cá khai thác thủy sản trái phép

Tàu cá khai thác thủy sản trái phép bị Đồn Biên phòng Lăng Cô bắt giữ

Trước đó, vào lúc 21 giờ tối 13/9, tại vị trí có tọa độ 16°13.787'N - 108°07.551'E, trên vùng biển ven bờ, tổ dân phố Hải Vân, xã Chân Mây - Lăng Cô, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Lăng Cô phát hiện tàu cá QNa-94763-TS, công suất 120CV có hành vi khai thác thủy sản sai quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 người, do ông Trần Công Triết (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm và đưa người, phương tiện cùng tang vật về cảng Chân Mây để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.