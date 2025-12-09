Phát động thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm

Các đơn vị ký kết thi đua

Nhiều nội dung biện pháp được đề ra để đạt kết quả cao nhất. Trong đó nhấn mạnh: Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả đường dây nóng, hộp thư tố giác tội phạm ở các khu vực, địa bàn trọng điểm để tiếp nhận thông tin, kịp thời phát hiện hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh. Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới vùng biển đảo, tập trung vào các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thường xuyên với đột xuất, mật phục, chốt chặn các khu vực, địa bàn, thời gian trọng điểm.

Chỉ đạo rà soát, tập trung thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án đã xác lập; tích cực xác minh, xác lập chuyên án mới đấu tranh bóc gỡ, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, xuyên quốc gia, triệt xóa các tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về ma túy ở khu vực biên giới, không để tội phạm lợi dụng địa bàn biên giới để hoạt động, lẩn trốn, sản xuất, trung chuyển ma túy.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng (Hải quan, Công an, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Kiểm lâm) trong trao đổi thông tin, triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các khu vực, tuyến đường vận chuyển hàng lậu; kịp thời phát hiện ngăn chặn, triệt xóa các điểm, bãi tập kết và nghi vấn tập kết hàng lậu ở khu vực biên giới; kiểm tra, giám sát chặt chẽ phương tiện vận tải hàng hóa từ cửa khẩu, biên giới vào nội địa có nghi vấn cũng như các hoạt động lợi dụng thương mại điện tử, chuyển phát nhanh để vi phạm pháp luật.

Tập trung vào các mặt hàng chiến lược, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ như: Khoáng sản, xăng dầu, pháo, linh kiện điện tử, hàng điện tử, điện lạnh, lâm sản (gỗ), kim khí quý (vàng, bạc), ngoại tệ, dược liệu, dược phẩm, thực phẩm chức năng, đường, thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, rượu bia, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán, gia súc, gia cầm, sản phẩm từ gia súc, gia cầm, động vật hoang dã, quý hiếm, hàng tạm nhập tái xuất quay vòng...

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy BĐBP thành phố trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thông qua đợt thi đua để tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển của Tổ quốc.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố công bố quyết định khen thưởng và trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP cho 1 tập thể 1 cá nhân. Ban Chỉ huy BĐBP thành phố trao tặng giấy khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc; trao quà hỗ trợ của Bộ Tư lệnh BĐBP cho cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Cùng ngày, thừa ủy quyền Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước niên hạn và thăng quân hàm và cho 85 quân nhân chuyên nghiệp năm 2025.