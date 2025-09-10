  • Huế ngày nay Online
Gắn thi đua quyết thắng với thi đua yêu nước, thi đua đột kích

HNN.VN - Chiều 11/9, cụm thi đua khối cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2025.

Hỗ trợ người dân bản Lào, thắt chặt tình hữu nghị  

Triển khai thực hiện chủ đề thi đua năm 2025 “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua khối cơ quan Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đã tập trung triển khai nhiệm vụ rất tích cực. Các đơn vị đã chủ động kịp thời tham mưu, đề xuất Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy các chủ trương, biện pháp trong thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết, xử lý các vụ việc trên 2 tuyến biên giới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự biên giới, vùng biển.

Thông qua các hoạt động đã trao tặng  gần 1.600 suất quà, 220 suất học bổng, gần 250 áo trắng; 240 suất quà Trung thu; 10 xe đạp, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho gần 2.000 người dân với tổng giá trị khoảng hơn 1,8 tỷ đồng. Tham mưu triển khai phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”, vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng được 12 căn nhà, tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của hai tỉnh Salavan và Sê Kông, tặng bạn hơn 280 suất quà, tổng trị giá hơn 140 triệu đồng; cứu trợ người dân bản Ta Lui/huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông do hỏa hoạn gây ra 35/36 ngôi nhà trị giá 260 triệu đồng… Có hàng chục lượt tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen.

Cụm thi đua khối cơ quan Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đề ra 5 phương hướng công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh: Tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua đột kích và các cuộc vận động; chủ động, tích cực trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

