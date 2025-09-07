  • Huế ngày nay Online
Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển

HNN.VN - Ngày 8/9, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, cụm biên phòng tuyến biển (7 đơn vị) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2025.

 Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố (giữa) trao giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phong trào thi đua quyết thắng năm 2025 của các đơn vị cụm biên phòng tuyến biển đã đạt được nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển được phân công phụ trách, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đơn vị trong cụm đã triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung thi đua theo chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” và tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cụm biên phòng tuyến biển đề ra 6 phương hướng phong trào thi đua quyết thắng trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh: tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn nữa, gắn với các đợt thi đua cao điểm, đột kích chào mừng 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân và các sự kiện trọng đại khác. Tổ chức tuần tra và bảo vệ biên giới vùng biển, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào, hoạt động trong khu vực biên giới, cửa khẩu cảng.

Dịp này, 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tặng giấy khen.

Quỳnh Anh
