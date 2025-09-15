Biểu diễn nghệ thuật phục vụ bộ đội và người dân khu vực biên giới

Biểu diễn kịch phục vụ bộ đội và người dân khu vực biên giới

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, học sinh và người dân trên địa bàn đã háo hức đón chờ đêm diễn và thưởng thức chương trình nghệ thuật ý nghĩa.

Tác phẩm kịch là món quà tinh thần, mang đến cho cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân nhiều cảm xúc sâu sắc; góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực biên giới.

Nhằm đảo bảo chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ bộ đội và người dân diễn ra thành công tốt đẹp, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các nội dung với đoàn, làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo điều kiện cần thiết để đoàn thực hiện tốt chương trình biểu diễn.