Chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo: Minh bạch thông tin - người dân đồng tình

Cán bộ cơ sở sử dụng app “Rà soát hộ nghèo” để thực hiện nhiệm vụ

Khách quan, đúng đối tượng

Từ tháng 7/2025, khi cả nước chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chi cục Phát triển Nông thôn và Quản lý Chất lượng - Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kế thừa, nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng (app) “Rà soát hộ nghèo” để triển khai thực hiện điều tra, rà soát, tổng hợp kết quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đánh dấu bước ngoặt khi xóa bỏ hoàn toàn phương pháp rà soát thủ công bằng phiếu giấy, chuyển sang quy trình số hóa 100% thông qua ứng dụng di động (App) rà soát hộ nghèo. Việc ứng dụng công nghệ cho phép cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, tích hợp định vị GPS và hình ảnh hiện trạng hộ gia đình được rà soát để xác thực đối tượng, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và khách quan.

Theo ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường, ứng dụng “Rà soát hộ nghèo” không chỉ giúp rút ngắn 50% thời gian điều tra, giảm tải áp lực hành chính cho cán bộ cơ sở mà còn xây dựng thành công cơ sở dữ liệu số “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối liên thông với dữ liệu dân cư quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng để Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội kịp thời, không bỏ sót đối tượng và khẳng định vai trò tiên phong của ngành trong việc chuyển đổi số.

Năm 2025 là năm cuối của giai đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ. Theo đó, trên địa bàn thành phố việc thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 giảm liên tục qua các năm. Theo kết quả tổng điều tra, rà soát cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh (nay là thành phố) hơn 4,93%, tương ứng 16.006 hộ nghèo; cuối năm 2024 giảm còn 1,40% (4.689 hộ nghèo). Và theo kế hoạch của UBND thành phố, dự kiến phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,2%, tương ứng còn khoảng 3.870 hộ nghèo.

Ông Hồ Đắc Xã, Trưởng thôn Hà Kênh, xã Phú Vang cho rằng, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua ứng dụng "Rà soát hộ nghèo" bảo đảm tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả cũng phản ảnh đúng thực trạng đời sống Nhân dân, không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhưng cũng không chạy theo thành tích để làm sai lệch thực trạng của địa phương.

Ông Đỗ Viết Giới ở thôn Hà Kênh là hộ nghèo năm 2025 đang được các ban, ngành, địa phương tiến hành khảo sát. Ông cho hay, nhờ được các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền nên người dân hiểu đúng, từ đó đồng tình, tự nguyện hợp tác với điều tra viên liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Đảm bảo quyền lợi cho người nghèo

Ông Lê Văn Anh cho hay, bình quân giai đoạn 2022 - 2025, thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 0,95%/năm, vượt chỉ tiêu Chính phủ và Thành ủy giao 0,7 - 0,75%/năm; đồng thời, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, kết quả giảm nghèo đến cuối năm 2024 còn 1,4% đã giúp thành phố về đích sớm trước 1 năm so với mục tiêu giảm nghèo mà Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 3/11/2021 của Tỉnh ủy (nay là Thành ủy Huế) về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong giai đoạn này, các chính sách giảm nghèo đã được triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố được các cấp, các ngành và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, có sự tham gia của toàn xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điều đó được thể hiện qua việc tăng cường huy động, bố trí ngân sách và lồng ghép các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Cùng với đó, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác giảm nghèo được nâng lên, những chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã trở thành điểm tựa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, tạo động lực để họ thoát nghèo bền vững.

Cũng theo ông Lê Văn Anh, cứ giai đoạn 5 năm, Chính phủ sẽ ban hành chuẩn nghèo mới và địa phương triển khai thực hiện tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới do Chính phủ quy định. Tuy nhiên đến nay, Chính phủ chưa ban hành chuẩn nghèo mới cho giai đoạn 2026 - 2030. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 9/10/2025 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 và xác định hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố nhằm xác định thực trạng mức sống của người dân theo chuẩn nghèo đa chiều để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó, xây dựng, đề xuất các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, nếu Chính phủ chưa ban hành chuẩn nghèo mới và có chỉ đạo tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 sang năm 2026 như giai đoạn trước, thì địa phương vẫn có cơ sở để thực hiện kịp thời chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội cho người dân ngay từ đầu năm 2026…