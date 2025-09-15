  • Huế ngày nay Online
Biểu diễn nghệ thuật phục vụ bộ đội và người dân khu vực biên giới

HNN.VN - Tối 14/9, tại xã Vinh Lộc, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Tổng Cục Chính trị tổ chức biểu diễn vở kịch “Lời nói dối cuối cùng” của cố tác giả Lưu Quang Vũ, phục vụ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền và nhân dân trên địa bàn.

Trao sinh kế cho bà con vùng biênGặp mặt các thế hệ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình - Trị - ThiênLan tỏa tình yêu biển đảo từ hành trình của tuổi trẻ Huế"Tên anh đã thành tên đất nước"

 Biểu diễn kịch phục vụ bộ đội và người dân khu vực biên giới

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, học sinh và người dân trên địa bàn đã háo hức đón chờ đêm diễn và thưởng thức chương trình nghệ thuật ý nghĩa.

Tác phẩm kịch là món quà tinh thần, mang đến cho cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân nhiều cảm xúc sâu sắc; góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực biên giới. 

Nhằm đảo bảo chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ bộ đội và người dân diễn ra thành công tốt đẹp, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các nội dung với đoàn, làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo điều kiện cần thiết để đoàn thực hiện tốt chương trình biểu diễn.

Quỳnh Anh
